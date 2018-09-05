如懿海兰联手逆袭后，我重新开始追《如懿传》了

实话实说，《如懿传》播出的第一天，我看剧了，也弃剧了，为什么呢？因为一时接受不了扮嫩版的妙龄少女，无论是她颈项间飘啊飘的围巾，还是大婚日的妆容，尤其本人当时正在追大爽剧《延禧攻略》，所以，《如懿传》的期待值瞬间跌破谷底。





不过，上周五，《如懿传》又重新回归了我的睡前追剧清单，毕竟说弃了其实每天还在关注，如懿从冷宫出来开始逆袭，海兰小天使也不再是以前那副唯唯诺诺的怂样，最讨厌的阿箬也终于要领盒饭了，简直是大快人心，正如《甄嬛传》经常反复看的是嬛嬛从甘露寺回宫后的剧情，主角就该有主角光华才对，不能总被欺负。

可能很多观众和我有一样的心态吧，近来亦发现，《如懿传》的口碑日益翻盘，剧情走向越发高级，观众们少了许多偏见，微博上多了很多热搜。后悔当初才看一集半集就说《如懿传》烂，确实是有些言之过早了，啪啪啪打自己脸。那么，吐过的槽，我就一一收回来。今天想细细聊聊发展到本周剧情的一些主要角色。

如懿

如懿，一个历史上悲剧的皇后，做大女主，这本身就是个憋屈的故事，因为再怎么改编，也逃离不了她断发被废的人生。本剧中呢，她被“你放心”三字哄骗了一辈子，明知帝王家无情却痴信自己能与帝王相扶相守一世，不如甄嬛聪明。27集之前，如懿都很惨，被四阿哥选为嫡福晋，却被姑母牵连只做侧福晋；四阿哥即位了，她却被太后为难，禁足潜邸守孝；进宫后，位份又仅是妃位，还动辄被其他妃嫔陷害，最后被贴身宫女背叛，贬为庶人打进冷宫。对比其竞品《延禧攻略》，同样是大女主，人家一路升级打怪称霸后宫，虽然于妈太能意淫，架不住观众看的爽。还好，本周如懿出冷宫，也开始了她华丽的逆袭之路，先是惩治了阿箬，再利用贵妃扳倒富察皇后，可是还有一堆后宫女人对她虎视眈眈，看的揪心。对于周迅，依旧觉得她和霍建华没太多CP感，但周公子就是周公子，一个眼神就是戏，终于气场全开，霸气与狠劲儿浮现，也逐渐习惯了原声版的她，她和邬君梅的对手戏太好看了。

皇上

大概在清朝历史里，乾隆皇帝是被改编为影视作品最多次的帝王吧，可似乎每一个乾隆帝都是多情的种子，俗称大猪蹄子。这一次，乾隆帝爱的是他的第二位皇后，如懿，可是，他却也爱其他女人。霍建华的颜值和演技也确实在线，反正年轻时候看《还珠格格》，我是无法理解夏雨荷怎么会爱上皇上的，张铁林老师虽也英俊，但年龄确实老了些。有一段戏，是如懿听了郎世宁说西方一夫一妻制的言论，然后自己天真地跑去和皇上讨论，皇上直接说她痴傻，印象很深刻，霍建华版的皇上，眉眼之间都是身为帝王的隐忍与无奈，他是更爱权利的，尽管他和如懿是青梅竹马，但是为了更好地协调后宫和前朝的关系，他并没有对她专宠，在如懿被其他妃嫔陷害时，他只能听从太后的意见把她先打入冷宫，其实这样的设置比较符合现实。其实有点不敢追到最后，帝后离心，太虐了。

海兰

天底下怎么会有海兰这么好的小天使呢？不争宠，还拼死护着如懿。感觉这个角色就像《甄嬛传》里沈眉庄和安陵容的结合体，对如懿感恩，对害如懿的人狠心，这就是在告诫大家，不要以为平时不吭声的人好欺负，一旦豁出去不要命。也心疼海兰，怀五阿哥时肚子上长了妊娠纹，皇上竟然就再也不碰她了，古代女子真可怜。

皇后

本人是潘粤明老师的粉丝，所以这里可以忽略吗？董洁这版皇后太没主见，如履薄冰小心翼翼，不是担心贵妃抢了后位，就是担心如懿背后给皇上吹耳旁风，正因为如此，才会被嘉贵人利用多年。

贵妃

整个后宫最蠢萌的人就属慧贵妃了，虽然是个反派，但让人恨不起来，就是一个爱撒娇使性子的女人而已，玩宫斗是认真的，只是没想到，智商和情商竟然都不在线，她最大的问题就在于，自以为聪明，实际比谁都傻，更是分不清真心和假意，被人当枪使还不自知，反而享受其中。

嘉嫔

目前播出的剧情中，最坏的就是她了，只要有她的镜头，一看就是坏蛋，坐等她领盒饭。不得不说，辛芷蕾的气质天生适合演坏人，自带气场和凌厉的眼神，满脸都是傲慢的态度。

阿箬

当所有人都讨厌一个角色的时候，证明这个角色的人设立得好。阿箬就是这样一个所有人都期望她快点领盒饭但她还一直在晋升的反派，不用劝她善良，自有人治她！虽然一直获得恩宠，连她自己都觉得翻身做主子了，但实际在皇上眼中，她一直都是奴才，即便封为嫔，皇上也不曾碰她。皇上的套路真深。

炩妃

从《花千骨》到《如懿传》，李纯到底是睡到尊上了，不开心。炩妃这次叫卫嬿婉，也是《如懿传》后半部分的大反派，最近已经以宫女的身份出现过几次了，野心勃勃，城府极深，工于心计，一心想飞上枝头，大概能猜到，后续会有很多网友求她善良吧！