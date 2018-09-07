厮杀激烈的暑期档结束后，9月初的影市有什么值得一看呢？我推荐这样一部神片：《阿尔法：狼伴归途》，不仅片名有记忆点，slogan更是直白，你没看错，就是“狼来了”这三个字；角色稀少，绝大部分戏份是男主和狼的对手戏，和《少年派的奇幻漂流》有的一拼；此外，它既没有IP加持，也没有大咖明星带流量，还讲了一个两万年前的故事。但就是这样一部看似卖相一般的电影，实则是今年夏末的最大惊喜！史前世界唯美壮观，一人一狼绝境求生，即便从一开始就能猜到结局走向，但仍然被扑面而来的原始生命力的力量感动和富有史诗感的画面震撼！此外，在一个吸狗人士看来，这片讲述的其实是人类历史上第一只狗的诞生史，更是要安利了！

感谢你们的不期而遇，才会有如今我们的狗子

《阿尔法：狼伴归途》的故事发生在史前两万年，此时的地球正处于弱肉强食的冰川时期，一片洪荒，波澜壮阔。年轻的男主科达（柯蒂·斯密特-麦菲饰演，此前对他最大的印象是《X战警：天启》中的蓝魔）是一个原始部落首领的儿子，凛冬将至，他也第一次随父亲外出狩猎，却因为经验不足和不忍杀生而被袭击他的野牛撞到悬崖下，整个部落，包括科达的父亲，都以为他死了，含泪为他举办了葬礼。几天后，主角光环展现，科达醒了，并决定要踏上前路凶险的归途。回家的路当然不顺利，首先他就遇到了狼群的攻击，一翻生死搏斗后，科达不仅没有被狼吃掉，还救下了一只被伙伴抛弃的狼，他给它取名叫阿尔法。接下来的剧情，就是这对人狼CP在险恶的世界中相互为伴，用彼此的温暖抵御无尽的严寒，一起回家的故事了。

全片中最喜欢的两段戏分别是科达冰下命悬一线阿尔法破冰营救、科达在生命的极限时仍努力抱着奄奄一息的阿尔法一起回家不离不弃。你会深深的感受到，即便是凶恶残暴的狼，也会对自己有恩情的人类誓死保护，也会因为和人类长期相伴彼此建立信任，而从未离开过家的软弱少年也早已在荒野求生的冒险之旅中蜕变成了勇敢的男子汉，坚守承诺，不放弃自己的伙伴。后来的后来，这场奇妙的偶遇，也就彻底改变了历史，被驯化的狼，成了某种意义上的“狗祖宗”。

摄影和美术是加分项，看IMAX版声临其境更震撼

事实上，《阿尔法：狼伴归途》还有一个加分项，就是它的摄影和富有史诗感的画面，仅仅是片中呈现的景色就已经是一种享受了，充满了大自然的狂野气息，千峰百嶂，悬崖峭壁，广袤平原，万里冰川，无际天空，凛冽大雪，漫天星辰，绚丽极光，看的时候，是真的感觉分不清真实与虚幻，据说，这部电影取景于世界各地的“绝美之境”，有加拿大的大草原风光，有南艾伯塔省的荒野之景，还有如外星球般神秘的冰岛，依托实景拍摄，和好莱坞的高水准特效制作，才有了这些美到窒息的场景，准备今天上映后二刷，不过这次一定得看IMAX版了，毕竟这种视觉加分的片子在IMAX的震撼体验下，才是一场真正身临其境的视听盛宴。



