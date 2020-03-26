最近，由白永成执导、曹锐编剧，黄品沅、赵君、陈瑾、萨日娜、杨铮、周笑莉、孙嘉璐、邱林等联袂主演的电视剧《一个都不能少》正在热播……什么？你不知道？这部电视剧开播之前就受到了徐峥、黄晓明、王宝强、朱一龙、张嘉译、朱亚文、佟大为等一众明星的力荐，自从3月16号开播之后，不管是收视率、热度还是口碑都是节节攀升，小编以图为证：

小编原以为《一个都不能少》是老谋子当年的同名电影改编的电视剧，讲述关于农村、贫穷及文盲的问题呢，一直提不起兴趣来，直到看到这么一条新闻：“聚焦精准脱贫的电视剧《一个都不能少》在央视一套黄金档热播，勇夺收视率全国冠军。3月23日，《一个都不能少》的直播关注度高达1.54%，市场占有率也达到7.75%，这部紧扣时代主旋律的剧集得到了观众的认可和追捧。”

什么？聚焦精准脱贫的电视剧！

什么？没有任何流量小鲜肉和小花的电视剧？

这简直是疫情翻天覆地两个月，电视日新月异换新天啊！

别说了，赶紧追剧！

《一个都不能少》和老谋子的电视剧除了都是农村题材外，风马牛不相及。西部某县，有千名村民的丹霞村是全县首富村，旁边百十来人的焉支村是全县唯一贫困村，故事就在两个村对比下开展的。这两村一直水火不容，什么挖我祖坟三十年都不通婚的！县委书记为脱贫让两村结成对子，你说刺激不刺激！

黄品沅饰演的丹霞村退伍书记赵百川，满脸褶子，雷厉风行，活脱脱就像从西北高原的黄土中挖出来的，是致富领头羊；赵君饰演的焉支村原书记夏宝生憨厚死轴，工作积极但思想保守，分分钟开怼赵百川，这两欢喜冤家，是一对上怼天下怼地中间怼空气的活宝书记。书记这样，下边的村民也不例外，陈麻烂谷子的挖我祖坟之恨不共戴天，如今你飞黄腾达成为文明村，我却瘦驴拉硬屎穷得叮当响……一众形形色色的群众形象非常鲜活，尤其是土生土长、为了两村矛盾操碎心的大学生村官刘东桥（杨峥），离婚回乡创业的夏雪（邱林），泼辣爽朗颜值不错的丁香（孙嘉璐），更别说陈瑾、撒日娜那些老戏骨了。

小编连追带赶的看剧，果真是“脱贫攻坚第一剧”，剧情紧凑高潮迭起，说文化有文化，说故事有故事。一会“官二代殴打无辜农民”、一会干部家属拒绝搬迁唱反调；一会有机蔬菜大棚采摘游的一条龙服务，一会农业种植培训班；一会书记上演太平打鼓队，一会寻找非遗木偶戏继承人；一会村民高举反对牌集体施压村委会，一会有人上演以肚讹诈的戏码；一会遭遇泥石流灾害，书记偷拍灾民为了啥？一会有人想拿扶贫款，天天“装穷”扮寒酸……

当然，小康不小康，关键看老乡。说了这么多，这部剧还真的是老少通吃，剧情节奏紧凑、矛盾冲突此起彼伏、人物形象鲜活生动，堪称中国西北乡村的缩影！难怪是广电总局脱贫攻坚重点剧目了。目前央视一套每晚8:00两集连播，腾讯、优酷、爱奇艺等全网热播，心动了吗？追吧！