《光语者》影评 by 木雕禅师

太阳你照耀我，和风你吹醒我，如此的简单。在这里，感受你的温暖。

——许巍《无尽光芒》

当听到片尾曲中许巍唱到以上几句歌词的时候，我坐在影院的座位上有几秒恍惚，思绪还停留在朗伊尔城和新奥尔松，以及黄河科考站门前那两座威严喜庆却又跟周围环境不太协调的石狮子身上。

如果不是《光语者》，我可能一辈子都不会有机会了解离北极点最近的城市和小镇，人们的生活会是什么样子的。刘博士虽然在独自在极夜寒冬里守卫着黄河科考站，但因为有无可比拟的迷人夜色和单纯可爱的当地居民，孤独的日子却也没有那么难熬。生存环境再艰苦，大家也有期盼太阳再次到来的虔诚希望。

2017年10月，我国空间物理学博士刘杨踏上了极地征程。这一次，他要独自驻守在中国北极黄河站，负责极地空间环境的观测。黄河站位于离北极点最近的小镇——挪威斯瓦尔巴群岛的新奥尔松。每年的10月至次年3月，新奥尔松处于完全极夜状态，终日不见阳光的时间将持续4个月。《光语者》的故事也由此展开。在这120个24小时的黑夜里，刘博士与小镇上其它十几个来自不同国家科考站的同行们一样，重复着单调的工作，守卫自己的那份职责。除了刘博士以外，影片还记录了新奥尔松所在首府朗伊尔城当地居民的生活，也记录了在冰天雪地里常年驻守的人。他们出于对极地环境的极致体验和热爱，而选择定居在这里。

这些人中，有出身摄影世家的Eva，年过花甲坚守在朗伊尔城，记录这座城市多年的变化；有职业画家Olaf，即使在暗淡冬季也能用自己充满诗意的心灵去感悟自然与人的关系，尝试新鲜独特的绘画方式；有经营狗场的Auden&Mia夫妇，每天与雪橇犬们共同生活，携手品味生活的细节；有管风琴音乐家Jovna，与音乐为伴并组织太阳节；更有在朗伊尔城生活最久的Freya，因为当地“不生不死”的法令，而不得不离开这片令她眷恋的土地……

对于像我这样极地体验为零的观影者来说，影片里的人们的生活简直是遥不可及和无法想象！我试着理解不生不死的法令，甚至3月8日的太阳节，我也是第一次听说。但是当我看到黄河科考站上空斗转星移，极光蜿蜒变化，门口的两尊石狮却蔚然不动的时候，我忽然有点明白摄影师Eva说的“朗伊尔城是一个光有故事，房子有感情的地方”这句话的意义。在宏大背景音乐的衬托下，我也终于在影片长达几分钟的各式极光曼舞的片段里，理解了“极光可以把人的灵魂吸走”的北欧古老传说，也对这一群在极夜中努力生活的人们，在经历漫长的黑暗后，期待太阳回归的极度热情与虔诚有了直观且深刻的感受。他们是真正拥有纯粹光明信仰的“光语者”。

2018年的农历新年，刘博士请来当地的朋友们，一起包牛肉胡萝卜土豆陷儿的饺子、挂中国结，举杯共同庆祝农历新年，中国的传统习俗和文化温暖了小镇寒冷的极夜。一个月之后，刘博士完成驻站任务即将离开。大家没有强烈的不舍和悲伤。因为人们知道，就如同朗伊尔城暂时离开的太阳，在经历漫长的黑夜后，必将会迎接新一年的灿烂阳光。

而银幕前的我，却生出了许多的不舍。这大概是亲历者和旁观者的区别吧。一个地球边远的乌托邦小镇带给我的，不只是漫天灿烂的星河和绝美的极光，更是这些“光语者”们的信仰。我大概会一直记住3月8日太阳节，当第一缕阳光洒向朗伊尔城，沐浴在耀眼阳光下人们的笑容。









