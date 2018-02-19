



文／番茄女王

《红海行动》看起来特别眼熟，因为它和《战狼2》同是以2015年“也门撤侨”真实事件作为电影的故事背景。虽然很担心撞片，但最终两部作品呈现出来的却是与众不同的感受。吴京擅长单枪匹马，展现头脑的运用和力学的美，林超贤擅长用枪和子弹讲话，文戏和武戏相得益彰。吴京打得爽，林超贤打得刺激，《红海行动》从军队的角度让我们重新认识了这次行动，林超贤导演也带来了小惊喜。





《红海行动》是中国首部现代化海军题材的电影，在这个没有古惑仔、黑帮横行霸道的年代，香港警匪片似乎都在伺机变身，而现代警匪片、军事片几乎是内地电影的空白地。继香港导演林超贤北上拍的第一部内地警匪片《湄公河行动》大获成功后，军事动作片《红海行动》成为了香港导演在内地的又一次新尝试。





影片讲述了由张译扮演的海军蛟龙突击队队长杨锐率领突击小队出色的完成了三次紧急任务。第一次是电影开篇在中国海域内拯救中国商船成功抓捕海盗，第二次是进入非洲北部伊维亚共和国市区内安全撤离华侨，第三次也是电影最重头戏份的一场行动，张译带领八人突击小队突出重围深入伊维亚营救中国人质，以8抵100的人数和装备上的绝对劣势，完成了一件看似完全无法完成的任务，并在刺激的战场上绝地营救，用鲜血和生命换来了祖国平民和他国平民的安全。





蛟龙突击队队长杨锐在每次执行任务时始终保持冷静的头脑，果断决策，全方位迅速调动队员，是完成任务的关键人物。杨锐告诉我们，在战场上，人数不是万能，大胆准确的运用战略和战术才是成功的秘诀。扮演杨锐的张译是大家很熟悉的一个演员，他从服役近10年的军队话剧团入行，以军事题材电视剧《士兵突击》入圈，第一部电影是匪帮汉子片《匹夫》，随后在电影的世界里玩得不亦乐乎。《亲爱的》、《山河故人》、《追凶者也》、《我不是潘金莲》、《绣春刀2》，张译的演技慢慢被越来越多的圈内外人认可，有他的戏必有品质保证，也可以说张译本身就是片子质量的保障，他每次选片都如同打枪一样稳准，不断给观众带来惊喜，塑造出了八面玲珑的新张译。





《红海行动》是张译继《士兵突击》后再次演绎军人的角色，可谓是本色出演，这也是他拍摄的第一部巨制的商业片。曾经《士兵突击》中的史今、《我的团长我的团》中的孟烦了，都被《红海行动》的杨锐刷新了记录，10年的当兵经验，骨子已经是军人的张译，相信没有人比他更适合来演绎杨锐这个角色。张译比其他人更了解战场的残酷，子弹的无情，战友的深情。在凌乱的战场上，张译为大家呈现的是一个有血有肉有担当，临危不乱有情有义的军人形象。孤立无援仍然阻挡不了突击队员执行任务的决心，训练有素的配合和专业技能的依托，使得杨锐的指令稳准狠。感受绝地营救，还得张译带你刺激战场！