文／番茄女王

幸福有配方吗？有。《幸福有配方》讲的就是如何让家庭变得幸福，幸福的配方总结出来很容易，那就是：家有老，幸福到老。但放大到平时的生活当中，家有老，事情也不少。看着《幸福有配方》中普通家庭的是是非非，吵吵闹闹，其实特别像发生在自己身边的故事。这是一部现实到骨子里的家庭生活剧，让人心疼，也让人反思。

《幸福有配方》探讨的是老人的晚年生活应该如何度过，特别是剧中归亚蕾老师扮演的宋玉华这样的独居老人的晚年应该如何度过。剧中的人物关系和家庭状况选择了相对极端的一种，家有三兄妹，但各自自立门户，大哥成家立业，二姐家庭状况混乱，三妹忙于事业仍未成家。老人家虽然没有经济上的压力和负担，但于子女，于老家人的自身情况，彼此在精神上的依靠和负担反而成为了生活的重点。于是看似很温馨平静的一家人生活，在每天的状况中闹得不可开交。现实生活中这样的家庭占比数虽然不是主流，但基本上也有20％的比例，不容小视。

血浓于水，家庭之中绝对是存在爱的，那么相对而来的责任也就不可推卸了。在中国传统式的教育里，大部分人骨子里还是遵循着养到老，教到老。儿女在老人眼中始终是孩子，尊重老人是个长期的话题。责任是相互的，小时候父母对于孩子有责任，长大后，子女对于老去的父母有责任。这是和西方国家的家庭观念截然相反的，也就造就了中国式的家庭关系。每一份的爱中都透露着责任的承担，不管你拥有如何的成就和生活，对家人永远有责任在身。





只不过以前的那种养儿防老还是养女防老的概念逐渐被打破，不管儿子还是女儿，都是孩子。七零后的那一代基本家有多儿多女，老人的问题始终不是难题。相比现在的八零、九零后，独生子女家庭的老人状况更加复杂，只有相依为命的情结，没有别的借口可以躲避家庭的责任。





那么剧中所透露出的严重社会现实，父母的安全感该如何给予？就是重中之中需要解决的了。子女和父母之间的代沟是肯定存在的，这种无法逾越的鸿沟只能在平日的相处中去磨合，如果彼此愿意互相理解和学习，代沟的麻烦则会减少到最小，反之则不能强求。顺其自然，互相包容是家庭和睦的真理所在。《幸福有配方》让我们认识到的就是在尊重彼此的基础上，相爱相亲，站在家人的角度上去互相关爱，幸福总会甜如蜜，长长久久。家有老，幸福到老，可别忘了多多关爱家里的老宝贝噢！