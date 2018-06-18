文／番茄女王

当看到《脱身》的海报时，就知道《像雾像雨又像风》的那个陈坤又回来了。《像雾像雨又像风》是陈坤的第一部电视剧作品，鸭舌帽加背带裤成为了陈坤一时的经典形象，小市民的纯真和社会痞相让很多观众爱到发紫。阔别九年，陈坤再次回到电视荧屏，带给人无限的遐想和期待。

不过《脱身》是一部谍战剧，更是一部充满了感情，人情味十足的生活喜剧。陈坤一人饰两角，性格截然相反的双生儿内心互相打架，见面互相口怼，在时代影响下的痞客和绅士终因同个理想走到一起，安静地和平相处。作为一部以谍战剧为主线的电视剧，平民、警察、特工都是缺一不可的角色，《脱身》则把走心的重点放在了对这些角色人物的细腻刻画。以人物的内心角度看战争，激烈的程度不亚于枪弹雨淋。

《脱身》在民国时期大的背景下，重现了老上海中产阶级的普通生活。因为一个“归省计划”，中产阶级看似富足、宁静的生活因政治的变化和周遭的意外一次又一次地被打破。这一群老上海中产阶级被打上了市侩、高冷的标志。他们省着自己赚的钱，事不关己高高挂起，总想与战争和麻烦撇清干系，仍活在自己的小世界里。乔智才和乔礼杰作为颇有声望的乔家公子，却是时代产物下的两个特别与众不同的热血青年。

这两个双生儿遗传了家族的智慧与才干，只可惜两个人用在了不同的地方。乔智才喜欢来点坑蒙拐骗，聪明反被聪明误。乔礼杰正宗海龟，超级绅士，人见人爱又深受国家重用。万茜饰演的黄俪文误打误撞闯入了乔家的生活，三人扯不清理还乱的关系，让两兄弟紧张的关系缓和了不少。几个欢喜冤家因祸相识，因恨生爱，兄弟情亦好，男欢女爱亦好。《脱身》带来了一段乱世中的奇遇之情，战争的残酷，感情的温暖，给那个时代的人们生活下去的勇气。

乔智才负责剧中的诙谐搞笑，乔礼杰负责剧中的帅气原则。两个双生儿的头脑风暴让这部原本陷入普通谍战剧套路的剧多了不少的乐趣和惊喜。《脱身》在诙谐的喜剧和严肃的特工游戏中不断切换模式，导演和编剧用心的画面营造和剧情设计，创造出一部剑走偏锋、独特风味的谍战剧。

说《脱身》是一部走心的谍战剧，细数起来走心的地方太多。演员阵容是实力派和偶像派的大整合，故事情节非一般的曲折有趣，画面细腻服饰讲究。最难得的是复杂的人物关系之间的情感交织，战友间的疼惜之情，情人间的珍惜之情，亲人间的疼爱之情。战乱纷争的年代，每一个地方都有讲不完的是是非非，像《脱身》这样以高智商、高颜值叱咤上海滩的谍战剧难得一见，不得不拍手称快。