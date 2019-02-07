文／番茄女王

人生如梦胜似梦，周星驰导演的新片《新喜剧之王》里一个叫如梦的龙套女青年忍辱负重，凭着一腔热血和不服输的精神，身体力行的实践着《一个演员的自我修养》。周星驰说过，人如果没有梦想，和咸鱼有什么区别？咸鱼再咸，也有翻身的机会。哪怕是宇宙毁灭之前还没有成功，也不能自己看低自己。

《新喜剧之王》是周星驰褪掉港味，苦心调制内地味的代表作。从海边的广场舞到疑似碰瓷车祸现场，细心的人会发现周星驰爱在深圳拍戏，自从《美人鱼》取景之后，大鹏再次成为了星爷的首选取景地，大鹏古城、大鹏土屋一切土味浓厚的都被框入镜头。周星驰把他擅长的无厘头情怀和内地的草根文化相结合，星爷还是那个星爷，只是他认真退位，努力挖掘新人，把他的理想继续扎根在新人的身上发扬光大。

过年看周星驰的电影已经成为了像看春晚一样的保留节目，周星驰已经成为了最大的IP，但他还是一贯的不选大牌。《新喜剧之王》最大的咖不过王宝强，因为强哥就是一个龙套巨星的典型代表。其次的小咖，曾经的网红段子手张全蛋破天荒的出现在星爷的电影里，荧幕首秀又勾起了大家对他的经典段子回忆。

是缘分吗？还是命运使然？没有努力奋斗过的人，不配谈运气。龙套巨星、网红段子手都有自己的一技之长，追梦原来是很难的一件事，还好成功不看脸。王宝强已经成功了，张全蛋也踏上了成功之道。女主角如梦的扮演者鄂靖文自出道蛰伏了五年，等来了周星驰的电影，圆了多少人一辈子的梦。

周星驰这次真的不再演戏了，他用实际行动告诉大家，坚持梦想是一件考验心智的事，执念总是在一瞬间降临或消失。成功需要领路人，也需要背后的肩膀，家人的支持总会撑起背后的参天大树。别人都关心你飞得高不高，只有父母关心你飞得苦不苦。影片中女主角如梦执着的追求演员梦，可父母的眼中只追求如梦平安幸福。

龙套跑出来明星不是梦，《新喜剧之王》的每一幕都像是许多演员从零开始的遭遇。没有哪一条路一定是错的，如果有说明你还没走到最后。《新喜剧之王》致敬了《喜剧之王》的桥段，曾经的时代已经一去不复返，周星驰也应该重新整理 步伐从零开始。一个人的成功不算是真正的成功，让更多的人成功才是王道。

《新喜剧之王》是《喜剧之王》的升华版，主角们被现实的生活和温情的家庭所牵绊。在慢慢告别屎尿屁的世界，周星驰把无厘头也做了升华，不再是低俗粗俗的feel，而是玩起了文字的有趣游戏。星爷骨子里还是叛逆的，偶尔出挑的桥段和台词也只有在星爷的无厘头剧才会看得到。人生就是一场又一场的悲剧，周星驰不过做了恶人，一层又一层的揭穿悲剧的面纱而已。我们都是社会的龙套，不用左右羡慕，努力奋斗我们就是自己的喜剧之王。