文/番茄女王

Nothing is impossible！一切命运自有安排。

中国科幻小说作家刘慈欣2000年写了一篇科幻小说《流浪地球》，和他众多的科幻小说一样，发表之后的他只是继续心无旁骛的写着，这一写又是10余年。

郭帆2011年开始拍电影，与动画导演李阳合作拍摄了一部真人加动画的爱情电影《李献计历险记》，2014年又拍了一部爱情电影《同桌的你》。郭帆的电影走的不是流量，给的是惊喜。他的作品总带给人耳目一新的感觉，就是这样的他在中国电影的大潮流中另辟蹊径，不跟风不妥协。

吴京，更是一个有意思的人。八零后的观众是陪着他一起成长过来的，如今八零后都成家立业，吴京也成为了中国电影数一数二厉害的人物。1995年开始以武出身的吴京早期的影视作品多是古装戏，转战香港发展后的吴京开始尝试打男的角色并且开始导演电影了，首部作品《狼牙》虽没有激起千层浪，但却摆出了吴京逐渐沉淀自己类型的态度。吴京转战内地发展再一次转型，从打男转变成士兵。《太极宗师》、《杀破狼》、《战狼》就是这三种类型的代表作。

郭帆的7年，刘慈欣的18年，吴京的23年，《流浪地球》在2019年也就顺着贺岁档期上映了，没有人能想到通告的采访内容变成了剧组辛酸史的揭秘。抛开电影之外的事情不提，单说电影。郭帆说：“做科幻电影是我个人的梦想，是从小就有的梦想。”现在他实现了这个梦想。刘慈欣成为了一名没有被软件工程师耽误的科幻作家，他的笔杆子让他写进了中国作家富豪榜。吴京更是被冠上了票房神人之称，凭借《战狼2》成为首部进入全球TOP100票房影片榜的亚洲电影。

这样的三个有着不同追求的人在对的时间走到一起，爆发着他们骨子里一模一样的执着。在所有人认为已经失败的时候，他们没有放弃。导演带着剧组和演员一起疯，观众在电影里的情节和感情里感受这样热烈的疯狂。很久很久以前，中国的导演们就已经开始研究科幻电影，虽然有那么多不成熟的作品，票房口碑双失，但他们的勇气支撑着中国科幻电影的发展。到《流浪地球》，可以说是真正开启了中国科幻电影元年。

《流浪地球》的原著作者对电影的改编从未有任何痴心妄想，也不敢有奢望，导演郭帆和吴京用实际行动把奢望变为希望。还记得上一次坐在IMAX厅激动的看3D电影，是2009年詹姆斯·卡梅隆导演的《阿凡达》，九年后，再一次坐在IMAX厅看3D电影，没有想到中国的科幻电影也可以让人看得如此激动，甚至有些难以抑制的喜悦。