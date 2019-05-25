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编辑 | 删除 《云端之上》：生活虐我千百遍，我待生活如初恋

番茄女王 发布于：
《云端之上》：生活虐我千百遍，我待生活如初恋

文/番茄女王

曾凭借《小鞋子》获得过奥斯卡提名的伊朗导演马基德•马基迪携新片《云端之上》来到中国，这是导演“成长三部曲”的第二部，也是导演第一部被引进中国内地的电影。孩子是永恒的主题，《云端之上》除了延续导演以往的风格和主题，还在孩子的主题上进行延伸。生活虐我千百遍，我待生活如初恋。生活中的真善美并非是一句空喊的口号，发自内心的善，透露出来的是普世的大爱。

《云端之上》：生活虐我千百遍，我待生活如初恋

《云端之上》：生活虐我千百遍，我待生活如初恋

《云端之上》中有一个温馨的童话故事，离开人世的妈妈在上帝的安排下把新家按在月亮之上，如果孩子想妈妈了，就看看天上的月亮。男主角阿米尔和女主角塔拉从小父母双亡，姐弟俩相依为命，姐姐经历了一段惨烈的婚姻，安稳的生活成为生命中最大的负担，更顾不上弟弟。最后姐姐用自己的双手劳动艰难的维持生活，弟弟成为了街头混混，颠沛流离。两个居无定所的人因弟弟的一次犯事，最终团聚到一起，本以为是一段温馨故事的开始，没想到姐姐却因老板侵犯意外入狱，姐弟再次分离。

《云端之上》：生活虐我千百遍，我待生活如初恋

《云端之上》：生活虐我千百遍，我待生活如初恋

在狱中，姐姐从伤心绝望到用善心一点一滴的照顾狱中的狱友和狱友的孩子。但每次弟弟的探望，又让与世隔绝的姐姐性情大变，孤独害怕的内心一次又一次爆发，让人心碎。弟弟为了保释姐姐，一直照顾着在医院的罪魁祸首。因为法律要求伤者死亡，姐姐就会坐一辈子牢，这如同晴天霹雳的魔咒让姐姐悬着的心彻底崩塌。狱外，老板的母亲带着两个孙女来到医院探望。弟弟内心的善良，让他再次挑起照顾仇人家人的责任。

《云端之上》：生活虐我千百遍，我待生活如初恋

《云端之上》：生活虐我千百遍，我待生活如初恋

电影的转折在塔拉狱中的狱友过世，塔拉对生活最后的一点期望全部破灭，她对前来看望的弟弟不断绝望的咆哮：“我不想死在这里”。束手无措的弟弟也再次难过到谷底。善良的人始终会被善待，塔拉用戒指换来带狱友的孩子看月亮，看守所的女警被塔拉的善良感动，将戒指还给塔拉。弟弟的善良被老板的母亲感动，她代替老板认罪。影片结束在塔拉与孩子一同看月亮的镜头，虽然没有等来月亮，等来了暴风雨，但寓意着等来了希望。

用《何以为家》的一句话来说，希望每个孩子都能被世界温柔以待。希望每个善良的人都能被世界温柔以待。不管生活虐我多少遍，我将依旧待生活如初恋。

云端之上 Beyond the Clouds(2017)

8 .4 / 9 .0

云端之上(2017)

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外国电影 剧情
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