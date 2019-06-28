



文/ 番茄女王

2019 年，大家看电视剧已经有 N+N 种方式了，手机视频、手机投屏、投影仪盒子、电脑，最后才是电视机，彩色、杜比音效、倍速选择、蓝光画面，各种效果应有尽有。科技的更新创造了无限可能，电视剧本身也经历了各种变革，剧本的突破、画面的特效处理等等，虽不及科技的更新速度，但电视剧是文学的创作，与人的智慧密不可分，每一次小小的尝试都是一次大的改变。献礼剧这种特殊的剧种也面临着文艺创新。









献礼剧给人的固化印象是主旋律、为献礼而献礼、歌颂伟人、重现战争，基本没有太多的文学基因和艺术美感，题材的选择多有局限性，观众审美疲劳。 《共和国血脉》作为 中华人民共和国建国 70 周年 的献礼剧 ，另辟蹊径，从石油工业建设的独特角度入手， 全面还原了中国人民解放军 从某师部 转为中国人民解放军石油工程第一师的过程， 展现了 中国军人和新中国石油工业的建设者的 “石油精神。









以 钢刀连为代表的解放军战士们 从小小的玉门石油人做起，开启了漫长的 石油师长征之路，卸下冲锋陷阵的枪支弹药，拿起钻井的专业器具，同样是为了响应祖国的召唤，钢刀连的兄弟们凭着坚定的信念和艰苦奋斗的坚持，为共和国寻找 “血脉”。 《共和国血脉》 围绕着石油开发这个新式 主题，回归生产和生活，塑造了新中国新一代年轻人的风貌。









《共和国血脉》 开创了 献礼剧的文艺创新之路，每一个人物都被赋予了时代的烙印和情感的寄予。每个时代的人都有不敢言的苦衷， 《共和国血脉》 介于封建思想与新思想的碰撞，军人阶级与工人阶级的矛盾碰撞，无产阶级与资产阶级的针锋相对。剧情并非单一的弘扬国魂，而是通过解放军从冷酷的敌我战场转到艰苦采油的作业战场，从至高无上的军人转为向工人拜师学艺，一个又一个写实的石油开采故事，石油开采过程中遇到的艰难险阻感人至深。









以 石兴国 、许茹、 周远 、 唐娜 为代表的解放军人代表了四种类型的青年，他们有远大的报复，满腔的奋斗热情，有严密的组织纪律性，他们有着正直的人品，过硬的技能和技术，更有全心全意为人民服务的无私奉献精神。以刘大勇为代表的工人阶级有着纯真的热心肠，丰富的采油经验，但对解放军转师心存敌意，担心解放军抢自己的铁饭碗，导致工人阶级与解放军战士们的互相排斥。而以梅大妮为代表的农村姑娘，完全带着封建的思想强行进入解放军的队伍，逐渐融入到解放军的生活中，慢慢改变封建的意识。







