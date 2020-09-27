



文 / 番茄女王





并不是所有人对徐冬冬的名字记忆犹新，但讲起她饰演过的电影，都是耳熟能详的，她所扮演的角色一定还有不少是让你过目不忘的名场面。









中国人民解放军艺术学院戏剧系毕业的徐冬冬一路走来尝试了不少各种类型的角色，每一次的角色突破和挑战都过渡自然。性感、冷艳逐渐成为她的个人标志，时而娇羞，时而傲气，沉淀了徐冬冬独特的气质。在《将爱情进行到底》的北京女警，《华丽上班族》的广告公司白领，《上海王》的陆香兰里，都有徐冬冬的身影，一开始就是和大咖合作再到一直和大咖对手戏，看看徐冬冬的表现，也不得不服。









《澳门风云 3 》中徐冬冬饰演的女赌神骰子王，一出场就霸气凌人，业务能力超凡娴熟，在这部片中徐冬冬已经是一本正经的演绎搞笑气氛，骰盅女王和影帝张家辉的对手戏堪称过瘾。《追龙》中徐冬冬饰演柔弱的养女小花变身黑帮大姐大玫瑰，刘德华身边的亲信，玫瑰一句 “ 洛哥让谁吃，谁就有的吃 ” ，甄子丹都得让三分。遇上《大嫂》这部电影，徐冬冬做了一回主角，命运坎坷的纯情少女左兰被生活锻造成了江湖大嫂。教育手下，一句 “ 自己人不能为难自己人 ” ，尽显江湖大姐义气和风范。









拍过爱情片、悬疑片、动作片、喜剧片，徐冬冬最经典出彩的电影角色还是喜剧片《西虹市首富》里的莎莎。凭借美貌与智慧，加上多面的角色扮演想法设法尝试制服沈腾扮演的王多鱼，配合老板策反常远饰演的柳建南。王多鱼以为的按摩服务被徐冬冬客串的 “ 按摩小妹 ” 临时改头换面，变成了无敌搞笑的花样 cosplay ：推油、蹦迪加大跳甩头舞。一句 “ 抽死你 ” ，让沈腾直呼 “ 投降 ” 。平时都是沈腾消遣别人，看到沈腾被人消遣到无言以对，让人爆笑如雷。







