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编辑 | 删除 《急先锋》：中国功夫要你好看

番茄女王 发布于：

文/番茄女王

2020年初一场始料未及的疫情，断了不少影迷的路。比如低调的买好了大年初一《急先锋》的电影票，却在上映前的一天被告知“因影院场次取消无法正常观影。”当头一棒，惊天霹雳。春节档没有电影看，等于一夜回到原始部落。经过8个月的艰难等待和坚持，《急先锋》低调回归电影院，终于等到2020年国庆节在大银幕上与大家相见了。

香港导演唐季礼1990年开始拍摄动作电影，他和成龙合作过的诸如《警察故事》系列、《红番区》、《神话》等可谓是经典的教科书影片。跟着唐季礼导演的镜头，成龙大叔爬过屋顶，跳过天台，摔断过腿，《红番区》还刺激了不少境外旅游消费，许多人对美国的初印象便来自此电影。唐季礼的理念是希望将中国功夫推广到更深更远的国际舞台，唐式套路又远又长，坚持走国际路线，所以30年后还能看到类似《警察故事》、《红番区》的动作电影，这就是《急先锋》所承担的精神寄托。

《急先锋》在剧情上延续了唐式套路，围绕国际安保公司的“急先锋行动小组”为拯救雇主所托之人，在全球范围内搜寻目标并保证目标的安全。让人大开眼界的是急先锋是一家专业的民营安保公司，以团队协同作战，海陆空加各类智能化装备上阵，可见唐式风格在寻求与时俱进。你以为他们就彻底告别传统手艺了吗？成龙大叔告诉你，never，ever！影片中各类枪支齐上阵，关键时刻还得拳脚功夫过硬。大个白人依赖武器取胜，急先锋小组全靠巧劲和智慧轻松灭敌。枪战和赤膊上阵的打斗依然会让你看得过瘾，枪、刀都比不过成龙的压腿摔。

影片中不能忽视的美景让人痴迷和惊叹。贾德巴拉城的异国风情温柔却藏着危机，非洲草原看似静谧，随时有奔腾的强悍狮子问候。非洲赞比亚维多利亚瀑布壮阔美妙，男女主角在湍急的河流中一起经历生死，成龙大叔险流中机智救同伴。镜头转向迪拜，热情的灯光喷泉秀，还有亮瞎眼的黄金悍马加豪华黄金车队。没有去过的地方都偷偷画个圈，下次走成龙大叔走过的路，感受刺激的急先锋。

带上眼镜的成龙大叔略显教授风，他更像一个引导者，二代成龙横空出世。杨洋、母其弥雅像新一代打男打女轻松上阵，喜剧路线的艾伦在《急先锋》中的表现也可圈可点，像年轻时候的成龙大叔。中国功夫要你好看，大家好看才是真的好

急先锋 Vanguard(2020)

6 .9 / 7 .0

急先锋(2020)

影评(60)

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标签：
中国电影 动作
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