文/斯嘉丽





你有没有想过自己六十五岁的时候在做什么？

带孙子？跳广场舞？出去旅游？拉二胡？写大字？练太极？，，，，，，，每一样都在充实自己的生活，挺好的。然而，这个英国老头六十五岁的时候，拯救了世界。

虽然他酗酒。抽雪茄，他仇视共产主义，他发表了铁幕演说，他视殖民地人命如草芥，但是二次世界大战里他的作用，必须承认。

他跟希特勒势同水火，他力主英国参战，他绝不讲和，他带着英国扛到了美国参加二战，他也是论持久战的拥护者。伟大人物所见略同啊。

这部电影从他临危受命说起，到最后发表主战宣言结束。这一段的时光，挣扎大过光辉。这一段的故事，比《国王的演讲》更值得拍成电影。而且，被提名也是值得的。导演选的时间。角度。以及表现手法都不错。

丘吉尔是贵族，所以电影并没有把他塑造成劳动政治家。他说自己一辈子鲜有坐过地铁的时候，所以他看不起希特勒其实也有阶级出身的原因。

他并不是劳动人民和蔼可亲的朋友，在最终他陷入主战还是主和的困境时，国王叫他听从民众的心声。其实呢，绝对不是说～英国王室忽然就代表人民了。而是，是时候利用民众了。古往今来，贵族阶级一定比普通人民更愿意求和。因为大家都是统治者，为了更方便的统治，肯定会保留傀儡政府，假如意志不够坚定对荣华富狗苟安过于沉迷的，说不定就答应了，比如说日伪满洲政府。但是丘吉尔不。这份勇气值的敬佩。如果，打也是死，不打也是死，普通人愿意一站，至少我是反抗过努力过的。

但是呢，这部电影只是一段时刻，这段时间是人类历史以及二战历史上值的铭记的一刻，跟《敦刻尔克》可以并称一时三璧。然而，我们不会要忘了，二战结束后的首相竞选，民众是投票让丘吉尔搬出唐宁街的。这简直了，不得不说这就是民主制度啊。这种过河拆桥的事，我们社会主义制度下的人民肯定干不出来。所以呢，激动之余，不必对丘吉尔过于神话，只是彼时彼刻。他做出了正确的选择，做出了成就他成为英国100位最伟大人物的事。

电影以演讲始，以演讲终，反应了战争时期演讲的巨大作用。无论是希特勒还是丘吉尔，都特别擅长通过演讲鼓动人心。而且，丘吉尔晚年还获得了诺贝尔文学奖。实在是，这一生，文武双全啊。

电影本身，相对客观，并没有特别攻击绥靖政策的张伯伦，因为英国的执政者，对英国的能力其实很了解。通常打江山的人不堪侮辱，守江山的人，过于看重守，常常以守为攻。反正我以为，跟我心目中的丘吉尔一样，没有我们共产主义领导人的十全十美的形象，是一个具体的复杂的伟人。这样的电影值得一看。





影片信息

片名： darkest hour

导演：乔。耐特

主演：加里。奥德曼

国家：美国

上映：2017年12月1日中国

类型：传记/剧情/历史

片长：114分钟

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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