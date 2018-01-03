文/斯嘉丽





最客观的看电影方式就是先不要去了解口碑也不要去看影评，最好连片头也跳过，连导演和主演都不要管，直接看片。这样能得到最客观的观感。比如说《芳华》，我看的时候真的不知道是冯小刚导演的，看完以后同学才告诉我，为了这个电影，冯小刚还搞了综艺节目，送这群演员去走台。没办法，现在电影已经不再是单纯的娱乐方式，而是一种需要众多手段来达成的赚钱工具。看完以后感觉特别难受，一查才发现，哦，冯小刚导演的。难怪了。

虽然呢，我也没看过原著。回头我会去看看。但这个不影响我同学掏了几十块请我，然后我们很失望这个事实。而且呢，还是虽然，我也没有当过兵，也没有进过部队文工团，但是电影里面的男孩女孩们，生活太惬意了。教个打靶就摸上了，喂个罐头就亲上了。高干女带人欺负新人，墙倒众人推。用过即弃。。。。这都是些啥事？标题简直应该改成《部位文工团丑幕曝光》，这是芳华吗？这是龙生龙，凤生凤，老鼠生儿打地洞的宣讲。无论时代如何动荡，这是不能动荡的铁则。这样的电影，估计只有特权阶级看了会生心舒畅，而我等底层人民，看了又不能造反，你说憋屈不憋屈？

关于主角刘峰。虽然他应该被塑造成一个好老人，然而电影又说，他其实做好事是有私心，是为了个很多人追的女的 。然后因为表达了爱意被部队处理了。这个处理按照年代背景是想说对人性的压抑，是想说只是表达一下，啥流氓手段还没来呢，就被处理了，当时的年代压抑了人性。问题是，电影里面的男女生活可开放了啊。男的进女寝室畅通无阻啊，一起在房间里面关上灯拉块布罩着头听歌，毫无违和感啊。这么个瞬间看下来，估计大家都想去文工团当男兵了。男女一起游泳互相戏水，咱们大学都不好意思这么干。男女一起吃饭给喜欢的男孩女孩夹菜留菜想跟谁坐一起吃一起都无违和感，这在很多规则很严的学校都还是男女分开的啊，男女一起打靶，在电影镜头上看，基本上是堂而皇之的摸来摸去地调情了。换件衣服和场景，直接就是校园青春偶像剧了，流星雨啊，一起看流星雨啊什么什么的。

所以电影的问题是开篇氛围太轻松，太偶像剧了。人家喂口罐头就能亲上，抱一下就抓住被女方作死揭发导致下放偏远地区，这我没法联想到是时代压抑人性，我想到的是刘峰太出名，那个嫁澳洲的女孩子不希望被广泛知道，看她开始挑逗刘峰表白就很明显是个情场老手了。只不过刘峰喜欢她的事被大家知道了的话，她是害怕在部队里要再攀高枝希望不大了。这种个人私欲，放在哪个年代都一样，这种女人比比皆是，所以看不出时代芳华。

你别说我太龌蹉，这本来应该是拍成一部时代印记的电影，我觉得是自己被电影带成一部不管时代如何变化，阶级垄沟和人性丑陋永远存在的电影。

尤其是那个号称作者原型的女孩子。我感觉她不出现对电影影响不大。尤其是她的旁白。基本都说了一些去掉也不影响电影理解出现也不增加电影好感度的话。无非是加重了人们对阶级垄沟的认识。因为她爸是能写的，所以她也被领导划到这个类别。人们永远不会像对待那位偷衣服拍照的女孩子那样对待她。

那位偷衣服拍照的女孩子确实也挺可怜的，没有被家人好好对待之余，也没有被她以为安全的部队文工团好好对待。这个跟她的性格有关，内向。但是她为啥不借军装而非要偷我也是很疑惑。因为刚开始大家并没有表示对她的不屑。事后不解释我倒是很理解。你也没法跟大家说我有个在劳改的爹。我怕他挺不到看我部队的照片就挂了。所以我一进部队就急着拍照。这不是光荣的事。

然而那位高干女的做法，基本上跟大部分学校里面的高干子弟差不多，特别符合人们对高干的看法，你不变成高衙内李刚的儿子大家就很感激了。大多数年代大家对高干的看法都是一样的。所以带群同学围堵出身不好的女同学要拔她的衣服，不是年代之殇，是中国常态。现在也是这样。人人平等的社会，确实只是中国梦。

最后刘峰和偷衣服的女孩两个都是战斗英雄吧？但他们的结局充分说明了，以出身定终身的现实。战斗英雄反正国家也不会管的，所以被城管收车。另一个干脆就是因为长期被欺负，做了战斗英雄接受不了疯了。最后两个人在一起了，电影还要说，同学聚会的时候，他们两个虽然物质一无所有，却非常满足。你帮谁洗脑啊？他们的满足，那是无可奈何的满足。国家对战斗英雄都是这样，你还能期待什么？所以整部电影看了让人很失望。文革时的时代之殇纯属隔靴搔痒。这个题材类的，目前我只强推《天浴》，虽然笔试李小璐懵懂无知，还没有背着老公撩小鲜肉，她自己还是小仙女的年纪，但是导演陈冲懂啊。你看，同样是严女士的小说，怎么就一部拍出来刺痛灵魂，一部拍出来我只觉得恶心。算是我目前看过为阶级出身论唱赞歌唱的最响亮的一部电影。

2018年1月1日-2日





附：

影片信息

片名：芳华

导演：冯小刚

编剧：严歌岑

主演：黄轩/苗苗

上映：2017年12月15日 中国

类型：爱情/剧情/战争

片长：136分钟





当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

识别二维码关注我

让我们一起聊聊

人生的无数个可能