文/斯嘉丽





这么说吧，自从我踏进广告圈的2008年，一位同样爱好看小说的同事把东野圭吾的《放学后》借给我，从此后，东野圭吾就成了我心里日本推理小说第一人。然后我陆续找到他所有已经翻译并在中国发行的所有的推理小说。其中虽然有正常水准以下的，比如《名侦探守则》，但是不妨碍他在我心里的伟大，因为我也不是每篇影评都写的那么好。但是。你们把《解忧杂货店》拍成这样是想干嘛？从此杜绝中国人对东野圭吾的热爱吗？真的，你们还是放弃去购买东野圭吾小说的电影版权吧，行行好，你们真的不擅长把国外小说改编成电影。

首先我们来说说，不擅长的表现在哪里。再说说为什么不擅长，最后说说，你们该怎么办。

首先，小说和电影是两种不同的艺术形式，这个大家都理解吧？小说用语言编织世界，电影用画面声光电搭建世界。不同的媒介影响了作品的观感。有些话，小说不写出来，你看不懂，有些事，电影不需要对白旁白，只需要画面就能传达给观众，还有”蒙太奇“这个手法让电影多有神来之笔。所以，当小说要改编成电影，其实有很多改变结构的空间。你只需要保留故事的内核，你可以倒叙插叙，你可以加旁白，但是最好不好旁白，你也可以用画面表现作者唠叨了几十页的东西。你唯一不会应该的，就是按照作者写的每个字拍。要知道，世界上还有编剧这个职业啊。然而呢，很明显，解忧杂货店就不敢违背原著。因为东野圭吾小说的情节一向奇巧。导演缺少一点改编的勇气。而事实上，韩国人改编的《白夜行》就很震撼，特别接韩国的地气。以拍出了东野圭吾想表达的世界。而咱们捧出的杂货店，我还是看到浓浓的日本风，就是该去掉的保留了，该艺术化的你生搬硬套了。所以看完以后，有一种被硬灌了一些没有辣椒的过年大盆菜的感觉，鼻子不是鼻子，眼不是眼。

其次，咱们来说说演员。如果你是那些小鲜肉的粉丝，你想去看，你可以注意一下他们的表情。所有的演员都在神游。没有表情的神游。然后我就被感染了。穿越时空信件这么牛叉的事，三位小主角发现以后，面无表情，收到信没表情，写信也没表情，我想激动都被他们带到波浪不惊了。没办法，他们就像在为了排练一场老师交代必须演的戏而自己又不喜欢的不情愿一样出现，我只好把内心的惊喜化作无聊陪着他们。我就很震惊，大家都这么应付地表演是怎么做到的？每一位收件人都没面无表情地看信，电影这个艺术，短短一两百多分钟，就这么被浪费了.我从来没有看不起小鲜肉。霍去病十八岁就跟匈奴打下历史上著名的以少胜多的战役，其后被封为将军。像张爱玲说的”成名要趁早“，三位小主角都还挺网红的。但是在电影面前，不是捧出自己一张脸就能完事的。你们去直播去闹绯闻去谈恋爱出轨去假唱什么的吧，别来搞电影了。咱们本来就没啥好题材都要靠改编国外的小说来吸引眼球了。

最后，为什么从小说到文本落差这么大，看来还是咱们的语文教育有问题。虽然有挑战传统而出名的韩寒参与，问题是，他也是小说写的好，他拍的电影都只能被人评价是写小说里面拍电影拍的最好的。隔行如隔山，觉得小说写的好就会拍电影，就跟觉得电视演的好就会唱歌一样，对世界还是缺乏清醒的认识。咱们这几年，各大影视高校专注培养明星，而不是表演艺术家，导致的结果非常明显。别说拍电影这件事了，就连解读小说文本这件事都没干好。说起来还是要向源头语文教育找啊。好了，终于发现咱们小时候的语文教育对现在的娱乐消费的影响了。这条路要改不好走。你我闲时，只能向前人一样想想咱们曾经是文明古国而自我安慰了。





2018年1月2日 4：00p.m.





附：

影片信息

片名：解忧杂货店

导演：韩杰

编剧：东野圭吾

主演：迪丽热巴/王俊凯/李鸿其/成龙

上映：2017年12月29日 中国

类型：剧情/奇幻

片长：109分钟

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

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