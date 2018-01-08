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彼时花开

总有一句台词让你黯然神伤，总有一个情节让你措不及防，因为你不是在看他人的梦想，是为自己的人生感慨。那么，让我的解读助你释怀。。。。

http://i.mtime.com/scarlett/

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编辑 | 删除 在全世界，论跑路技能，我只服英国佬。

斯嘉丽 发布于：


文/斯嘉丽


我是个很有自知之明的人，诺兰的电影我肯定是评论不好的——专业水平有限。很多电影术语我写一个就要去查一堆资料。因为我虽然不懂，但是还有点学习精神，也有点考据癖，我怕自己说错了，误导你们。所以，诺兰这部叫《敦刻尔克》的电影，据说是用imax-77mm拍摄，所以，如果可以，当然要去看imax，有人对战争的理解是热火朝天，而诺兰的理解是紧张的压抑的逃生。imax冷峻的画面能帮助你更深入地沉侵在故事里。

这部电影最大的亮点无疑是视角。粉饰这场敦刻尔克大逃亡那是肯定要的，诺兰是英国人嘛。英国在二战奉行的“绥靖政策”让他们有兵不用，最后到了丘吉尔上台，丘吉尔出于对希特勒的了解和痛恨，是个绝对的主战派。所以才有敦刻尔克大逃亡。如果英国一直是奉行绥靖政策的张伯伦当首相，这些在敦刻尔克被围着打的部队可能就被英国放弃了。幸亏张伯伦得了绝症。所以，看电影之前一定要先看历史，敦刻尔克大逃亡虽然被叫成大撤退，成功了也不必粉饰它。英国人并不是真心为二战准备这些兵的，也不是为了人类准备这些兵，更不是为了这些兵能活着而主导了大撤退。丘吉尔是知道不把这些本来就囤在那里做样子的兵搞回来，英国就无兵可用了。所以了，诺兰在这部电影里面制造的氛围很好。

绝望。你仔细感觉画面的氛围。黑压压的一对又一队，他们只是想活下去。这个求生本能是没错的。所以后来他们为了减轻船的重量，逼某个同伴下船我一点也不意外。为了自己过的好，统治阶级一般都会让普通民众先死。所以，在战争中，他们只是表现了自己的本性。这就是战争的恐怖之处。平时温情脉脉的一切被迫不及待地撕开。那群悲催的急切地想回家的年轻军人们。只要上了哪艘船，那艘船都会被炸掉。敌人神出鬼没。是不是有点灾难片的意思？对了。诺兰拍这部电影的意思，就是用灾难片的手法来拍战争片，恐怖跟德国空军一样，如同怪兽。

最终人们战胜了。利用集体主义和个人英雄主义一起。这也是很富有美国特色的。比如最终被抓的飞行员。在下了飞机以后果断毁灭了飞机，然后坦然被擒。本来他可以返航的。但是还是为了多打掉一架德国飞机而把油都用掉了。此时此刻，你是否万分激动？牺牲小我，成全大我。跟他一样的人还很多。这次敦刻尔克大逃亡能成功的最重要的原因是，“发电机行动”号召英国境内所有的民船渡海来接士兵。不过，电影里面很坦率地说，因为军方自己的船要留着更大的作用。虽然肯定有这个的私心。但还英国那时候确实也是没啥船了。基本山出来一艘，就被赶干掉一艘。倒是那些开着民用船来自发运送士兵的民众，英国的胜利是属于他们的。当国家到了生死存亡€ c之际，最先甘当炮灰的，永远是民众。

所以这部电影，看的时候我无比理智。虽然我也为他们捏一把汗，但是我只要想到英国曾经对咱们中国做过什么，就完全不会因为丘吉尔在影片结尾的报纸演说而激动，他得过诺贝尔文学奖，他是著名的政治演说家，战争期间他多次利用演说鼓动民众，那是他的策略，而不是他的真心。而像英国这种经常在打战的时候坑队友，见势不妙就跑的伙伴，我只能说，你们的电影拍的很好，以及，这次《敦刻尔克》在金球奖上颗粒无收太正常。因为虽然好像有三条线，但是这三条线是平行的，往日诺兰的神剪辑并没有更上一层楼。基本上无需费脑就能看懂。只不过画面更沉重，氛围更绝望，在影史上不算突破性进展。最大的突破可能就是以灾难片的角度来拍战争片，还是屁滚尿流这种。所以我们无需预言和期待任何一位你喜欢的导演和演员，他们自有他们自己的追求。你只需欣赏你喜欢的那一部电影就行了。

2018年1月8日


附：

影片信息

片名：Dunkirk

导演：克里斯托弗。诺兰

主演：菲恩。怀特海德

类型：动作/剧情/历史

发行公司：华纳兄弟影片公司

时长：107分钟

上映时间：2017年9月1日 中国


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敦刻尔克 Dunkirk(2017)

8 .2

敦刻尔克(2017)

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