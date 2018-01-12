文/斯嘉丽

本来一部电影里面有韩庚，注定就不会太好看。果然我看了都要崩溃了。谈论跟双胞胎上床的表情跟平时一般无二。完全把郑恺的演技衬托得要炸裂了。但是《再见前任》为什么最近可以成热门话题，而且票房还不低！豆瓣上早有高人解惑：因为这个世界，有前任的太多了！

然而很久以前，钟欣桐也拍过一部叫《前度》的电影。说的也是她自己由现任变前任的故事，尺度也有那么一点。却没怎么大火。为什么呢？让我告诉你。因为这个世界的渣男比渣女多。被情伤的女人比男人多。

《前度》其实是女性视角。而《前任》是男性视角。所以。看了《前任》的女性，等于又被渣男分手了一次。看了《前任》的男人们，等于又回味了一遍自己年轻时的战绩。居然还看到有人说看完电影立马跟自己的现任分手了。两个渣男的影响力真大！

说实话，不管是电影还是现实，假如有韩庚和郑恺这样的男人在身边，无论是做朋友还是做恋人，都尼玛太悲催了。我这个也是女性视角解读。假如你是男的。看到这里你会觉得，他倆没什么问题啊！

女朋友说要分手就分手，多么尊重女性啊。大多数的男人都喜欢这招“将计就计”。一来确实是面子比感情重要。绝不开口挽留。那些另一半要走而能拉得下脸七十二招挽留的男人不管你说有没有真心，至少。他把感情看的比面子重要。韩庚在电影里面扮演的就是那个扛着大男人主义大旗的人。

二来，其实他们是求之不得的。因为男人是一种很奇怪的动物。他们享受权利的时候。总觉得自己的义务被定义过多。他们总觉得享受女方的一切是应该的。除此之外，他们还应该保留正常享受其他女人的权利。这个事情其实追根溯源在于男尊女卑的封建残余。什么时候你觉得自己的女朋友在是你的女朋友的同时还可以跟其他男人也保持男女关系而你也充分尊重乐见其成就真的男女平等了。

恋爱关系以及婚姻关系让男人觉得有多窒息，他们分开以后就有多疯狂。就韩庚和郑恺分手以后的表现，乍一看真的以为他们的女朋友是把他们关在寒窑二十年。然而并不是。电影闪回的片段是韩庚女朋友是很尊重他的。绝对信任他的。但是你看他分手后干了啥呢？你们自己去看吧。都是男人爱看的情节。

你可以这样为他们辩解：那是男人分手以后的第一阶段。第二阶段不是怀念了吗？对啊。所以怀念的方式就是四人约会双胞胎？怀念的方式就是找了个小女朋友一起睡？所有在恋爱中问不出口的话，那都是把自己看的比对方重要，比面子重要的男人干的事。

这时候你就要问了，你怎么不问郑恺那一对啊？他们那一对纯属娇婆遇上脂粉客，彼此彼此。男的恋爱中同时微信约炮。女的恋爱时也单独跟富二代出海。所以他们之间是平等的。所以他们分手后通过约炮又和好了。彼此都知道对方是个什么货。彼此的要求也不高。最重要的。恐怕是现在90后、00后的生活常态。是不是导演的生活常态我就不知道了。总之，这一对我感觉挺好的。他们虽然付出、享受、浪费着肉体，感情上并没付出多少。还是处女地。别笑。有些人一辈子可能都没办法开垦感情的处女地。不怪他们。随大流活着。是大部分人的选择。

然而韩庚这对，女方还是挺惨的。她用五年把男友练成了成功人士。然后就送给别的十八岁妞享用了。然后这个渣男还自比至尊宝。忽然觉得自己大学时候的经典被污蔑了。至尊宝跟紫霞分开那是因为他要去西天取经。你跟女朋友分开是因为你死要面子。你没新鲜感了。能一样吗？

附：

影片信息

片名：

导演：田羽生

主演：韩庚 郑凯

时长：120分钟

类型：喜剧/爱情

发行公司：华谊兄弟电影公司

上映时间：2017年12月29日 中国





当你看电影时

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