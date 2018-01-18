文/斯嘉丽

平时我比较少看综艺节目，尤其不喜欢那种明明没买版权照抄国外，然后还买新浪热搜造势的货。跟这种行为相配的催生了流量明星这个词。比如说最近很火的红花会那个又吸毒又猥琐90后又睡人老婆的嘻哈歌手。很佩服他的团队。在我们这么健康的红色中国氛围下，他居然公然在歌曲里歌唱吸毒和90后要睡他。吓得我赶紧去看了一下他的长相，哎，不想攻击肉球。然后，他的粉丝果然不负媒体所托搞出了紫光阁地沟油事件。所以你说，是我们在毁谤90后？还是娱乐圈在毁灭90后？幸好这个让人失望的娱乐圈来了点正能量，咱们无需copy别人也copy不来的综艺节目《国家宝藏》横空出世。

当然，这个节目的原创性试水一定会有一些缺点，假如你是历史相关专业的从业人员，或者是历史。文物的爱好者，可能会觉得干货不够多。当几大博物馆报出名来的时候我还特么高兴了一下，因为我们全家去武汉旅游的时候，我就带着两娃去了湖北博物馆。去台湾的时候，我们也去了台北故宫博物馆。（当然这个没有）然而。当国宝请出来，各位馆长往那一坐，我以为会有华山论剑的气势，结果馆长们的发言基本上都是“这个文物好”“这个文物有历史价值”“这个文物值得观赏”第一集故宫博物馆和最近一集湖南博物馆长沙窑看完，我就明白了，馆长们只是来站台的。符合大领导是领导人才而非专业人才的现实设定。好吧，看来博物馆也不是清流。

然后呢，请明星来做国宝守护人，演绎国宝小故事，木心老先生不是说：倡导雅俗共赏的人，最后会变得俗不可耐吗？俗！就对了。没有这些大俗的明星，又怎么把枯燥的历史知识讲解带入寻常百姓家？人们喜欢娱乐，关注新奇，而《国家宝藏》里面的文物，如果不花里胡哨地包装一下，现在这个节目不会有这么多人讨论，明星就是流量嘛。支持大俗。主要的问题是，明星参与的故事，编的稍微有点欠推敲。比如《千里江山图》既然寄托了皇帝江山永固的壮志，成品一出来你就赐给权臣？你眼里还有没有祖宗？千里江山可以随便拱手与人嘛？而且，李晨没啥演技我就不说了，大家有目共睹，但是他参加综艺节目是把好手，两害相权取其轻，咱们还是接受吧。你看何炅一出现在故宫我内心也是暗叫不好的，不过想想《快乐大本营》的普及率，假如每个年轻人因为这些明星的带动真的提升了民族自豪感和爱国心，让博物馆像ITV一样车水马龙门庭若市，那么就算是吴亦凡鹿晗这样的流量明星来我也可以原谅。

最后到达今生故事的时候，基本上走的是煽情的路子。这没什么问题，你看那些选秀节目，选手们才十几岁都要比惨，不是父母双亡就是各种绝症。咱们上下五千年的历史还没个悲从中来的时候？而且说实话，能跟文物国宝扯上关系的人，都不会是太有钱的人，但一定都是在物质世界为了梦想砥砺前行的人，不好意思，我也开始煽情，本来人家一定就有曲折故事，央视节目组神助攻，自然感动神州，这活央视擅长。而且请张国立老师来主持太合适了，谈论国宝的时候，没有一位戏说过历史的皇帝是震不住场子的。

然后呢，感觉干货不够多的朋友，难道你们真的期待从一款综艺节目里面看透上下五千年的历史？这要那些大学里面混了一辈子的教授怎么办？这个世界没有速成的好事，看一档原本可能是满布灰尘的节目，却唤起民众热火朝天的讨论，没准还可能影响很多年轻人的择业兴趣，埋下将来在关键时刻大是大非上的抉择倾向。这已经很成功了。至少比《王者出击》要正能量吧。

如果你因为这个节目对历史对文物有点兴趣了，接下来怎么做，来，作为一个历史文化爱好者，我教教你。

1.。多看古人八卦。比如说《史记》《资治通鉴》那是皇帝八卦。毛主席之所以在成为主席以后稳如磐石，传闻他看《资治通鉴》看了八次。皆有批注。明白了吧。你们看白话文，切记。否则我怕你看了第一页就放弃了。比如《世说新语》之类是文化人和民俗八卦。反正历史就是古人八卦，这种角度想想你就会对历史很感兴趣了。这是我希望你们达到的第一步。因为历史是一种家教，然而太多人抛弃了他。空喊历史才会有假大空的名族自豪感，当你深入了解，你会明白，你真的应该努力成为配得上华夏文明的中国人。

2，多去博物馆走走。博物馆里那都是活历史。去博物馆一定要听讲解。不然你就可能把各种文物当成摆设看完就走。完了还怪门票太贵。不是每个博物馆都跟北京故宫博物院一样有讲解志愿者。大部分讲解员要花钱租，或者租讲解器。但是作为一个去每个城市必串博物馆的常客，我教你们一招，很多团体参观博物馆一定会租讲解员，你就跟在后面蹭，别人不会赶你走的，在博物馆工作的人虽然也势利，但是人家的工作环境是要求尽量安静的，而且，如果他们问的问题你都能第一时间挤到前面回答了，恭喜你，你可以大摇大摆地跟着讲解员以第一排vip的身份参观。你看 ，学好历史通天下啊 。不过呢，有些博物馆会有免费的讲解时间和名额，毕竟是政府扶持的项目，你去参观之前要注意上网了解，有些可以预约，比如台湾的故宫博物馆和香港博物馆就可以。

最后，愿所有博物馆都有免费志愿者讲解员，

2018年1月18日

附：

节目信息

片名：国家宝藏

导演：于蕾

主演：张国立

类型：历史/真人秀

发行公司：华纳兄弟影片公司

时长：每集都超一百分钟

上映时间：2017年12月3日

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