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彼时花开

总有一句台词让你黯然神伤，总有一个情节让你措不及防，因为你不是在看他人的梦想，是为自己的人生感慨。那么，让我的解读助你释怀。。。。

http://i.mtime.com/scarlett/

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编辑 | 删除 那些在现实世界里报不了的仇，在电影里可以

斯嘉丽 发布于：

 

文/斯嘉丽

 

“怀疑一旦被解除，就会变成确信”

                                                      ———-主角说

 

终于在2018第一个十五天里找到了刚看完就期待续集的电影！

其实我不哈韩，所以我找的每部韩国电影都是挑选过的（新上映的除外）基本上没有意外的都不错。所以导致我对韩国电影印象特别好。（然而我对港片却日渐伤心。因为只要是港片。我都愿意不计得失地观看）

 

 

选这部电影不是因为里面有玄彬。说实话。我是看完以后查演员的名字看到铺天盖地的“玄彬帅回来”的嘶喊才发现电影里面的小骗子叫玄彬。还当过兵。很帅也没有。长得有点像李易峰。但是比李易峰辨识度高。演技也比李易峰强几百个吴亦凡+鹿晗。

里面的女演员也挺漂亮。是全智贤的类型。这不代表我说她是整容成全智贤的样子。反正只要是韩国人。就有整容的嫌疑。但是她演技比全智贤还是差点。虽然是群戏。《盗贼同盟》也是群戏。全智贤就跳出来了。所以演技这回事，肤白胸大腿长也改变不了。

 

 

里面有几个老戏骨。属于那种一出场就知道他们是反派的人。类似TVB里面的万年奸角，基本都很负责，面瘫的面瘫，装傻充愣的装傻充愣，用套路来形容已算客气，基本上是教科书一样一板一眼的表演，虽然没有亮点，胜在像个标签，叫做“韩剧模式”。

闲杂人等说完，可以说剧情了。

 

 

这部电影最大的优点就是剧情。根据真实事件改编的故事。说到根据真实事件改编，我就想到了美剧《冰血暴》。不明白别人家的真实事件改编为什么总是能拍出惊心动魄的气氛。而我们就算是戏说，也都找不到北。这部电影有骗子有反转，最重要是反转的瞬间，很多看电影的人觉得自己被点燃了。因为圈套套圈套。其实这种手法，诺兰的电影里面经常用，而且他的剪辑堪称木秀于林。这部电影虽然没到那个级别，但是情节环环相扣，演员们也都卖力贡献自己的表演。我东南西北地说了半天，你一定很想知道我到底在说什么。其实我就是不想剧透。因为这种骗子电影，如果顺序一下故事情节，你还怎么惊喜？怎么意外？我不想做剧透死全家的人。所以自己去看吧，你绝不会浪费那些时间。至少我就很期待第二部了。

最后我提醒大家看电影的时候不要看手机，每一分钟都要专心，因为很多貌似不经意的镜头其实隐藏着关键的细节。与其等到导演最后告诉你，不如你自己去发现。好了。不说了，我准备去二刷了。

 

                                                                                                                        2018年1月16日

影片信息：

片名：骗子

导演：张昌元

主演：玄彬

时长：117分钟

类型：动作/犯罪/剧情

上映时间：2017年11月22日 韩国

 

 

当你看电影时

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7 .0 / 8 .0

骗子(2017)

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