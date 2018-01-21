文/斯嘉丽

老实说，美剧确实打开了另一扇欣赏连续剧的大门。如果没有美剧，可能我们对电视剧的理解跟自己的父母一样，不是停留在宫斗宅斗婆媳斗，就是抗日神剧爱国心。所以，自从有了美剧，基本上就不怎么看国内连续剧了。美剧有一个特别跟得上时代的特征就是，节奏明快，比如《犯罪现场鉴证》。第一次看的时候不得不说震惊了。一集一个故事，一集一个案子，从罪案现场到搜集证据，寻求犯罪动机，最后找到凶手，每次只用一集就完成了。这就特别带劲。但是，这次我要推荐的不是这部美剧，而是跟这部美剧风格完全不同的加拿大剧《冰雪缉凶》。

这部剧也是罪案剧。但是风格完全不同，非常冷峻，第一集6集才讲完一个故事。但是如果你看过《冰血暴》，那就明白这个故事的类型。当然两部的故事没有任何联系。风格却非常相似。都是破解冰天雪地里的罪恶。整部剧的氛围被压的很暗，让人窒息。而且中间穿差很多航拍，展现加拿大的寒冬美景。这是西方影视剧的特点。美剧也很多美景回旋，如果不是有这些航拍，可能观众会太过紧张，所以还是需要一些航拍景色来缓冲一下。顺便宣传一下自己的国家，这个方式跟印度人喜欢在电影中穿插歌舞是一样的目的。

故事主线的是两位警察破解两位雌雄变态杀手杀了一些列人的案子。暗线说的是其中男警察卧底期间导致同事死亡被其他警察暗中调查的事。

其实美剧罪案剧基本上是比较喜欢通过揣测凶手的动机来寻找答案，但是这部加拿大剧如果要说最大的不足就是对凶手动机的解析不够。男的是一副我天生很贱的样子，女的有可能是因为小时候受到过母亲的虐待，所以会伙同她男朋友虐杀一个又一个孩子而折磨他们的父母，特别是看到被虐杀的孩子的父母痛苦的画面时，就会特别开心。这种对母亲报复的方式实在是让人嗔目结舌。你完全可以s去杀那些虐待孩子的父母嘛，干嘛去虐杀人家的孩子？万一那些孩子的父母没有你想象的那么爱他们，并没有你想象的那么痛苦怎么办？这种蜿蜒曲折的办法，只能暴露他们的懦弱，小时候被虐待的伤长大了也走不出来。所以各位做父母的，要记得对孩子好一点，你伤害的孩子有可能会成为社会邪恶的种子。

男警非常帅。但不是流量小鲜肉的帅，他在电影中的女儿都读大学了。所以他是有胡子的帅。连嗓音都那么低沉磁性。不到一定年龄，说不出的。故事里的人设也狠招迷妹。我说了你们别怪我，在感情上，他其实之所以被调查是为了他的老婆。具体我就不说了，他老婆也狠漂亮，嗓音也很让人迷醉。本来可以是只羡鸳鸯不羡仙的存在，可惜她得了郁燥症。所以世界不是完美的。在工作上，他一直坚持不分昼夜地为那些被失踪的孩子调查，查到他女上司忍无可忍把他调去干其他的工作，直到失踪孩子的尸体出现证明他的怀疑是正确的，他才被重新调回来干活。而他这么优秀的侦探，之所以自愿调到多伦多旁边的小镇，也是为了他老婆。而他调查所花费的用心，唯有失踪娃们的父母能明白，

建议你们看的时候不要看手机，也不要快进，慢慢享受被冷峻的寒冷包围的感觉，然后跟着两位警察一起突围。你就发现，除了《神探夏洛克》那种癫痫性狂奔的英美剧，其实加拿大这种冷峻的剧集也很吸引人。