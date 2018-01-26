文/斯嘉丽

《铁雨》这部电影对我这个政治盲人来说信息量太大了，估计二刷以后肯定会有更多细思极恐的体会。现在先记录一刷时层出不穷的感想。

1.接受上街隐秘任务的时候要多留个心眼，也许上级是为了挖坑给你跳，所以一定一定要想办法备份。比如录音或者留下记录在某个地方给某个人什么的，就像哲宇一样，去妻子的诊所前跟下属说，如果一个小时以后我手机关机或者没信号，就派特种部队来。不打无把握的战，商战也是这样。

2，以前我不明白为什么香港的医院那么多全科医生，而我们内地都是专业医生，深圳南山妇幼保健院的妇产科，连孕妇感冒都看不了，说我们连压舌棒都没有，怎么给你检查，我们只能做孕妇产检，孕妇产检以外的问题不要找我们，我们看不了。孕妇病了去隔壁的南山医院重新挂号看呼吸内科。但是，像韩国电影这样的，妇产科医生和整形医生都能对中枪中弹的人进行抢救的，唯有万能的韩国医生做得到思密达。

3.兴，百苦，亡，百姓苦。虽然国家不管战乱还是和平时期，百姓都在底层架着社会前进，但是普通民众都是不想要打战的。大家都只有一些幸福生活的小目标，其他的大目标，属于那些不需要为生活小目标而辛苦一辈子的人干的，从这个意义上来说，经济基础决定意识形态是对的。电影里面的朝鲜人，只是想好好活着，而韩国人，只想活的懒散轻松点，只有私欲澎涨的领导阶级，才有吃饱了撑着为满足青史留名私欲的战争需求。

4.很久以前一直觉得韩国人祖籍夜郎。但是这部电影让我重新看到韩国和朝鲜在国际局势中的地位，不禁对他们生出几分同情，活生活演绎了“怀疑其罪”这个词。因为它的地理位置，使自己置身于四面环伺的局面之下。被硬生生陷入意识形态之争的漩涡中。“本是同根生，相煎何太急“韩国和朝鲜，比我们中国人更明白这句诗的意思。两兄弟是不想打架的。都是那些觊觎它们家产的人搞搞震，逼迫他们分了家。这件事，他们都懂，为何台湾不懂。有些人说，因为台湾现在老一辈的人都死的差不多了。感情的维系更少了，台独的可能性更大了。然而，新时代的年轻人接受过教育的不是更多了嘛？历史是个什么情况难道心里没点数嘛？对自己的地理位置的重要性没点数嘛？朝鲜至少还有个核武器可以傍身，台湾有什么？外人为什么要帮着你分家产？难道真的是出于对你的爱？然而这世上没有无缘无故的爱啊。我在香港生活的这几个月就明显感觉到，其实香港人对祖国的感情，其实还比不上我在台湾自助游接触到的台湾人。无论是我等车还是吃饭的时候，遇到的台湾人都跟我说，我们都是中国人，热情程度让我受宠若惊。所以其实台湾普通民众，也是不想打战不想台独的，大家就想好好活着，别折腾。而香港人，则会在你买东西的时候说，你们中国怎么怎么怎么，我们香港怎么怎么怎么。所以其实我们要感谢委员长，毕竟台湾的教育还是中国教育，而香港，其实意识形态上要跟祖国一条心，真的需要些时间。小平同志的五十年缓冲确实是出于对香港人的了解。幸亏我看娃幼儿园的主题课，里面说的还是我是中国人，所以这一点我们要向韩国人学习，民族主义应该强烈一点。不管外人在煽动我们自己兄弟打战的时候怎么说，他们都是错的。兄弟阋墙，便宜的永远是外人。你看美国，除了南北内战之外，那么貌似松散的联邦制，怎么不打内战？一天到晚在全球搅动别国内讧。然后又跑出来调停。这个套路用了这么多年，怎么就在那些利字当头的统治阶级面前看不破呢？

5.日本不是好东西。好吧，攻击全体日本人民是不对的。军国主义控制的日本统治阶级不是好东西，这样科学了吧。所以韩国人一直恨日本。因为日本对他们做的一切，逼其分家，霸其家产，所以电影的视角就是，韩国从经济上赶超日本，朝鲜从武力上赶超日本，两兄弟就算吵架了，对外还是一条心。美国要打我？我就打日本。这一点值得我们学习。我们应该多拍一些日本当年残害我们的历史故事，而不是抗日神剧。说实话，丑化那些曾经奴役我们那么多年的人渣，等于说我们比人渣更挫。客观面对现实是可以的。无限拉低自己的智慧就没必要了。我们应该做的是把那段屈辱的历史像韩国一样三百六十度展现，剖析，然后一代又一代地刺激国人，不是为了复仇，而是在我们身上占过便宜而没有得到教训的人，一定会卷土重来，这是人性，警钟长鸣太有必要了。冷不丁军国主义又上脑了怎么办？然后我们拍的电影还要全世界传播，像韩国一样，发送民众。网络各种途径传播，需要募捐的话，算我一份。我连红十会都不捐，这事，我捐。历史告诉我们，舆论造势很重要。

6.再次佩服韩国人，他们拍出了我们现阶段不可能拍出的电影。其实我真是纳闷了，广电总局每天对国内电影人的脑洞严防死守，搜狐腾讯新浪优酷等各大合法视频网站上那些危害小朋友的动画片怎么就听之任之？审查美剧他们积极得很，因为有经济利益，保护我们的孩子就那么难？就像三原色最终变成了黑色一样，太多的不可说了。所以我还是很理解，为什么一看到棒子国拍出了好电影，就会有国人感慨，为什么我们拍不出。出发点还是爱国的。当然了，其实我们也有棒子国拍不出的电视剧，比如《琅琊榜》。但是我们不是韩国人，我们不会像他们那么自卑，我们只是不知道如何才能做的更好。所以看到那个一天到晚论证我们的家产是他们家的那家人作出很棒的事了，就难免有点紧张。





附：

节目信息

片名：铁雨

导演：梁宇皙

主演：郭道元，郑雨盛

类型：动作/剧情

上映时间：2017年12月14日









当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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