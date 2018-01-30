文/斯嘉丽

首先不管接下来我对这部电影有多少不奉承的评价，都不能改变这是一部表现精英生活的电影。尤其是西南联大的时光，才是一代人真正的芳华。

这部电影的结构有人说跟《云图》有点像。说实话，要么是你没看懂《云图》要么是你想用《无问西东》的脸去贴人家的屁股。《云图》这部电影我看第一遍的时候，真心震惊了。当然很明显是前世今生的故事，是所有的相遇都是久别重逢。是一脉相承的灵魂以不同的生命形式出现。后来因为给地产公司提案要用到这部电影我又看了两次三次四次，所以这部电影我记得很清楚。但是《无问西东》这部电影，真是让人一声叹息。首先几段式的结构打乱了，当然，就算没打乱，也不会让电影的艺术水平更高。只不过在看的时候，我在心里想，这个片段到底是为什么出现在这里，跟之前的年代到底有什么联系？你看，让看电影的人在看电影的过程中时时能跳出来冷静分析，这算什么事？说明电影的吸引力太有限，剪辑的野心变成了败笔。

其次，这部电影还是要感谢章子怡和黄晓明。我收回很多年以前说的章子怡姑娘没有演技的话。几年前我一直觉得章子怡演戏只有三板斧，全靠好运。现在想来，一个姑娘在选电影的时候，每一部的角色都适合自己那是多么可怕的事，要知道每年有那么多不堪入目滥竽充数的电影上映骗你的票根。所以这是个很懂得自己优势，又很懂得选电影剧本的演员。生了娃以后，章子怡更聪明了。这部电影里面章子怡一出场，就能强烈感觉到她的美丽是具有杀伤力的。虽然她其实长得不够倾国倾城，然而那种杀气腾腾的气场，特别适合这个角色。不过她依然有个问题，就是演什么都是在演她自己。这部电影看完这么久，再次回想起来，也就记得她跟黄晓明。

黄晓明真是，最近不知道是不是被点化了，在《风起长林》里不再二，在《无问西东》里面，虽然演技没有砸裂，却奉献了惊喜。这样努力下去，很快就可以摆脱偶像演员的包袱了，加油！

当然，他们两个人的表演跟剧情设置的角色是有关系的。虽然黄晓明拉着章子怡在清华校园里面为爱而跑为秀清华而跑的时候，有点作，但是已经是他最近最好的表现了。最重要是，这个角色很有魅力。既有为国的忠心，也有为爱人的包容。暖男。清华出产的这枚男子，是很多姑娘想要的。

但是，张震。我是无语了。不知道他演的角色要代表什么。这一段故事，太五六流小说家水平，一点新意也没有就不说了。你想表达什么？你传承了什么？你创新了什么？你就算没有继续养那三个三胞胎我也不觉得有什么问题。因为我对深圳最初的印象就是那时候风靡一时的丛飞的故事。一个在深圳助养过无数孩子的善人，得了绝症以后那些被他助养过的人都避之唯恐不及。人家老婆还没想找你们报答呢。所以，无下限地帮助别人，并不是对社会的反馈，只会害人害己。可惜了这个在《最好的时光》里奉献演技的美男子。

然后，王力宏感觉是为耍帅而来，这是演技反馈。但是角色很伟大。普通人的伟大。米雪短短十几分钟的出场，堪称惊鸿一瞥。

陈楚生的故事，其实是特别接地气的。但是之所以被很多人诟病，主要的原因是，这个人物的故事，如果是用来做话剧，或者是校内演出的一个小故事，可以。但是放到大屏幕上，冲突太小，格局太小，矛盾太小，不足以刺激人们追求猎奇的心里。现在连拯救世界的故事人们都看的麻木了，你用一个人选择文科还是理科，跟社会大流选科还是遵循自己的内心选择适合自己的学科这样的命题来吸引眼球，我也只能佩服编剧的勇气。其实这个故事很有代表意义，对很多学生来说。如果你真的要用这个故事来代表清华，你就要拍的再哀伤一点，或者再文艺一点，像现在这样轻轻带过，就变成现在的结果-很多人看了觉得不痛不痒。