文/斯嘉丽

这部电影最大的特点，就是把一件原本不合理的事，演绎到万众同情。

作弊这件事，你看别人的时候也许不觉得是非观念必须那么严重。但是如果你变成竞争者之一，假如因为别人的作弊你被挤下去上不了大学，假如因为别人面试作弊把你挤下去导致失业，那你肯定就要骂娘了对吧。所以这件事的本质其实是不对的。但是故事为了激发人们的同情心，就有了学校本身不合理的部分。有了主角的艰苦的家境。但是其他参与的富二代，其实没有不得已的苦衷，他们真的是属于找抽型。

又因为合理与不合理之间的斗争，导致电影故事具有冲突性，剪辑也没有掉链子，电影就特别地吸引人。我们关心这个不公平的世界最后怎么了，也关心这个作弊就像作案一样的结果最后是否成功。

虽然我们期待有一个公平的世界让我们发挥所长，尤其是像我这种没有什么背景的娃，但是恰恰是我们这种没什么背景的人，经常会参与作弊。比如我.虽然当了很多年班长，但是大多数考试里面，我都在帮别人作弊。而且我们初中的抄袭程度跟电影的匪夷所思也不遑多让了。那时候班上包括我在内有五位同学常年居于班级前五。班主任说我们五个人是班上的五座大山这句话我记得尤其清楚。尤其是有一个男孩子永远都在班级第一。所以，那时候考试，老师看完我们五个人的试卷基本上就知道大家的情况了。因为我们的试卷是全班的抄袭对象。为什么老师不管呢？恰恰相反，我们的班主任是非常严格的。在他有事不在请别人来代课代班主任的时候，基本上没有一个老师可以hold住我们班。所以，可见作弊这种事，苛政是治不了的，就像明朝朱元璋对贪污重典依然灭不了贪欲一样。而且我们那时候，因为有一个不读书的男同学因为抄了我的语文试卷，考了班级第一而我却是班级第二，（我不是故意的，我检查的时候改错了一道题，那次没有作文）导致作弊这件事昭然若揭之后，后来抄袭的同学还知道改错几个题。不让自己作弊的行为太显山露水。恩，其实我们初中的生活也是一场太丰富多彩的戏。所以这部电影看完，我确乎是太有共鸣了。

为什么作弊千百年来都无法根治呢？因为人的贪欲和侥幸心理无法根治。因为缺乏公平竞争能力却心存幻想的行为无法根治。本质上是不可取的。读书时代我帮助同学作弊，是因为想更好滴管理他们，读小学我就明白当班长是个很复杂的事。当然这个方法现在看来是绝对错误的。因为前面我说了，当你面对高考，当你面对工作，别人的侥幸上位，也许就断绝了你的前路。所以我大学毕业我就选择离开了家乡，那里有太多用出身作弊的人，我自问没有能力与他们错综复杂的人脉关系抗衡。而且后来的事实也证明我是正确的。我们初中班上大多数同学都进了父母的单位，公检法之类。是不是很可怕？这就是三四线城市的现实。小城市有背景的人可以过的安逸，大城市有能力的人到处都有机会。

电影里面的女主角最后选择了当老师，这是个好现象，虽然当老师让她大材小用，但是三观很重要。现在我回想自己所经历过的老师，很多都是才高八斗学富五车的有才之人，他们构成了我们最初的知识结构，他们的言行对我们的影响太大了。

最后我说说影片里面导致女主角作弊的诱因，是学校收取的建校费，当然这是不合理的，但是这个世界上不合理的事每天都在发生，我们从小到大读过的学校或者我们身边的学校难道没有这种情况嘛？但是一种错误纠正不了另一种错误，因为前者的错误现在还在这个世界的各个角落发生.

总之这是一部非常推荐的电影，它会让你想起你读书生涯所经历的很多故事。

附：

影片信息

时长：130分钟

类型：喜剧/犯罪/剧情

上映时间：2017年10月13日中国

片名：天才枪手（或模范生）

导演：纳塔吾。彭皮里亚

主演：莱帝豪。琼查容苏因

国家：泰国