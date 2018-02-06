文/斯嘉丽

我女儿经常问我，“妈妈你为什么喜欢看古代片？”没有办法。你看我们现代的题材拍的怎么样？不忍直视。古代的想象空间多点。瞎扯淡的时候广电的阻力小点。有求实癖好的人也少点。但是《妖猫传》彻底让我懵逼。所以这部电影虽然在元旦就看了。看之前也很期待，但是看完感觉自己在看了一场夹杂杂技的马拉松。

我猜导演是为了通过两位男主角不停跑路来展开大唐盛世的一幅幅图景。但是你们跑那么快干嘛？整一部电影就像赶着去投胎一样。原谅我说的刻薄。导演你真的没考虑过我们观众席上跟的上气不接下气的眼珠吗？

终于看到两处大唐盛世。一处是青楼。所谓的卖艺又卖身的高级妓女吧。这是男人心里的大唐盛世。尤其是和尚心里的。

一处是极乐之宴。你要说青楼是男人眼里的盛世。我可以理解。男人好的不是纵欲就是纵乐，但是这个极乐之宴。难道只有我一个人感觉就是个杂技团的表演吗？所谓的幻术，跟西方的魔术，是不是异曲同工呢？看起来真的很像。其实都是假的。只不过做假的手段特别高明。然后这就是盛世了？真的不是在忽悠我吗？好吧，因为是日本人写的故事。我就不埋怨了。万国来朝嘛，难免一叶障目，只看到自己想看的部分。但是导演是中国人啊。

还有那段悲催的爱情故事。也许是因为出于男人的意淫。所以唐明皇和杨玉环的故事被写成了爱情。

一个成年人跟自己儿媳妇的爱情。怎么想怎么觉得这不是在给杨玉环洗白而是给唐明皇上漂白粉。然后最后又变成一个白鹤少年跟杨玉环的爱情。说实话。唐明皇对杨玉环那绝逼是占有。做皇帝当然要占有这世间最美的女人。这也是可以理解的。大多数男人穷其一种都在给自己画领地。你能占领多少根据实力来分。就跟狗路过树就要撒尿画领地一样。至于占有以后怎么办？那也是要看实力，唐明皇最后失败了。实力没有维持到最后。所以祭出杨玉环保命。这个性质就跟现在很多明星夫妻老公出事以后把老婆推出来的性质一样。最后变成爱情我也是醉了，只能说白居易的诗文才华太强，足以以假乱真。

咱们四大美女之一找了位混血儿来演是挺有创意的。混血儿再增肥20斤就更合适了。但是其实唐朝那些主，才是真的少数民族，应该找些长得菱角分明的人来演，比如蒲巴甲之类，跟史实会更接近。

最后这位空海大师，请你不要总是嘴角带着一副了然于心的微笑好吗？让人看了头皮发麻。总之这部电影，不推荐。

附

片名：妖猫传

导演：陈凯歌

编剧：王蕙玲 沈梦貘

主演：黄轩 染谷将太

时长：127分钟

类型：爱情/悬疑/奇幻

上映时间：2017年12月22日 中国

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