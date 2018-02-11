文 /斯嘉丽





周冬雨这种长相和身材，按道理来说应该是周迅一样的灵气套路。然而，真的是我想多了。瘦和矮，并没有让她成为周迅一样的传奇。周迅曾经非常不满地反驳过很多对她的评价，说大家都觉得她靠天赋成功是不对的，没有看到她背后的努力。哎，咱先别谈努力·的事，你的天赋分别人一半好吗？你那充满灵气的眼睛长到周冬雨脸上好吗？让咱们华语圈演技派后继有人好吗？当然，我这么说并不是嫌周迅老了。我只是感慨。最近看了两部周冬雨的电影《喜欢你》和《奇门遁甲》 ，没什么特别的感觉。两个角色都是一样的模糊，笑起来一样的像村东头的傻姑。你说你那么瘦，就不能穿出一点气质吗？这样的话，女明星疯狂减肥又是为了什么？





《喜欢你》里面，是跟金城武配戏。金城武的帅已经经过很多电影检验，无需多言，演技也一样。影片剧情也很普通，霸道总裁爱上酒店厨师，一场关于饮食的相知相惜。谈恋爱原本就应该势均力敌才能擦出火花。这个剧情我没意见。就是有点太俗气。这几年，无论是小说还是电影电视剧，里面的霸道总裁不是太少，而是太多了。不过本片起码还是在霸道总裁和灰姑娘之间牵了根厨艺的线。不像其他偶像剧们，霸道总裁只见看到灰姑娘，就毫无理由无法自拔地爱上她们。问题是，编剧导演你给我出来解释一下，为什么像林志玲这样跟霸道总裁也在厨艺上如伯牙子期一样惺惺相惜且又美貌气质并重的女子你不选，你要选同样懂得给你做饭却瘦不拉几姿色全无的周冬雨？既然是一部厨艺定终生的影片，你这样搞就太儿戏了。你考虑过自己逻辑上的硬伤吗？





所以我在这里敬告万千少女，千万不要被电影骗了，觉得全世界的霸道总裁都会随时随地遇到灰姑娘而无法自拔，我这么跟你说吧，这个世界上大部分的好姑娘，包括你我，都是灰姑娘来的，王室啊，贵族啊，都离我们很远，像丘吉尔，在当上首相之前，连地铁都没坐过，不是因为当时伦敦没有，而是，贵族跟平民虽然生活在同一个地球，但不在地球的同一层，明白吗？所以霸道总裁遇到灰姑娘的几率真的不像电视电影里面那么多，一般没有，有了也是故事，大部分心存幻想的最后都变成了事故。大家族落魄的故事倒是很多成真，这就是真正的生活。





附

片名：喜欢你

导演：许宏宇

监制：陈可辛

主演：金城武 周冬雨

时长：106分钟

类型：爱情/喜剧

上映时间：2017年4月21日 中国









当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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