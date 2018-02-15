文/斯嘉丽





如来神掌如影随形女儿国





在看西游记之前，大家应该要先明白一个真相：唐憎是如来座下二弟子金蝉子转世，因为在如来讲佛法的时候干了让如来不高兴的事，被贬下凡投胎，历十次取经苦难，最后一次在四个徒弟的保护下取到真经，重回如来门下，停止轮回转世，这个是吴承恩原著里记载的。





从这一点来看，这部电影是极大地遵从了原著，并把原著里隐含的意思放到了台面上。首先，观音的定性是如来派来帮助他得意弟子重新讨好他的主力。当唐僧在电影里面动了凡心的时候，观音就跳出来告诉他，你是为了如来而活的，不是为了你自己。如来在西天等着你呢，你要是又做让他不高兴的事，后果很严重。你们不要看“你选择爱一人还是爱众生”，这是瞎扯谈，一人不算众生里面的吗？难道爱众生就要把那个人从人类剪除？这就是存天理灭人欲的另一种说法。也就是禁欲主义。





另一个凸显西游命题的就是，电影开头快被河神吃掉的时候，如来神掌带他们进了女儿国。最后唐僧在河神的水里看到女儿国全淹时，双手合十，问佛祖他如何救众生的时候，如来神掌又出手了。这说明了什么？说明如来时时刻刻盯着他啊！是不是细思极恐？这个师傅这么爱徒心切。其实有没有四个徒弟都一样。所以导演也就是看明白了这个事，在这一部里面才让四个徒弟战斗力归零。但是归零的有点过：孙悟空连个河神都打不过，难道说当初大闹天宫遇到的都是假神仙？沙悟净在流沙河住了那么多年，还没掉下河救吓得语无伦次了，更别说掌管天河的猪八戒了。落个水好像都要吓尿了。





整个电影看下来，基本上为了展示如来腹黑的形象，在唐僧危急关头反复出现的如来神掌，极度弱化了四个徒弟的形象。而且，唐僧完全是不杀生人设，因为他是高僧啊，但是如来一上来就把河神给杀了，所以为什么金蝉子在如来讲佛法的时候会有所怠慢呢？如来的心胸也是可见一斑。对如来展示得太真实，导致西游记最大的魅力丧失掉了。我们普通人就是为了看屌丝逆袭而寻找欢乐的。你现在把真相反复展现在我们面前，我们还要做梦吗？还要意淫吗？没有希望了啊。首先明白这个前提，再来看女儿国的故事，基本是无悬念的折腾了。不过导演还是努力折腾了一下。





定制女儿国王赵丽颖

丑化中年秃顶梁咏琪





这部电影跟其他西游记最大的区别就是，女儿国国王是为赵丽颖量身定做的。

为什么呢？

第一版的西游记连续剧里面，女儿国国王是非常仪态万千大国风范的，大家看了也是觉得堪为良配绝不辱没高僧。但其实吴承恩的原著里，女儿国国王眼里，唐僧就是个人种，生娃的工具，跟现在男人讨老婆的目的一样。而咱们这版则做了非常浪漫的改编，因为赵丽颖本人是邻家女孩的气质，所以怎么能让这样的国王得到大家的认可呢？于是把女儿国国王的年龄改到少不更事，还为她找来梁咏琪做国师。但是梁咏琪也很漂亮有气质怎么办？万一别人把她当成女王了怎么办？于是造型师化妆师就把梁咏琪往死里丑化。最后我们就看到了一个中年秃顶版梁咏琪。虽然说你是女王托孤，但是管理女儿国真的辛苦到从窈窕少女秒变中年秃顶？难道以为我们没见过年轻貌美的梁咏琪？为什么少女版国师不让梁咏琪演？还可以省钱。非要找个颜值比赵丽颖差几条街的女人演？无非是怕梁咏琪的真实容貌把赵丽颖比下去了。所以当你看到赵丽颖在里面少女感满满可爱漂亮的时候，要知道因为跟她对比的是一个半秃顶的女人一只猪一只猴和一个傻子。这种阵容，依然只能让人觉得这个孩子长的还好，还是没有惊艳。演员由内而外的土气还需要更多的历练才能消磨。





冯绍峰在这部里面，挺帅的。跟赵丽颖还挺配。两个人在野地里写字的时候，cp感很足。最后唐僧真的要带女儿国国王一起走让我吓了一跳。因为本来我以为这部电影是要告诉我们孙悟空是唐僧唯一的知己。他知道师父心里只有取经这一个目标，是一个纯粹为取经奉献终生的人。没想到，在“我舍弃我的王权富贵，你遵守你的清规戒律”的诚意下会变。说实话，唐僧在取经路上，想吃了他和嫁给他的太多了，而唐僧之所以在影视剧作品里面被大家讨厌是因为他表现出来的执着。他做到了常人无法做到的坚持，他是一个异类。虽然赵丽颖版女儿国国王说的能打动任何一个凡俗男子的心，我什么都不要跟着你，你想要怎么都随便。等于无欲无求地奉献自己，我为鱼肉，你为刀俎。多爽，是男人都会接受，问题是，你不是男人，你是唐僧啊。你怎么能接受呢？所以到了这里，唐僧的形象已经彻底改变了。他要做一个男人，所以观音就藏不住了。所以她才会跑出来提醒唐僧。至于电影最后的承诺，如果有来生，哎，这个傻妹子，唐僧没有来生。他取经完了就重获如来欢心了。停止轮回了。所以，你看，连圣僧的诺言都靠不住，何况普通男人？





重度模仿水形物语

P出迷之性别林志玲

关于电影跟水形物语的迷之相似，我也不能理解 。水形物语是一个女子跟男人鱼的爱情。咱们找了志玲姐姐来演河神，跟梁咏琪国师谈恋爱，只是为了怕人说抄袭所以搞同性恋吗？但是为什么把志玲姐姐的胸部P掉了？那就是还是异性恋？那就是全盘抄袭概念？不不不，导演你不用解释，水性物语拿了那么多大奖，不知道的真的很少，让大家来评说吧。





笑料堆出春节档

春节档上映对这部电影来说是特别好的契机。导演为此也奉献了很多笑料，有那么几次我简直笑得要抽筋了，在电影院里。所以，适合合家欢观看，虽然有很多人还没看就去说一定不好看，我还是觉得票房不会差。因为你要考虑全中国大多数人的观影水平。特效做到这种水平，至少比号称花了多少多少钱的海上牧云记的海水做的好多了。笑料在前半部分堆砌得那么密集，应该会为普通民众喜闻乐见。大家是不会管你是不是瞎改的。文青和考据党才会拒绝改变。但还是允许我吐槽一下，孙悟空变得太懂事太成熟了。他愿意做那个坏人我理解，他懂得唐僧我也理解，但是导演你不能让孙悟空本身桀骜不驯的泼猴气质在这些成长里面消除，如果泼猴开始衣冠楚楚正经说话，西游记的魅力就真的没有了。另外沙和尚是有点憨但不是傻！你把他改的像李亚鹏演的郭靖一样是不是有点过份？至于猪八戒的表现中规中矩吧。没有什么特别的，主要是虽然有116分钟，还是感觉四个徒弟的戏份不多，不知道时间都去哪了。

2018年2月15日





附

片名：西游记之女儿国

导演：郑保瑞

编剧：文宁

主演：郭富城/冯绍峰/赵丽颖

类型：爱情/动作/喜剧

时长：116分钟

上映时间：2018年2月16日





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