文/斯嘉丽

真的想不到，像陈思诚这种渣男，竟然拍得一手好电影。从唐1到唐2，可以说，如果你看过唐1，抱着期待去唐2，你是不会失望的，第二部不但保持了第一部的水准，而且还有自己的看点。在打造导演自己的侦探电影世界上已经做出了成绩，虽然我不是万分期待，但是如果有唐3，我愿意继续去看看，这就是个成功。但是，谁知道这个渣男背后是不是有高人指点？我不知道，反正他用作品说话了。

当初唐1宣传时，就有报道说导演是个侦探迷，所以唐1处处可以看到对很多侦探小说以及电影电视的致敬。包括我最爱的东野圭吾。第二部依然如此，我尽量在不剧透的情况下说说自己的感触。





首先出场的人物里，你可以看到其他影视书里面出现过的侦探人物。（这不算剧透吧，我没有说他们的名字和造型）总之五花八门，跟马戏团似的堆砌了一堆的侦探了，这个意思好像是，不管你是什么侦探迷，总有一款侦探适合你。来，粉我吧。





然后就是密集笑料上场。密集到我感觉是笑料追着我逼着我，不得不在电影院里面此起彼伏地笑。有点辛苦。自然点就好了，有点用力过猛，不过为了春节档，而且，导演这事搞得特别接地气，票房大卖是很正常的。符合大部分人民群众喜闻乐见的水平。贩夫走卒也都能看懂。





导演打造的这个侦探电影世界里，无论是上一部还是这一部的纽约，你会发现，那就是你心目中的纽约。很佩服这么了解大众的导演。这真的是陈思诚而不是背后有高人指点吗？他把你心目中唐人街的元素都用上了。你心目中的纽约一定是有种族歧视的对吧？里面有。你心目中的纽约一定有抢劫，对吧？里面有，你心目中的纽约是罪之都，对吧？它是的，你心目中的纽约一定有同性恋，有警察和富人勾结，有漂亮的女警察，坏人一定是外国人，（这不算剧透，纽约都是外国人）有飞车党，有中国功夫，。。。等等等等，还有你相信一定会有的广告植入，都有，但是展示的方式你又会觉得很搞笑很好玩。逆天了，太适合合家欢了，是非常合格的商业电影。





只是最后，想问问你看过《双瞳》没有。虽然电影处处表明导演的看片和看书量很大，处处致敬各种经典，然而这里相场景+概念+动机似度已经达到了百分之九十九点九就有点过了对吧。要怪就怪我不该喜欢看恐怖片。被我发现了。但是一个导演要把那么多的经典元素都融合到一部电影里面，也是蛮拼的。这个也是跟我们的教育制度有关，我们这一代的教育，不都是以背好标准答案才能博得老师欢心为荣吗？巨人的肩膀就是最标准的答案了。





至于宝强哥，你想着现实里他的家庭遭遇，再看着他在大屏幕里面卖力搞笑，就能深切感受到什么叫敬业，也就明白演员的荧幕形象跟他的现实生活是两回事。咱们的小鲜肉侦探应该要感谢这个系列电影。虽然他的表现没有惊艳，但是电影的情节推动帮助了人物形象的形成。而电影也要感谢他，如果换了李易峰，吴亦凡。王俊凯来演，就算剧情再怎么推，我也会觉得这小子真面瘫。而刘昊然是有表情的。好好干，90后里面，我看好你。里面其他的各路侦探，包括几个说过话的侦探，都因为群戏太多而不够出彩，总的来说，这是一部情节推动的电影，只要不是太蠢就不会搞砸，但是配角要出彩，除非演技爆表，然而没有。

最后，你不会后悔进电影院看。可以打三颗星。

2018年2月18日





附

片名：唐人街探案2

导演：陈思诚

编剧：陈思诚

主演：王宝强/刘昊然/肖央/刘承羽

类型：悬疑/动作/喜剧

时长：120分钟

上映时间：2018年2月16日





当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

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