文/斯嘉丽





一个很残酷的现实：让你笑的人可能转眼就忘，让你哭的人你会记（恨）一辈子。同理，最近让我倍感欣赏的两部韩剧《信号》和《秘密森林》看过了，尤其《秘密森林》好到让我二刷，都没有刺激我写观后感的欲望，一部高开低走，烂尾的《迷雾》刺激到我要疯了。

就前15集来看，这部韩剧绝对可以勇夺最佳连续剧和最佳女主角。如果今年韩国还能拍出比这部剧更好的剧，只能说别人家拍连续剧的水平吊打我们了。

如果你是时尚爱好者，女主角金南珠的每一套穿搭都足以成为你的职场穿衣指南。就为了看她每天穿什么衣服，可以追15集。

她的职场穿搭就算了，人家连睡衣都那么风情万种。对比一下那些喜欢穿睡衣上街的人，你们那只能叫布。而人家是在生活。

如果你是女屌丝，为了看同样出生普通，连大学学费都没钱给的女主角，是如何成长为韩国最佳女主播，以及如何在中年危机（一面是婚姻屋内分居五年，丈夫的冷漠相待。一面是职场小花仗着年轻企图取而代之直接逼宫，一面是老领导有意组织内新城代谢替换掉她，还有一面是前男友因为被抛弃功成名就跑来展开全面报复。真的凑够了四面啊，中年危机，四面楚歌。）到来时，正面迎敌，见招拆招，最后实现绝地反击，可以追15集，非常励志，励志得不现实，千万人之中也只有这么一位钢铁玛丽苏。因为以上的四面，很多人只遇到一面就垮了。

如果你是喜欢看超现实迷妹爱情的人，欧了。你要的别人家的老公之集大成者在这部剧里，你要的全世界最无私痴情的男人也在这部剧里。完全具备成就男主脑残粉的条件。也符合韩剧一贯的套路：全世界最痴情的男主都活在韩剧里。

如果以上你都都看不上，你是推理剧爱好者，比如我，（当然了，以上我也都看得上）你也可以来先迷后吐槽，在电视剧高开的时候你猜我猜大家猜凶手到底是谁。在大结局的时候跟我一起吐槽，尼玛，是不是法医都去《秘密森林》和《信号》了？满车的指纹都没发现？所有的监控都失灵了？不应该啊，又不是拍到权贵。财阀，为什么监控都失灵了？最后明宇说自己是遥控杀人，那么你遥控了谁？你怎么自圆其说？也不拍了。明明知道明宇是为了惠兰以后的幸福顶替了自己去自首导致死刑，也不管明宇的遗愿了，就自己去自杀，编剧，你不是写的男主很爱女主吗？他死了女主下半辈子谁来爱？还有被女主得罪的那个集团这个集团都还在活蹦乱跳啊，女主以后怎么办啊？？你就这么死了。你不想拍第二季我不介意，你让男主角全死了这种套路我真的看不懂，难道男主角不死韩剧就结不了尾吗？

从一开始，其实我就看出了明宇是绝世痴情人设，冲冠一怒杀掉了企图侵犯自己喜欢的女主的中年油腻男，坐了19年牢出狱后，因为女主面对的困境默默在女主身边调查。保护女主。然后我就猜到最后男主杀人事件被他发现以后，他会自动顶包，因为他对女主习惯性的爱。很多人可能觉得这个角色不现实，但是从逻辑上来看这个角色太真实了。当一个人在监狱坐了19年牢之后，你觉得他还能跟着上社会的脚步吗？还能那么容易开始新生活吗？保护女主已经是他的习惯。变成他活着的信念了。唯一让人匪夷所思的，应该是他全无嫉妒。当他知道女主跟男主是互相相爱的时候，完全没有怨恨自己为女主付出的19年，而是继续守护着这个女人。这种人设绝对不会在现实生活中出现，所以可以寄托大家的希望。爱的希望和幻想。这种完全无私的爱，是每个女人都想拥有的。也是韩剧在爱情剧里的套路之一。那个完全没有私心的爱人，在《假如爱有天意》里出现过，《我脑中的橡皮擦》里出现过，还有太多我没看过但是你看过的韩国偶像剧里出现过。不要羡慕，因为他不是真实的。

相对来说，男主比较真实。因为我们现实生活中，你也会遇到非常爱一个女人的男人。被她不由自主吸引的男人。愿意打破阶层壁垒跟她在一起的男人。也会自卑，觉得自己那么优秀努力付出却还是不能在女主心里占一席之地，当女主为了事业没跟自己商量就打掉孩子，基本上正常男人都接受不了。因此跟女主婚内分居。然后他也会嫉妒。因为自己被绿了找渣男理论失手杀了他。更会在明白女主的不容易之后，一直站在女主身边给她帮助。这个人物其实很真实，并不是很多人所说的忠犬老公。看剧的时候，一定很多人希望自己也能遇到这样的男人。因为在这些正常之中，最大的不正常，是他对女主的尊重和欣赏。欣赏她的野心，愿意接受她的一切。一个男人，内心要强大到什么程度，才能接受一个比自己在事业上更光辉灿烂的女人？愿意理解她包容她尊重她，在她需要的时候，不用她开口求自己，就伸出援手？大多数的中国式婚姻都做不到。以前是，现在是，将来希望有改变。所以这部剧让很多女人激动不已的地方，这是一个重要的吸引点。环顾你身边这么多年的追求者和陪伴在你身边的男人，有多少是爱恋你青春的脸庞和身体？又有多少人真的理解你，尊重你，把你的梦想当成值得保护的梦想？爱你的所有，包括你显而易见的缺点？所以大多数的时候，我劝你还是像女主年轻时所持有的想法一样，依靠自己。不要把幸福的希望寄托给爱情。这样你不会有软肋。软肋，确实是阻碍人前进的致命伤啊。

女主这个角色，除了有钢铁玛丽苏特质护体外，还是比较真实的。因为她为了上位和固位干的那些事，其实根本就算不上十恶不赦，比起现实生活里那些在职场存在的肮脏事，根本不算什么。而且她的目的还那么正能量。给新人穿小鞋这种事基本上属于行业潜规则了，打压有竞争力的同事也根本不算能让人掉眼珠的事。忽然觉得应该给我们地产广告行业打个广告，至少在我从实习文案到总监的那几年，这些事我从来没遇到过，（太幸运了，有木有？如果有想投身地产广告行业的，私信我，我有大把只看能力的公司介绍给你。此处没有地产招聘广告植入太可惜了，快来找我谈吧。）

最后这部剧有16集，我一直推荐的是前15集。高开低走是韩剧一贯的弱点。前段时间的《花游记》也是这样，铺垫了十多集的唐僧悟空什么的，说唐僧最后牺牲自己拯救世界什么的，说孙悟空最后要杀掉被大boss附身的唐僧拯救世界什么的，最后唐僧被莫名其妙的人杀了，孙悟空也不去找此人报仇，最后孙悟空就在空气中叫了几声就消灭了大boss，金箍棒一次都没出场过。哎，经费不够就别拍奇幻大片，想笑死文明古国吗？

所以你看前15集就够了，毕竟最后一集播出前，豆瓣评分是9以上的罕见高分，结局一出评分就坐了滑梯了。所以我得到一个教训，绝对不要在全剧终之前推荐韩剧。大多数编剧都会辜负你的青睐，《信号》和《秘密森林》除外。看来我要三刷《秘密森林》才能安慰自己了。



