文/斯嘉丽

如果你对韩剧煽情 方式的认识还停留在《假如爱有天意》《蓝色生死恋》的话，那你就太 low了。这 就跟你对网络的了解还停留在水木清华 b bs 一样 ， 水木清华是个什么鬼？ ok， 一句话证明了你 是 90 后 ，你很年轻。而年轻的你，有没有看过《与神同行》，这部票房超越《釜山行》的电影？说实话，当我知道这部 电影时，就特别期待。因为里面有河正宇。李政宰和车太贤。这三个人你也不认识？没关系。钟汉良你总认识吧〉？李政宰跟他长得就像失散多年的双胞胎。明白了吧？这是三个颜值很高的男人！然后，你还可以再了解多一点河正宇，《恐怖直播》《柏林》《暗杀》《隧道》《小姐》（这货限制级，非常推荐），以上都是我帮你们看过觉得可以一看再看的电影，都是他主演的。韩国忠武路男演员的代表 。 忠武路又是什么鬼？哎，韩国电影圈，你们平时看的 韩剧在韩国的地位其实是排在电影圈之下的，算是金字塔的中间吧，下层是你们的爱豆，各种偶像天团，金字塔尖就是我们的何正宇大叔之类啦。有时间的话，把看韩剧的时间抽出来看一下韩国的电影，比我们拍的确实好一点。好在有创意这一点。

说实话，除了演员之外，我是很肤浅地奔着奇幻大片而去的。据说是人死了以后去阴间七大地狱接受 七 大 天王审判，那一定是有很多特技的。我很期待。事实上也没辜负我的期待，酷炫帅。没有辜负漫画改编电影的本质。 当车太 贤饰演的消防员，因为救一个小孩而身亡，被阴间死者带到阴间时，就开始了我们的视觉盛宴了。在 49 天内，阴间使者要保护车太贤通过七大地狱的审判，也就类似玩游戏层 层打boss ， 阴间使者类似律师团，判官类似检控官。天王就是法官。过关形式也是法庭审判形式。每一个地狱特效都很赞。真的，看第一遍的时候，我主要就在看特效。还有一关的天王是 个 美艳不可方物的女人。你们可以注意看，镜头比较少，可能是因为怕你们沉迷。这七大地狱是谎言。懒惰。不义。背叛，暴力，杀人，天伦。看起来怎样？瑟瑟发抖吧！这些 罪你肯定至少有一个吧？你小心点，只要一关过不了，死后就投不了胎，生生死死在地狱里受惩罚，这种通关游戏， 是不是比 王者荣耀刺激多了？

我也是这样想的，所以看的很起劲。看阴间使者一关又一关的辩护，然而，故事层层推进的时候，主角性格和身世一步步揭开，不免让人唏嘘不已，原来是个贫穷家庭想到靠奋斗摆脱贫穷然后失败 的故事。导演是个人权主义者？简直要为你疯狂打call.所以我当时由看科幻片转到看揭露社会黑暗的电影，内心是有点羞愧的。人家那么惨，我居然还有看客心里。但是，到了最后，我发现自己还是太单纯。当最后，主角弟弟跟他 妈妈在梦里相遇，而主角目睹了一切，真正的真相被揭露，我发现我已经泪流满面。好吧，导演，你赢了。最后其实这就是一部以煽情为目的的电影。我听过已经筹拍第二部，求你不要这么聪明，第二部不要再用这么酷炫帅的场景来包装这么悲惨的故事，煽这么痛的情。

故事的真相我就不说了，说了你去看就没什么意思了。我只想告诉你导演对现实是有深深的鞭策的，你要带着这种心知肚明来看，因为我发现很多没看懂电影的都在批判。最后的结果，失声的老妈妈活着，而两个活蹦乱跳的儿子都死了。白发人送黑发人，就算真相大白又怎样？努力求生的人，最后还是被生活抛弃了。就算主角具备七大地狱鉴定过拥有的美德，他也不能陪伴母亲终老，也不能让母亲的晚年不再孤独，他也死了。而他弟弟的死就更可惜了。总之电影里面，善良的人总是因为他们的善良而失去生命，这部电影不应该在过年的时候放，而应该在不久之前的母亲节放。母爱的宽容，感天动地啊。





影片信息：

片名：与神同行

导演：金容华

主演：河正宇。李政宰，车太贤，朱智勋

时长：139分钟

上映时间：2017年12月20日

类型：剧情/奇幻









当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

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