文/斯嘉丽

这个我们的电视剧拍成这样是为什么我就不说了，因为一般电视人会把原因归结为广电总局。说这也不让拍那也不让拍，反正有错都是制度的错，他们自己的才华能力一点问题都没有，放他们去好莱坞一定会得终生成就奖。

我今天就说说《摩丝探长前传》这个系列英剧吧，好在哪里，肉眼可见。

说实话，半夜看这剧 ，我 还有点怕。生个娃把胆子也生掉了。说起英剧，可能最近这几年最声名鹊起的就是《神探夏洛克》，高智商高语速高水准，是我的菜没错。但是像《摩斯探长前传》 这种，画面美如油画，画风沉韵潮湿，主角与神探夏洛克的机关枪语速和高智商癫痫，冠军 级身手，四倍加速般剧情完全相反的干瘪版小鲜肉，表情腼腆，搭档臃肿，每一集不是被揍就是受伤，时不时瞪着神经质般的大眼睛看着嫌疑人，就像有罪的不是对方而是自己一样的主角，我也欣然决定收入囊中。剧荒的朋友们，你们有救了。

这个系列剧其实 201 3 年就出第一季了 ，一季四集 ， 每集 90 分钟左右。你看，人家不会动辄八十集。但是随便一个画面拎出来，你都觉得像油画一样 有质感。做迷你剧，人家是真的预备要迷倒你的。 今年已经出到第五季，不要 小看 这么多年的跨度，说明你可以看很多集啊，而且破案剧每集你肯定不止看一次，想想都觉得生活充实，不要谢我。

但是为什么一直没有像《神探夏洛克》一样大红？或者至少像《唐顿庄园》一样有名？这是个毁誉参半的事。开始我对主角的描述就说明了一半的答案。主角的 设定 通常跟剧情节奏很有大关系，也跟情节推进和画面有很大关系。咱们这个剧，很明显就是英国阴郁小伙初长成，缺乏 美剧常有的那种吸睛大法，就跟英国本身的特点一点，他觉得自己有历史，厚重，所以案件不是发生在学校，就是博物馆，动辄一串历史人物，历史典故，还有厚重的文化画面，沉甸甸地砸过来，对的，大部分你可能都不知道，如果你不是英国历史爱好者。然后就枯燥了吧？论接地气 和 神同步地制造快感，谁比美剧强？所以很多人可能就算看了第一集，也可能不想再追是可以理解的。但是正因为该片拿腔拿调的铺排，让我觉得耳目一新。那你看多了漫画，偶尔是不是也要来本红楼梦压压惊？

好了，说了那么多，是时候推进到剧情部分了。

一季四集，每集一个独立的故事。在每集开头，会剪辑很多跟案件相关人物的画面，非常重要，建议你仔细看，虽然丢过来的四五个人你一个也不认识，他们做的也都 是不相关的事。而且你看了也晕头转向（我就是这样）一 集 看完以后我才明白导演的用心，所以又回过头去看了一遍。然后就开始发生 案 件，此剧剪辑真的很棒，所有跟案件相关的人物和事件 平行进行并丢给你。当你懵懂之中，好，有人挂了，案件发生了。主角出场了。其实英国人幽默起来也是很赞的，没有美国人那么外露咄咄逼人，英国人自有自己的绅士品格，他们的 自 嘲都是有底蕴的。所以不时会安排一个人过来问 “ 你 真的是 警察 ” 因为主角就像我开头说的那样，整一个邻家少年初长成，但绝对不是刘昊然那种像挂 着奶 瓶的娃娃型。他破案的激情就像你家为了高考能上北大清华对除了学习以外任何事都噤若寒蝉的神经高度紧张和衰弱的高中生一样，专注，紧张，敏感，细心。跟所有影视及小说里被塑造出来的大名鼎鼎的侦探们不一样，最不一样的是，他身手也不一样，我开始说了，在破案过程中，他经常被揍或者意外受伤，主角光环忘了带，导致我看到他单独行动就很担心，看来英国人的套路，真的跟大多数英雄式侦探不一样。英国人比较内敛。当第二季第二集，最后被救的女孩子走过来 感 谢他，给了他一吻，主角腼腆的低头一笑，简直了，你这是高中毕业了没有啊啊啊啊。挺好的，说明英剧呈现了世界的多样性，并不是每个侦探都像 007 一样 ， 无香车美女不破 案。

不过呢，主角的搭档星期四大叔的造型，太像希区柯克了，所以我经常会错觉他才是主角，用他的大烟斗和睿智的脑袋破案。而实际上，他存在的目的就是为了一路扶植我们的神经质腼腆男主角。在他剑走偏峰的时候纠正他，在他四面楚歌的时候相信他，在他体力 透支的时候保护他。这不是同事啊，这是老爸的剧本啊啊啊。

我需要告诉你们每一集说的是什么 故事 吗？说了你们还要看吗？所以还是不说了。不过我想说的是，大胆怀疑 小心求证，你可以怀疑从第一个镜头开始出现的每一个人，但是你最好在将近尾声的时候仔细听主角的分析，此剧的特点就是，他不会把所有的线索一开始就抛给你，所以看电视中途不要看手机，很多线索是慢慢一步步被主角找到的，以及， 众 多可能你看完还分不清的长串的名字，外国人就是这点烦。最后当主角揭示一切的时候，你不认真看会觉得很突然，好像开挂一样的读真相。但是我再看一次时，会感 觉一切都可以自圆其说，还是自己不够细致。

但是美中不足的吐槽还是有的，每集最后会有一个类似黑幕的引子，表示罪恶剧透，未完待续，问题是新一集就忘记这个梗了，老兄，你这个钩子，甩的极度不负责。纯粹是为了吊住大家一周而做。

最后我还是想说说，每个国家拍戏都会进行意识形态输出，也会进行各种经济利益输出，比如说美剧，经常用美国风光来切换画面，每次我看《cs》就对迈阿密充满了向往，每一集都被洗脑一次，而英剧呢？每一集的画面都在说，我们是个有历史的国家，我们是个有文化的国家，快来我们国家感受人类恒久长远的文化吧，真的，你看这些都是娱乐剧啊，文化输出是润物细无声的，而不是高喊我们是有五千年历史的文明古国。我们的剧，基本上不这么搞。破案就几个人几具尸，婆媳吵架就从家里吵到公园，从公园吵到厨房，职业剧就办公室一群俊男靓女几套衣服多角恋爱，从酒吧撕到大街，又从大街撕到车站，一点文化输出，地域特色都没有。哎，怪我要求太高。

假如你也去看了此剧，假如你没看懂或者看完意犹未尽想讨论案情，找我！真的很想把案件来龙去脉写出来跟大家交流，又怕剧透，很纠结啊。

2018年6月11日 2am













当你看电影时

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