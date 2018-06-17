文/斯嘉丽

“ 做父亲的，为什 么可以为了女儿那么伟大？”

这部电影最终凭借这个煽情牌在内地影片中留下一席之地而不至于沦为一星。但是导致它在二三星徘徊的是什么？故事的结构 以 及非常不严密的推理。作为一个法理片，可谓成也萧何，败也萧何。

首先，一场命案引发的庭审，检控官郭富城，律师余男，嫌疑人父亲孙红雷，这个阵容很有看点，郭富城人到中年演技打磨得有模有样，余男虽然大嘴性感，但是演技已经被奖项 肯定 过，更别说孙红雷了，一双小眼睛毫不妨碍大家迷他的演技。所以我很期待。第一次看和这一次看都一样。

但是影片结构必须吐槽一下，庭审进行到一半的时候，监控官郭富城视角闪回到庭审之前，检方一路走来的艰难 路 程，这个结构挺不错的，硬币的另一面被暴露出来。然而，律师也来闪回她从庭审开始的心路历程，这等于同样的剧情，咱们看了三遍。然后，还不够，孙红雷也来闪回一下，这样好吗？干嘛这样？这是剧情 太 短 ，重复来凑？太冗长了。

然后说到剧情的严谨程度。你是一个法理剧。你要一个中国最贵的律师，在庭审期间在委托人背后搞小动作？是， 她看到的局部的真相让她抛弃了自己的职业操守，你想表达她是一个正义的律师，我很感动。问题是，律师不是靠正义定价的。律师是按小时收费的。维护委托人的利益是基本的职业操守，不是律师都知道。而且。抛开你觉得你是正义的这点，她求证视频真假的方法也很幼稚，很不中国最贵的律师。她跑到看守所，问嫌疑人，事情真相是什么？嫌疑人作出跟最初一样的回答，是我撞的。然后她就觉得嫌疑人撒谎了。你这个逻辑问题很大啊，导演。视频显示是她爸爸杀的人，那么你需要去找她爸爸杀人的证据，或者不在场证据，而不是认为嫌疑人说是她干的，就一定是 撒谎 ？就一定证明是她代替她爸爸受过？这个逻辑是很诛心的 。

最后呢，我简直都无语了，当她发现自己误会了委托人时，跑回来说，让我帮你免费辩护，你脑子 进 的到底是什么水？孙红雷苦心经营，不惜重造一个地下停车场，你现在说要帮他辩护？那就是要他前功尽弃啊，人家现在求仁得仁啊，你帮他辩护了，结果就是人家女儿要进监狱，他也要因为妨碍司法公正各种罪入狱。你这是要把两父女都送进去啊，这是郭富城这个角色该干的事，幸好最好郭富城真的干了。所以，这部电影折腾了几十分钟，最后孙红雷不但没救出女儿，还把自己也搭了进去，不要说模仿《嫌疑人 x 的献身》逻辑上差了无数个《唐人街探案 》

可惜了三个演技派。不过允许我吐槽一下余男，虽然她一副气场全开的演技派气势，作品却表示，她演所有的角色都是嘟着一张大嘴，个人特色太明显，不愿意为角色而变 ， 估计是桎梏她发展最大的瓶颈。最近的《东方华尔街》也是。没有特色。你看安吉丽娜朱莉也是大嘴巴，演每个角色都在创造角色魅力。可以对比学习一下，不要受外型约束，自我沉迷。













影片信息：

片名：全民目击

导演：非行

主演：孙红雷。郭富城，余男

时长：119分钟

上映时间：2013年9月13日

类型：犯罪/悬疑









当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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