文/斯嘉丽





怎么开头呢？要吐槽的内容那么多，真是千头万绪啊。那就从昨天看的27集开始吧。

一个太上皇封的由宫女上位的公主，公开在皇宫守卫军统领面前说 “我连太上皇的寝宫都可以自由出入，我哪里去不得？”你是在演白莲花啊， 绿茶婊。你这样着急地暴露自己跟干爹的关系好吗？难为那些看剧的人都在呐喊你多纯洁多善良。

一个从来没进过皇宫的女孩子，只用五十文钱就买通了宫中内侍进宫当宫女， ok ，这我可以理解为官场腐败。然而，在这几十文钱还没还的情况下，这个女孩子居然开口说给三十文要内侍再帮她升官做女史，钱以后当了女史慢慢还。成内侍你是组织部部长还是人事部部长？这就不说了，关键是，他答应了！在什么样的情况下，你才会让公司新来的小姑娘在不给你实际物质利益，只给予口头承诺的前提下就给予升职？而且上次你招她进来的时候她说要给你的物质利益还一分没给。要么就是她用除了物质利益之外她能给的其他的方式补偿了你。要么就是，你们是亲戚。否则相信广大其他宫女都不服对吧？

一个宫女，就算已经升做女史了，你可以在太上皇，皇后，太平公主审问嫌疑犯的时候冲进来，直接插话，然后大家都静静听你说嘛？假如你是一个紫光阁端茶倒水的阿姨，你可以在中央政治委员开会的时候冲进去说，我有话说，大家听我的吗？为什么在这部剧里我感觉封建等级制度一点也不森严，而且还非常容易就拥抱了普通宫女？难道这是一部为封建制度平反的连续剧？居然是资本主义制度的香港拍的？你们到底有什么目的。

一个皇后的宫女，明明是皇后的好姐妹，和皇后也算是共患难，为什么在明知道是皇后情敌的昭仪进宫以后，就跟昭仪打得火热。这还不算，当皇后跟昭仪针锋相对的时候，这个宫女居然跳出来为昭仪洗白。这就好比，假如你置身一个有很多分公司的大公司，你明知道你们老大跟隔壁分公司老大不对付，你们两个分公司是敌对关系，然后你在你们老大跟分公司老大当着董事长的面吵架的时候，你站出来为敌对部门的老大摇旗呐喊。你想干什么？你这样让你同部门的同事有没有安全感？你让你老大怎么想？跟你这样的人一起共事多可怕啊。根本不知道你下一秒会站谁。然而匪夷所思的是，所有的人都觉得她是对的。这是一部什么三观的电视？能不能有点起码的团队精神？放在现在这是内奸啊内奸。

太多太多可以吐槽的地方了。正因为白莲花绿茶婊的问题放的太大，对比反派皇后，我反而特别期待她能活到大结局。

首先她父母之命的婚约要被二娘和妹妹李代桃僵之时，她做出了自救。给妹妹下药，让他脸上呈现类似毁容的迹象，其实后来我们的白莲花绿茶婊说了，她跟杂耍团游历的时候发现过，这个药过几天就会消，你看，没进过杂耍团的妹妹就不够资格做白莲花，想不开自杀了。这里你可以说皇后狠吗？谁让她妹妹没进过杂耍团呢？是不是？进过杂耍团的女主就不会为这个自杀。

嫁给李隆基以后的岁月，皇后基本上是全心全意做一个辅助老公的好女人。献计献策以及亲力亲为，为了帮老公绊倒太平公主，不惜自残，当然，后来好了，但是那份狠心和真心和毅力，决断真是让人佩服。而且面对自己结婚以前的初恋，也时时提醒初恋，我很好，不管我老公混的怎么样，我都只爱他，他也只爱我，我会一直帮助我老公。这种不利用初恋的女孩子，比连个内使都要利用两次的白莲花绿茶婊要坦荡吧？

不过呢，从每一次她为李隆基鞍前马后效力之后，李隆基就要表白一番的剧情来看，李隆基一定会变心。那些郁郁不得志之时发的誓，都是用来稳固人心的工具。李隆基每说一次 “你就是我唯一的皇后”我听了心里就特么起鸡皮疙瘩。皇后不是唯一的，难道还能同时有两个皇后？这就跟男的表白说，你将是我唯一的妻子，是一个意思。我听着就觉得不好啊，难道还要废后。承诺不是这样承诺的啊。承诺不是应该说，今生只爱你一个人之类吗？或者生生世世跟你共患难同富贵之类吗？但是看到 27 集我明白的，原来皇后理解这个唯一的皇后的意思，是后宫只有一个人，就是皇后。这种瞎扯，只有坠入爱河的人才会相信啊。你看他娶了小白兔以后，明明知道小白兔是太平公主的棋子，他还是禁不住美色诱惑，给小白兔相守一生的承诺。李隆基怎么那么喜欢承诺？

远了远了，绕回来。

皇后正式在网上被攻击是从昭仪进宫开始。她不喜欢昭仪一点问题也没有。你喜欢你老公你给带个小老婆进门吗？特别奇葩的是，咱们的白莲花公主还特别希望皇帝能爱昭仪，皇后能对昭仪好，你傻啊。易地而处，你会不会真心实意让你的龙武军心上人娶小老婆，并真心希望他们享受洞房花烛，并且自愿做个佣人，照顾他们一辈子？

皇后生不出孩子啊。她所能依靠的就是君王的爱。但是李隆基是个什么货？连儿子的老婆看上了都要抢的货啊。皇后的悲剧是注定的，遇人不淑所托非人。

皇后主要的问题还是智商问题。虽然她很恨昭仪，但是李隆基的位子还没坐稳，昭仪这个货应该供起来，既不过分疏远又不过分亲密，找些人把她监视起来就行了，等太平公主倒了，再废掉就行了。不用过分关注，掉身份啊。但是打破她计划的不是别人，是她那个色字当头的老公和她曾经的宫女好姐妹白莲花绿茶婊。一个跑过去投诚，一个对新人怜惜有加。其实，李隆基如果真的爱昭仪，不要对昭仪太好，过分的保护就是伤害，因为你引起别人的注意了啊。不想说了，也是智商不在线。总之，宫斗水平都是在金枝欲孽里面活不过两集的。这样的水平，为什么还敢叫嚣接棒金枝欲孽？真的如果没有编剧了，找我吧。

总之目测皇后正在朝历史原型走去，被废的命运只有一步之遥了。有些人不能忍受糟糠之妻的原因，年老色衰是一个原因，当年那些龌蹉事，看到糟糠之妻可能就会历历在目，然而，在年轻貌美的小白兔面前，自己只是经历丰富的魅力大叔，这种被崇拜的眩晕是大部分男人所醉心的。皇后不明白这件事。李隆基自己倒是很明白。当他保皇后的时候，想的不是皇后为什么会这么做，是不是受了什么委屈。从当初的贤良淑德处处以老公为先到现在如此不理智为一个女人抓狂。而是，如果皇后倒了对我事业有影响，所以不能倒，等到太平公主挂了的时候，皇后的好日子也就会到头了。所以女人的命运如果依靠男人的话，那基本上女人过的好不好，就只能看女人会不会挑男人。这简直跟伯乐相马一样了。可惜没有人写相男经。

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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