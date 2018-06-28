



文 / 斯嘉丽

他养小动物，他做模特，他会养马，他是同性恋，但他没有社保卡，无法工作。

他会拉小提琴，他语言幽默语峰犀利，他有恩爱的妻子和可爱的孩子，他是上一位同性恋的爱人，但是，他还是英国最年轻的党派领袖，他因为同性恋及欺骗，暗杀等绯闻丢掉了工作。

这不是故事，这是历史。现实原比想象更狗血，艺术通常都来源于生活。

今时今日，西方很多国家同性恋已经可以合法地走入婚姻殿堂，但曾经还是有过荆棘满布的发展历程，今时今日，西方的政坛依然充斥着大家心照不宣的谎言，欺骗，暗杀，丑陋，但是没有赤裸裸地公之于众时，大家都假装歌舞升平，一旦真相大白，依靠普通人的力量也一样可以不依不饶地掀翻，为什么？水能载舟，亦能覆舟。统治阶级用来约束普通民众的道德规范和纪律制度，一旦被普通民众发现统治阶级视若粪土，你说怎么接受？只有在封建社会才会有公开的两重标准风行社会 “刑不上士大夫”，所以你说，你身处什么社会？

这样一个严肃的历史，被英国人以特别喜剧的形式拍成了现在的当红炸子鸡。主角请来了当年风靡万千少女的小鲜肉，如今的褶子脸大叔。那些下垂的肉，真的不忍直视，你无法想象他只有五十！看看他们的乔治克鲁尼，看看我们的赵雅芝阿姨，看看我们的林志颖，你就知道，护肤有多重要！你不护肤，岁月不会因为你曾经是万人迷而放过你。不过岁月也没有放过他的演技，磨圆搓扁之后，让你欲罢不能，一个圆滑世故的双面政客形象异常丰满。

跟自己的同僚讨论自己干过的龌蹉风流事时的猥琐，建议中年油腻男都去对比一下，自己谈论这种事时，是不是跟他当时表情口气如出一辙，简直是教科书式的猥琐示范，当然，总有人在这方面无师自通。

要去见自己当初一见钟情的小兔兔时，下办公室楼梯时那种轻快的步伐将雀跃的心情表达的淋漓尽致，期间还是摸了几把油光可鉴的头发。真的很有西门庆式的欢喜。

当同僚询问他是不是真的爱过那个小兔兔时，他的一翻剖白，让人不寒而栗，很明显，你撒了一个谎，就必须用无数的谎来圆它。因为这位褶子脸党派领袖不愿意让人发现他跟自己的小兔兔之间的关系，所以不愿意给小兔兔办社保卡，因而导致小兔兔一直无法找工作。最后他为了禁止小兔兔宣扬他们的关系，决定找人去暗杀他。

当初他们到底有没有爱情？同性恋之间到底有没有真爱？很多年之前我写过一部同性恋电影的影评，有人回复我说他们就是，而且他们还领养了一个孩子，所以我相信，爱情是不分性别的，假如你心存美好，就可以祝福任何有爱的人，不分性别。

这位党派领袖最后被迫下台除了因为他处在同性恋并没有被认可的年代，更重要的是，他把自己卑劣的人格展示在大众面前，作为一个政客，最重要的就是美化自己在大众面前的形象，造梦造梦造梦，造一个大家明知道是假的却都全力配合的梦，他的问题是他把那个梦赤裸裸地毁灭了。这部戏没法唱下去了，虽然最后他跟自己的小兔兔对薄公堂胜诉了，但是正如普通民众内心所想，统治阶级狼狈为奸，大法官瞎扯淡，所以他最后赢了官司，输了事业。

然而因为判决，他的小兔兔一生都未能拿到社保卡。

这位小兔兔的扮演者就厉害了。建议大家去看看《香水》，你会为这位帅哥的演技倾倒，时隔这么多年，这位帅哥真的逆生长了，比十几年前还要年轻。

虽然我写的不够嬉笑怒骂，但是这部三集的迷你剧本身真的插科打诨爆笑非常，特别适合大家的日常。至少四星推荐。

影片信息：

片名： A Very English Scandal （英国式丑闻）

导演： 斯蒂芬 ‘弗雷斯

编剧：拉塞尔 ‘t’ 塞维斯

主演： 休 ’格兰特。本 / 威士肖

时长： 5 集

上映时间： 2018 年 5 月 2 0 日 英国首播

类型：剧情 / 传记 / 犯罪

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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