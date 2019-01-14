文/斯嘉丽



讲故事能力的差距在哪里？

国内版在包贝尓发泄了对保安的不满后，镜头是连贯的，他走出练习台，他走过去趴着，镜头里面还有他的助理过来，汇报工作的女人过来，帮他按摩的女人过来等等等等，然后他开始看公司广告片。放在小学作文里，有个专业术语叫“流水账”。





（以下是同一内容韩国同款《老手》截图）

韩国版呢，保安脚断以后，刘亚仁说了一句讽刺的话，同时还说了一句让人不寒而栗的话以后，镜头直接切换到广告片，然后镜头慢慢拉过来，就是他躺在那里看广告片，然后其他需要出现的人都出现在了镜头里。



这就是流水账跟剪辑的区别。

具中国特色社会主义的台词

韩影里小人物经常金句频出，比如黄政民跟一个受贿的警察说“我们是没有钱，不是没有尊严”他说这话我真的相信。因为去年我看过的韩国制作精良的影视剧里，不但有良心的警察都很穷，大部分电影电视拍过的地方，都很贫穷。房屋低矮，着装简陋，简直把韩国拍的跟朝鲜一样。当然，也许是因为我看的大部分都是罪案剧。韩国的罪案剧把韩国贫穷的形象传递到了全世界。还有韩国的腐败，政商勾结，黑金政治，政府的无能和无知，都已经毫无保留地向全世界普及。









而我们就很牛逼了。即便是翻拍韩国黑政府的罪案剧，我们的领导也会很清廉的喊出“我们的背后是国家”这么让人热血沸腾的话。

演技怎么看？

你们有没有觉得，黄政民的侧脸，其实有点像梁朝伟。这个小眼睛男人怎么这么会演戏？说起来，在警察角色的扮演上，应该是两部影片差距最小的地方。因为王千源自带演技，无需模仿。看过《解救吾先生》的人都应该知道，王千源演的是个反社会人格的凶犯。每一分钟我都在心里疑惑，怎么有这么变态而不自知的混蛋！那部影片里，他确实配得上“演技炸裂”四个字。这四个字不能乱用，放在包贝尔身上真的言过其实。所以你说王千源千面我是接受的。在这部电影里，他用自己的方式来演绎正义感爆棚的警察。虽然编剧导演的孙大圣设定完全有意混淆观众视听错误嫁接矛盾核心的嫌疑。









孙大圣干的是什么事？他只问正义，不问规则。他反的是天庭官编政府制度，但是咱们的人民警察干的不是这种事，人民警察维护的是官编秩序。人民警察并不反政府。



孙大圣打的是妖怪。妖怪能跟影片里的富二代平级嘛？但是呢，孙大圣打的妖怪都跟天庭神仙有千丝万缕的联系，这一点其实我们的影片已经在弱化了，甚至片尾还给出了打黑打暴力这种字幕来跟韩国的官商勾结划清界限，但是导演非要强化孙大圣的形象，看来是明的不行搞暗得，还是在暗示我们什么。看来我误会导演了。





如果说在这部影片里，黄政民自带呆萌属性，那么王千源就自带正义属性。这是演员通过对角色的理解在塑造人物形象过程中散发出的角色气质。王千源这个角色塑造的确实很成功。但是这关包贝尔什么事？我最不能忍受的就是你们说他“演技炸裂“。





（感受包贝尔式富二代，你们说的演技炸裂三板斧：瞪眼挑眉嘴微张）

我看过了有人说他演技炸裂的原因，甚至为包贝尔进行微表情解读。然而很遗憾，说的全部都是刘亚仁的表情。所以那不就是模仿吗？然而还跟真身差很远啊。“浮夸”两个字就全说完了。因为刘亚仁表现的不仅仅是一个吸毒成瘾。喜怒无常的富二代。他的自带面具的特性，使得他呈现出立体人格。但是不知道是导演的问题还是什么情况，改编的一些包贝尔饰演角色的台词，还有一些删掉了。台词删改方向基本是让人物的立体感更弱化，强化暴戾。





（说完这句话的下一秒，他就要侮辱人了。然而，他并没有吹胡子瞪眼）





（跟包贝尔的上图在同一场景的本尊刘亚仁。）







为什么刘亚仁这个角色比普通的富二代更让人厌恶和不寒而栗呢？因为他的虚伪深入骨髓，狂妄自大的特性也已经无可救药。让我们看看面导火索时的表现。他让助理把楼下举牌的父子交上来，然后开始询问事情，当中有很多跟孩子的对话，以及貌似体贴的对话。看的时候，我又紧张又害怕，因为道貌盎然的样子真的很像一个伪君子。这些对话在国内翻拍中基本被删掉了，保留的最明显表达虚伪的就是给孩子吃的然后完事了。这个就让人物错失了一个关键的塑造立体化的机会。应该是导演和演员一起造成的吧。

国产电影要以鼓励为主

当然了，这部电影的改编也有很多很用心的地方值得肯定。

比如说，删掉了一些韩国特色的搞笑方式，支线情节扩展和警局角色。因为韩国确实有一些角色属于影片标配。不管是什么类型的影片，必须有那么一两个非主角待在电影里成为搞笑调剂。经过这么多年的练手，用起来是很驾轻就熟，塞进电影里也不觉得生硬。但是不适合我们的电影特性。这点的取舍咱们导演做的很好。





还有一些配角的选角无限靠近原作角色的外型。影片导火索的被跳楼大叔，以及他的妻子。大家目测一下，前者甚至长的感觉都一样，而后者表现出的气质也非常类似。这必须是用心体会以后寻找的演员才能达到这种故事环境的营造。还有王迅的演技，完美pk刘海镇。这点必须表扬一下，经过无数连续剧的历练，王迅值得在大屏幕多出现。王砚辉虽然不如那位因性骚扰而短路的吴大咖塑造的原型那么搞笑，但也算交出了一份及格的卷子。









最后不让动富二代找的理由说是在下一盘大棋是我们电影过审的常用招数。纵观杜琪峰电影在内地上的删减版改编版，一般加的理由都是这些，初初看觉得狗尾续貂，看久了也就当成中国特色电影过审制度接纳了。毕竟是保证过审的钥匙。





忘了说电影改的最好的一点：就是把被害人身份改成被强拆被蒙房租的老百姓。这个社会矛盾抓的很大快人心。做被侮辱被伤害的人久了，有时候都已经麻木了，感谢导演为他们发声，看《老手》的时候，我是从没想过国内能上映这种类型的电影，更没想过会有具现实意义的翻拍片，感谢导演。这个优点可以抹杀其他所有缺点。看，广电总局没有你们想象的那么糟吧。

2019年1月14日





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影片信息

片名：大人物

导演：五百

编剧：董润年胡蓉蓉

主演：王千源包贝尔王迅

上映时间：2019年1 月10日

类型：犯罪/动作

时长：107分钟

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