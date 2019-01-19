文 / 斯嘉丽

大多数人都只愿意看见自己愿意看见的，所以我经常看韩国罪案剧。但是这样会变得狭隘，所以最近我去看了我觉得韩国电影和连续剧的弱项：历史剧。

还记得去年的《猖獗》吗？就是丧尸题材跟历史题材正正得负的结合。据说这个月韩国还要上一个类似的连续剧。这种越挫越勇的勇气我无言以对。

而今天我想跟你们吐槽的，也是这么一个类似的事件。

以 2012 年韩国百想艺术大赏和大钟奖双料最佳影片《双面君王》为蓝本改编了连续剧《双面君王》现在正在上映。别跟我说 tvn 出品，必属精品，你看看现在放的《阿尔罕布拉宫的回忆》， 8 集就可以讲完的内容现在 14 集了还没个结果，一集有半集在回忆，那些我们复习了无数遍的情节又逼着我们看了一遍又一遍，拿掉也完全不影响情节发展的女主角为了做广告强行刷存在感，高开低走基本已经成了最近韩剧的典型套路，别煽情了，赶紧回去拍罪案剧吧，你们的出路在那里啊。

回到《双面君王》电影版。剧情说的是有人出于利益害怕被伤害找了个跟自己一模一样的替身然后发生的故事。是不是跟我们去年上映的某部大片说的是同一个东西？

但是呢，编剧可能缺少宫廷斗争的经验，话说王和他的智囊 找到一个人当王的影子后。 并不是像我们的影视作品一样养起来，想跑就打断腿，而是当了一天就让他自己回家，

what ？

/ 难道朝鲜王是个人尽可做的职业吗？难道长得跟王一样的人比比皆是吗？太看不起造物主的神奇了。 万一这个人死了怎么办？跑出去跟人说了怎么办？ 被敌对派发现了怎么办？ 心大果然 五年后 被篡位了。 （这种智囊团的智商上限能撑五年我感觉还是太长了。）

而且， 20 两银子，就叫人来冒充王上 。就是一个小小的零钱袋可以装得下的钱，你是在逗我吗？朝鲜王这么不值钱吗？你不尊重他你也尊重一下自己的王啊。

还有 一个我很早就想吐槽的地方了， 韩国的宫殿，为什么永远都那么矮空小？ 心情好了面前摆个案几，宫殿梁柱旁边放几个灯笼，心情不好除了一张塌，什么都没有。因为财富程度有限，所以宫廷剧总是没办法拍出左右人心的权谋吗？勾心斗角程度还不如他们的职业剧。

而电视剧比电影更放飞自我， 电影至少还让 都承旨给替身上了 三天 课才让他见人 。电视剧见过面就 直接上朝 了。 连模仿动作语气就不需要。就让替身模仿了一句话，光海君就迫不及待跑了！ 这是当跟 王 接触过的人都是瞎子啊。朝鲜的朝廷就是个笑话吗？ 求求你们赶紧把《雍正王朝》推荐给韩国人吧，历史剧如何戏说，也特么尊重一下王权吧。那些说韩国人拍历史剧比我们好的人，你是认真的吗？？

所以说韩国的古代题材不经看，你说王的影子 不需要用了 就让他自己一个人 回家 了？这种有用的人不是应该学习 我们国师的正常思维 把他养在密室， 没空时上朝， 有空 时陪老婆吗？也许电视剧觉得电影让他直接下班后回家太说不过去了，安了一个他自己逃跑的情节来安慰观众：事隔七年，我们还是有改变的。

欲带王冠，必承其重。既然那么坚定地杀了弟弟。为什么因为害怕而不敢睡在皇宫里？也就是个化身子（湖南方言，没用的家伙）所以光海君是个什么鬼？前脚借明朝的兵力打退日本的侵略。 （当时的情况朝鲜八道都快沦陷了，光海君他爸都主张逃去中国了。那还不是明朝介入，势如破竹，让他们能重回都城吗？） 后脚就 跟 后金拉关系， （虽然应明朝的要求赠兵，却修书给努尔哈赤说我们不想打的，我们的部队彼此看到就当透明，你想打明朝尽管打，别打我就行） 充分展示了一个附属国墙头草的本色。这样的历史也来洗白 说是为了老百姓？喂了老百姓你大兴土木广修宫殿？为了老百姓你怎么不记得日本打你们的时候是谁搬兵救民于水火？为了老百姓你作为一个王在位十五年沉溺女色，召见群臣不过八九次？朝鲜王的低典范就是这样勤政爱民的吗？

“做人要懂得羞愧啊”。

以他来比韩国的平民总统卢武铉我真的没办法认同。

被电影打败了。动不动就拿 替身 妹妹威胁他，但是 既不把他妹妹关起来做筹码 又不保护他妹妹 以防筹码有失，居然真的知识嘴上说说，你们这些智囊团是靠什么辅佐王的？难道是运气？ 人质也要像个人质的样子啊！万一死了你的筹码就没有了啊，编剧啊，你这样怎么编权谋大戏啊。无语了。

从第三集开始，电视剧把电影为国为民的立意改了，改成复仇了。而这个时候我们的都承旨大人终于想起来要去找他拿来 威胁替身 的人质了。 替身 妹妹被搞得生不如死的命运，是不是都承旨也要负责呢？ 而且强行加戏要变成两男争一女了。如果说连续剧前两集在复制电影的话，到了从第三集开始，马上就要进入偶像剧模式了，支线繁多，强行争风吃醋，各种跳梁小丑要上演了。真的抓狂，接下来还要演那么多集，会变成什么样子呢？

总之这部电影当年基本上横扫大钟奖我也是很疑惑，也许是矮子里面拔高个吧。

但是虽然这样，还是有值得称赞的地方。就是电影赵内官的眼睫毛。

韩国人可能真的全盘接受过不动声色表达强烈感情的训练。下人表达自己感情的方式就是把眼睛眨的像充了电的蝴蝶翅膀一样。所以你但凡看到有个下人扑闪着眼睫毛，那就是情绪波动很厉害了。这种含蓄的演技，有时候虽然让节奏很慢，但却是我们不具备的。

当然这种含蓄也是历史剧的一个双刃剑，因为彼时韩国还没有摆脱对煽情的钟爱，所以本来充满阴谋的故事强行拉慢镜头音乐，导致剧情拖沓。