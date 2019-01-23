文 /斯嘉丽

这部连续剧怎么说呢。这个播放的方式还是挺有心机的。我在看韩国的《特殊案件专案组 2》的时候，这货忽然跳出来，已经有十几集资源了。于是我点进去看，原来是每集的预告片。然后我一看，耶，这不是聂远哥哥嘛？那必须看一下啊。于是第二天刚好就首播了10集，我就刷了一下。

原来聂远脸上的胶原蛋白流失的那么快啊。当年他凭借对聂小倩的爱捕获了很多迷妹的心。然后，我还以为他退出娱乐圈了。结果在《延禧攻略》里面看到他。实力演绎大猪蹄子。可以说在中国各版乾隆中脱颖而出。就连霍建华这个帅哥，在演技面前也不得不服他。

但是他怎么就老了呢？为什么大家都去打玻尿酸他不去啊。

这部六十多集的连续剧虽然只拍了四个月，粗制滥造可想而知，包括聂宇哥哥在内的所有原班人马都等于复制了《延禧攻略》的演技，人设都一模一样。大家把衣服一换直接可以再去拍延 2.。

魏璎珞虽然改名叫皓澜，但是投胎到秦国以后，依然还是编剧手里智慧的化身，上知天文下知地理中间还是文化才女。无论任何绝境都能眉头一扬计上心来，而且计谋百分百成功，叫上至君王下至走卒，左至贤臣，右至谋事都自愧不如，也是魏璎珞 -皓澜不愿意，否则秦始皇就是她了。害怕于妈妈接下来要扶植魏璎珞-皓澜杀去唐朝做武则天。

而且不知道魏璎珞 -皓澜有什么魅力，不明白为什么她身边所有的人都要害她。比她漂亮的妹妹要害她，说因为皓澜漂亮，这个妹妹主要的问题是要去验一下视力，配个眼镜，估计她就能看清姐姐的长相而改变自己的命运了。

她的主母要害她，说她碍着她了。你说你有钱有权有貌有宠爱，你为什么要跟一个小妾的其貌不扬的女儿过不去？正常人都不会这样想，因为正常人只会妒忌比自己强的人，尤其是女人，没人会妒忌比自己丑气质比自己差又比自己穷的女人。所以这个毫无腹黑理由的女人，为了编剧的自圆其说，为了营造女主的悲催经历，强行变成了一个思维清奇的坏人。

她的初恋要害她。因为她是庶出。但是导演又找了一群贵族女子在酒楼里说赵国嫡庶无别。你这样前后矛盾是认真的嘛？

她的初恋不要她，因为她是庶出，但是别人要她了，他又跑过去抢，还成了全剧重要的腹黑导火索，每个乌烟瘴气处心积虑害她的阴谋里都少不了他。你这么朝令夕改是认真的嘛？

她的女同事要害她。这个人设基本复刻了魏璎珞在绣房遇到的女同事。这大概是唯一可以理解的地方，因为你们不是都宣扬职场如战场嘛？没有在职场上被视人为眼中钉似乎就没有工作过。（我感觉自己就没工作过，为自己待过的广告公司点赞，我们不一样）但是魏璎珞 -皓澜一定是遇佛杀佛遇神杀神的，从清朝到秦朝，她什么时候怕过？她如果怕这剧还能叫爽剧嘛？

她的情敌要害她。我特么也是要崩溃了，一个公主妒忌一个商人家里的歌姬。老天啊。这等于是茜茜公主妒忌酒吧驻唱歌手啊。你能想像嘛？为了把魏璎珞 -皓澜的身价推高，强行为妒忌加戏的程度到了令人发指的地步。你长得比人家漂亮，又比人家聪明，身世更是举国难比，你为什么要自降身价去妒忌酒吧驻唱歌手？就为了导演编剧需要捧红这位歌姬？花了多少好处收买你自毁形象啊。这脑洞，真的看不懂。正常人都不会干的事啊。

到了十几集，她的妹妹自杀以后，突然冒出来一个英俊的帅哥为了她妹妹恨她。为了把这歌永不停息的为女主刷存在感的产业链继续下去，导演编剧的手段也真是无所不用其极啊。

其实这种为女主刷形象而塑造了生存环境危机四伏的桥段，最初是出现在塑造武则天的形象里。第一次看的时候感觉还挺感慨的，真的相信是 “天降大任于斯人也，必先苦其心志劳其筋骨”等等等。觉得要做女王真的不容易，每个人都想害她，如果不是每个人都想害她，也不会逼得她强大。但是现在，但凡大女主戏里，都是这种桥段，总有贱人想害女主，总有帅哥爱女主。而且所有的帅哥都是没有理由的第一次见到女主都被她迷得神魂颠倒，非把所有献给她不可，她不要自己的心就要给她肉体，不要肉体就给她钱，不要钱就要给她江山，你们够了！

能不能圈钱圈的有诚意一点？

这剧必须快进，不然你看到女主在纸上写信时简直要崩溃，关于造纸术这事，是小学学过的吧？你居然让春秋战国里的人用纸写信？你这是在认真的嘛？广电总局啊，求求你该出手时就出手吧。

虽然说战国时的诸侯王并非皇帝，但彼此也都自成一国啊。但是呢，第十一集，一个医师，当着赵王的面，在王后的宫殿里，跟赵国公主像泼妇骂街一样一来二去的吵起来了。看来赵国的等级也不怎么森严啊。公主，也不怎么尊贵啊，赵王，也不怎么威严啊。

而大猪蹄子为了修补自己在《延禧攻略》里的形象，强行发糖，不管不顾地毫无理由地时时处处表达对魏璎珞 -皓澜的爱，最近的一次宫廷小姐姐扯住他要礼物事件，引发他急切迫白魏璎珞-皓澜“你是什么人，你是我的妻子嘛？”。你是吕不韦啊。兄台！你是游走在脑残言情剧的剧组还没回过神来嘛？就这么小的事，居然引发这么严重的表白。我真的承受不了，幸亏我是快进的。





接下来我打算不看了，等全部出完再看。这样快进拉的比较爽。我就想看着这位在史书上记载 “淫不止”的女性，会洗白成什么样。

其实女性死了老公有正常生理需要是可以理解的。也许司马大爷是站在封建礼教的角度来无法原谅这种行为，但是我希望导演和编剧也能正视这种正常的需要，武则天不也是有很多男宠嘛？而不是最后编成 “不得不爱”。

当然，这剧也有人在认真演戏。那就是我们的宁静阿姨。这剧里面唯一一个演技在线，形象丰满的女人。当你觉得她温婉动人风情万种的时候，她背着赵王偷人。当你觉得她阴狠毒辣心思歹毒的时候，她一字一句一言一行都是为国为民。当你觉得她冷漠无情时，她又露出了慈母之情，当你觉得她善妒很辣时，她又表现出对赵王的爱与理解。这种神级演技和人物形象，出现在于妈妈的剧里真是天降异象。全靠演员本身自带演技进组，才能打破这个模式套路剧。所以看了十集以后，一般出现宁静阿姨我就会停下快进的步伐，欣赏她绵里藏针的演技。

2019年1月23日