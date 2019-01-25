文/斯嘉丽

自推行电影分级制度以来，韩国罪案剧就像一匹杀入世界影视版图的黑马，一骑绝尘。到2017年的《秘密森林》到达最高峰。在这里，给大家普及一个常识，当你看韩国电影开头出现了数字15或者19时，那不是集数那不是集数那不是集数！那是等级。一般罪案剧都是15，特别限制级的就是19。所以假如有人给你介绍韩国19禁电影或者电视剧，那就真的是前方高能预警。对号入座挺好，照单全收也不错。而今天我们要聊的《特殊案件专案组2》属于韩国罪案剧历史上值得被记一笔的作品。

在介绍第一季时，我说过那是一部借鉴日式悬疑剧和美剧非常明显的剧集，属于韩国罪案剧转型之作。在学习的过程中，棒子们很快就摸索出了自己的特色。

棒子的特色就是，不管多么严重的案子，必须有一些搞笑担当来缓和紧张的气氛。连煽情的偶像剧棒子们都不放弃搞笑，罪案剧更加有强塞空间了。

第二季相较第一季有了长足进步的是，模仿日剧的缓慢定格节奏被抛弃了。取而代之的是反转反转又反转的剧情。

当你发现专案组有了第一个嫌疑人时，冷静！一定不是。查到第二个时候。再冷静，你跟他们一样在被忽悠，查到第三个时，你们快要靠近真相了，再坚持一下你就会发现，凶手果然是第一个嫌疑人。每一集或者两集一个故事里，大多数情况都是这样，是不是有点为了反转而反转，为了制造悬疑而悬疑？总之务必将你绕晕。所以有种编剧江南才尽的感觉。这个感觉跟题材的变化也有关系。

第二季的案子，相比第一季有了很大的变化。熟悉韩国罪案剧的人会发现，第一季里很多案子都是取材于韩国现实世界里多年未破的案子，残忍而变态，逼真又恶心，长期未结。韩国大多数罪案剧都喜欢围绕这些题材进行，帮现实中的警察把大家的心头恨在影视作品里解决。但是第二季的案子相比就小儿科很多，因为反转太多，戏剧化太强，反而营造出一种强烈的艺术性和编造性。而且都不如第一季那么惨烈。看这个情形，估计要有第三季是不可能的了。但可以作为韩国罪案剧模仿美剧的一个经典案例。

但是有些非常明显的bug第一季里没有特别注意到，第二季因为案子过于花俏，缺点就容易被发现，比如说组里的女警，一年四季查案穿的都是恨天高，姐这辈子都没穿过那么高的高跟鞋，你查案这样穿跑得过匪徒嘛？这里还是借鉴一下《秘密森林》吧，人家女警虽然也是一年四季要换三百六十五套衣服，但鞋子还是适合追犯人的。

第二个让我费解的就是，这个专案组永远不在警局里办案，每季都要换一个地方。第一季是科技风，第二季是工业风，摄影棚痕迹太明显了吧。

每一个案子我就不展开说了，罪案剧最怕剧透，看了就没有那种欲罢不能的疑惑了。不过总结一下犯罪母题倒是可以。

有关于复仇的故事，这条线从第一季追到第二季，是一直围绕整部剧的线。组长为此耗尽多年心里游走在犯罪的边缘甚至利用了三位组员。

有关于赌博的故事，赌博中毒者的悲惨人生被他们这么一表演，注意力都到查案上了，基本没办法聚焦赌博有多坏了。

有关于爱人的正确方式的故事。一个不懂如何表达爱的人用一种病态的方式守护自己的爱最终走向双输。

有关于占有欲的故事，高度以自我为中心的霸道总裁式的爱情，其实并没有小迷妹们期望的那么好，霸道的本质就是自私，自私到一定程度，就会走向唯我独尊的毁灭。

总的来说，这两个爱的故事互为对照，爱得卑微和爱的狂妄，对人都是一种伤害。所以最终悬疑的壳，还是要包裹爱。这可能就是韩式罪案剧的特点。

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每个故事看起来都花了点心思但是心思还不够，而且限于篇幅和演技，都没有特别深刻的展开，导致口碑并没有越过第一季达到炸裂的程度。也许这也是没有第三季的原因，但是他的衍生剧《特殊失踪专案组》却一枝独秀，吸取了此剧的教训，在案件的离奇，作案手法的特别上翻陈出新，将韩国罪案剧又推到了一个新高度。佩服棒子的学习速度。

过年剧荒的话，撸这部吧。

2019年1月25日





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影片信息

片名：特殊案件专案组TEN2

导演：李胜英

主演：朱相昱. 赵安，金相浩，崔宇植

上映时间：2013年4月14日

类型：悬疑/剧情/犯罪

集数：12集

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