文 /斯嘉丽

如果你是

对爱情存在幻想的人

对婚姻存在期待的人

对伴侣一忍再忍的人

在分手的十字路口徘徊的人

在二人关系中被对方视为透明的人

来，给你们介绍一部帮你斩立绝的电影。

首先说说它的导演。

因为这是一部反映男女关系的港片，你看到这里或许会猜导演是彭浩翔。

恭喜你，就像你曾经对爱情的预判一样，错了。

年轻时，以为彭浩翔代表香港本土力量，临到中年才发现，其实他代表的是香港矫情。一直以来，手持快门代言香港草根民生的，好像是邱礼涛。

虽然我喜欢看恐怖片，但我喜欢他绝不是因为《人肉叉烧包》和《伊波拉病毒》，而是《性工作者十日谈》。讲的是在香港做鸡的小姐姐们十天的生活。妥妥的香港底层小人物。里面还有个保险业食物链底端从业人员黄秋生，专门服务同处于食物链底端人士比如妓女。比如新来港人士（有种找到同类的悲哀）。这个大哥在我今天想给大家介绍的电影《原谅他 77次》里演一个被老婆离婚的香港专业离婚律师。这部电影也是邱礼涛拍的。

这次这部电影既不是讲杀人犯，也不是讲妓女，讲的是不懂如何爱的男子，在长达十年的恋爱里，如何成功把跟自己相爱并同居的女朋友气走的的故事。满满的划破爱情华丽袍子的技巧杀。帮你们理一理。

第一招：看电影迟到。

跟对方约会的时候，不但要迟到，而且最好看电影的时候迟到电影已经放了一半，就算票是女朋友提前一周定的，就算一周只放映一场，迟到以后还要理直气壮的说下雨就是很堵车的。就算女朋友说我已经提醒过你早点出门了也要很自我感觉良好地说我都说对不起了你怎么还生气，你们女孩子怎么这样。

叫我怎么吐槽呢？

看电影迟到是比高考迟到还要严重的事啊。都放了一半你就不要来了啊，你可以说你撞车了，来不了了。电影放了一半你才来你是为了给人添堵才活着吗？

女朋友提前那么长时间定的票说明了这是她很重视的事。明知道下雨天会堵车提前走会死吗？导致他没有把这些放在心上的动机是什么？

恋爱并同居十年了。跟那些十年夫妻的人有什么区别？我看你就像左手看右手。所以，什么？左手跟右手去看电影还要提前预判堵车？右手等左手一个小时怎么了？我们又不是第一次见面，我们是一体的，就别那么计较了。右手就是矫情。

第二招：过生日送硬盘

其实呢，至少也还是有礼物的。你恋爱十年的男朋友，结婚十年的丈夫，过生日还记得给你送礼物吗？男人一定会说，那都是商家骗钱的伎俩，对。你喝酒抽烟的时候，你怎么不说烟酒是商家骗钱的伎俩？你大吃大喝鬼混的时候怎么不说是商家骗钱的伎俩？因为你不需要，你就说是商家骗钱的伎俩？你考虑过对方的期待和喜好吗？这不是自私是什么呢？直男不是借口，面对现实好吗？女朋友生日送一个云端硬盘，还一买十年，从有礼物这点来看，还是值得称赞的，至少还送了。但是出发点又让人吐槽了，是女朋友过生日，你的出发点难道不应该是女朋友喜欢什么吗？你居然说因为你平时说我不踏实，所以我就做一点踏实的事，买个云端硬盘，因为便宜我还买了十年，这是多么大的诚意啊。但是至少有，所以，这一招分手率只有百分之五十。假如你能做到无论任何节日都视若无睹不送对方礼物，恭喜你，你可以永远只谈恋爱不结婚，因为没人跟你结婚。

男人一定很奇怪，女人对礼物这个事情，为什么那么执着？我也很奇怪，你连同事乔迁之喜都懂礼物，朋友孩子满月周岁都送礼物，过年给老板都送礼物，给你喜欢的人送个礼物那么难？其实也不是那么难，只是从来没想过。因为那些事别人都送所以我要送，恩，因为你们在一起了，给对方送礼物变成你的专利了，所以你就不送了？是什么让你如此笃定呢？

很多人，爱情在得到的那一瞬间，就停止了付出自动开启享受胜利果实模式。分过手或者离过婚的人，不要把失败当狗屎，失败里面都是经验。很多人对于礼物这个事，是看成表达心情的途径。但是一年三百六十五天，你每一天都不表达，然后你又嫌对方要求多和矫情，对不起，跟你没有情了。

第三招：从来不记对方的喜好

女朋友不吃葡萄干，于是给她准备了葡萄干曲奇。

我能说什么呢？

上周和高中同学一起吃饭，第一天有人说喜欢吃辣椒炒肉，第二天闺蜜就专门给这个新来的点了份辣椒炒肉。你看，记住一个人的喜好很难吗？

你说这到底是不懂如何爱人呢？还是其实就是不够爱？所以觉得要不要让对方开心舒适问题不大。记不记得对方喜好问题不大。反正，对方就是矫情。最好能 diss到对方觉得自己有这些喜好是有问题的。假如你百无禁忌，我不就不会出错了？

这样的男朋友，你确定跟他在一起不是为了自我否定？不分手难道还留着下一个情人节继续伤心？爱情原本是很美好的事，却因为不懂爱不够爱的人而背了很多锅。这么自私的相处就不要说爱了。你需要一个对你做任何事都觉得随便无所谓同意的人，你父母都做不到吧？

第四招：见对方父母的时候和他们吵架

这是情商多么低的人才做的到的啊！这个会不会是特例？再难忍受也要忍啊，一年三百六十五天，你们特么才见一次啊。就算是坨屎，也要捂着鼻子闻一天啊。但是男主角就是忍不住要较真。对错那么重要的话，你在女朋友面前错了怎么就觉得别人介意是矫情了？五行欠揍吗？你有父母对方也有父母。为什么对方要对你的父母俯首帖耳，而要看着你对自己的父母颐指气使？

这还不算，已经快人到中年了，还要假装活在原生家庭阴影里不思进取。还要怪女朋友不理解自己不跟自己一起 diss自己的爸爸。你已经成年了，假如多年之前他逼你选择了自己不喜欢的，你现在可以选择了，你为什么要选择日日买醉而不是奋起直追？

第五招：日日买醉 +酒驾

多少女孩子会在没结婚之前同居之后，就接受对方每天晚上去酒吧喝酒，完了还酒驾回来？这不是结婚以后才应该发生的桥段吗？不过想想你还是结婚之前喝吧，酒驾死了至少不会连累对方。这样也免得手动分手了。

第六招：出门旅行不做攻略

一个大男人，出门旅行居然考女孩子做攻略。这不是老板对秘书的要求吗？男人不是一直标榜女人是感性的，男人是理性的吗？做攻略这么科学理性的事都不会做，以后就不要说自己是成年人了。出门旅行连去哪个方向都分不清的人，你怎么期待他和你一起走向幸福的彼岸？

第七招：做爱不带套

这个就不需要展开了，出门无论左拐右拐都有无数根电线杆告诉你，无论你什么时候需要无痛人流，它们都在。这个行业的蓬勃发展，确实离不开这群只顾自己爽的男人。说不定很多男人背地里在这些无痛人流医院都有股份。

第八招：有女朋友的时候频频沾花惹草

电影里有两个信号：

第一个，对方独自一人看手机时发出会心的微笑，然后聊天记录被第一时间删掉。当你询问时，对方暴跳如雷的样子比被强奸还激动。假如有这种情况，你要好好想想了。所以同居其实没什么好，不过是让你提前享受到婚姻的痛苦。前赴后继的男女，还以为里面有幸福的味道。

第二个，那些你们没有看过的电影，他情节特别熟悉，并且强调自己没看过。其实看过也没什么，问题是你跟什么人去看了。其实跟朋友去看也没什么，问题是你们两个异性，瞒着对方女朋友去看是为什么？不知道你们有没有迟到一个小时呢？

第九招：分手马上睡了别的女孩。

很多豆瓣网友纠结这个顺序。分手以后虽然立马睡了别的女孩，但是看到前女友记录的之前在相处中受伤的点点滴滴，觉得很内疚，觉得自己没珍惜，于是想去追回前女友是痛改前非了。

我呸！

这是典型的，我对你动情只有一瞬间，却希望你为此付出一生的自私。

最后女主角离开了渣男，遇到了吴镇宇。简直是天赐良缘，未来又可以开始一场高段位的相爱相杀了。可惜不会拍续集。

爱情是没有爱情了，麻烦各位不要再以爱之名互相伤害，你不懂怎么爱人，那是你的问题，不是爱情的问题；你不懂怎么为别人着想，那是你的问题，不是爱情的问题；你不懂怎么跟生活和解，那是你的问题，不是你身边人不懂你的问题，也不是爱情的问题。如果身边是不懂如何爱你的人，就分开吧。没必要上演出相爱相杀的剧情，因为一时痛，伤一辈子，是不够爱自己的表现啊。

2019年2月14日

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影片信息：

片名：原谅他 77次

导演：邱礼涛

编剧：麦兆辉

主演：蔡卓妍 周柏豪

时长： 97分钟

类型：爱情

上映时间： 2017年6月23日

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当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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