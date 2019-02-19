文 /斯嘉丽

最近知乎似乎比渣浪和豆瓣更有公知力，因为跟花钱就能撤热搜和花钱就能删电影差评并恐吓不同，知乎的热榜承担了披露社会黑暗的作用，而广大网友献计献策文明爆料共同打造社会主义价值观的样子，真的很和谐。

比如今天的福州 “强奸未遂逍遥法外，见义勇为被拘留十四天“的新闻，就让网友们都很义愤。不过义愤之余，并不是谩骂，大家都在观察事态进展以及冷静分析新闻所展示的部分真实。因为这涉及到见义勇为这个社会主义优良价值观和民族传统美德的走向。

“如果见义勇为的行为得不到保护，请不要再呼吁见义勇为了。”

这句话其实很矛盾。因为见义勇为本来就是因为路边不平去帮助需要帮助的人，他不是保护者吗？怎么又变成需要保护者了？

这还得从故事的本身说起。新闻显示是一个女子在被强奸时呼救，见义勇为者冲上去救了女子的同时，被强奸未遂嫌疑犯殴打，于是还手，警察来了以后强奸未遂嫌疑犯报案说被见义勇为者殴打，然后见义勇为者被拘留了。

普通人如我看完第一反应肯定是这个实施强奸未遂的坏人是不是有什么背景？否则在现场有证人的情况下，警察为什么要相信实施强奸未遂者的话而不相信见义勇为者的话？当然我最想不通的，是警察为什么扣留见义勇为者而不扣留和起诉强奸未遂嫌疑人？而网友最想不通的也是，为什么出事之后这个强奸未遂嫌疑人可以在外面风光地打麻将，同时他告见义勇为者打到他三个月无法养家。

见义勇为，防卫过当，过度暴力，这三个词都让我想到昨看的电影《检察官外传》。很遗憾又是韩国片。我们普通人当面对无法改变的现实时，只能转向电影这种艺术手法，意淫正义的到来。









这部电影里的检察官无疑跟见义勇为者一样心怀正义，

“为了考上检察院我累死累活学了11年。你知道是为什么吗 ？就是为了好好学习， 用合法的手段整死你们这些流氓。 ”

看到对正义这么大快人心的表白，我也不想怪他在取证时动粗了。因为他面对嫌疑人的威胁 ”检察官这样对我，就没想过会影响你的仕途吗？”时毫不动摇，而且他打的都不是无辜的人。

当然你可以说他暴力执法，所以电影结尾，他站在法庭上反省，他说自己是暴力执法，进监狱的五年是在为自己侵犯了嫌疑人的人权而受惩罚。说明导演的价值观是又红又专的。整部电影也是充满正能量的。但是中间的故事，比结尾的正能量忏悔更有意思。





检察官虽然暴力执法了，但是目的是取证，并不是打死嫌疑人。而他因为要揭露财团的阴谋被政商合谋陷害进了监狱。一入监门深似海。于是被当初他送进监狱的人每天轮番殴打，日子过的那叫一个酸爽。

但是，这个改变命运的但是终于来了。

他是一个懂法律的检察官，为了考上这个从大学花的 11年可不是白花的，所以他是韩国真正的精英，在监狱的泥潭里，也想到了帮狱警和狱友打官司出谋划策寻找生存空间的办法。最终和其中一个以骗人为生的狱友合作把害他的阴谋公之于众。成功将十五年有期徒刑在只蹲五年后再审无罪出狱。

前半部分是不是很像《肖申克的救赎》？即使进了监狱也能靠自己的一技之长谋生。读书太重要了有没有？一个是金融家一个是检察官，那都是需要努力学习才能成就的本领啊。中间一部分则借鉴了《猫鼠游戏》，基本上看过的网友都发现了这个现象。所以这是一部并没有那么有新意的，西方电影拿来后的本土改编。而且节奏明显是前面二者的 4倍快进。成就这个四倍快进的主要是神剪辑。这方面必须为韩国电影点个赞。

我举两个例子，其他的你们自己看电影时注意体会。

第一个。小骗子进了监狱后，去见自己欺骗的女孩子，镜头是先他到了监狱去集合，马上就切换到了见女朋友，中间并没有其他的监狱日常的废话。假如我们拍的话，很有可能顺序一遍毫无意义的入狱流程。

第二个，检察官在监狱里做工的时候，监狱长带着报纸和烟来感谢他，他把报纸丢给自己的得力助手以后，大家冲过来发现是烟很开心，小骗子也注意到了。然后镜头一转，就直接是监狱里吞云吐雾的抽烟了，也没有多余的欢呼啊点赞啊怎么分烟啊各种无关主旨的语言，这就是干净利落。这就是商业片的快节奏。赶紧学起来吧，我们的国产网片大片们，这是不需要高成本的免费学习啊。当然在剪辑方面，最值得学习的还是诺兰。《记忆碎片》就是教科书式剪辑神话，强烈建议动不动就七八十集的国产电影导演们去看看。剧集至少可以减一半。

电影里很多场景和台词的技巧都很明显，比如圆滑的石头才能滚的远。这不就是我们的网红流行语：生活把我磨圆搓扁，是为了让我滚得更远吗？

还有当再审申请书被监狱长丢在地上的时候，漫天白雪飞舞。这雪飘的太及时了，看来韩国人也知道六月飞雪窦娥冤的故事。





而本片最值得称道的就是香港曾经也很擅长的双雄结构，今年在《廉政风云》里我们又看到了。无论何时都自带底层气息的黄政民这次饰演的检察官，无论是开始时的正义满满，进监狱后的艰难求生，找到突破口后的扬眉吐气，以及最后法庭上的忏悔，都恰到好处，这个谈不上帅气的男人，为什么那么懂的控制自己身上的气质？演技好到让人妒忌。









但我惊奇的发现，很多人居然是因为另一个主角花美男而来看这部电影并对它赞不绝口。好吧，这货演技还不错。演骗子时浮夸尺度把握得恰到好处。一方面让荧幕外的观众一眼看出他是在骗人，但是又让观众觉得里面其他人被他骗是合情合理，因为他的骗术很到位。你看，这么矛盾的事就是发生了。我甚至觉得，去年的《玩家》部分灵感就是从这部电影来的。当然宋承宪演的骗子比本片的花美男无疑贡献出了更有看点的演技，所以韩国人就是那么喜欢挑战自己的经典，而且还每次都能更上一层楼，这种操作，你不服都不行。

最后当然希望福州事件的走向不是见义勇为者坐牢，相信有关部门会出面平息网友的义愤。毕竟我们社会主义是那么美好的制度，绝对不像韩国电影里面官官相护官商勾结那么龌蹉，也不像韩国电影里受害人那么孤独地全靠自救，照他们的拍法，没文化的人受了冤，那不就得歇菜了？所以我们很多网友纷纷伸援，甚至有人实名喊话愿意金钱援助见义勇为者打官司为自己讨回公道。还是我们社会主义好啊。

至于这部节奏明快的商业片，虽然套路满满，借鉴痕迹明显，但胜在剪辑利落，氛围拿捏恰当，搞笑元素恰到好处，总之是韩国本土化落地特别娴熟，特别适合打发时间。还有，我们黄政民老帅了。





2019年2月18日

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影片信息：

片名：检察官外传

导演：李日炯 姜栋元

主演：黄政民

时长： 126分钟

类型：犯罪

上映时间： 2019年1月9日

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当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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