文 /斯嘉丽

这是一个画面优美的励志爱情童话。

虽然光良告诉我们，童话故事都是骗人了。还是没挡住这部电影的口碑爆绷。作为动漫来说，画面优美程度老少咸宜，就算孩子们看不懂也懂得欣赏美丽的画面。而剧情，当然就算成年人看懂了是忽悠，也挡不住少男少女哭到断气。但是想要骗我这个老司机，哼哼，还是差了点。





影片说的是时差相隔三年的一对异地中学生，因为无法解释的原因互换身体，在互相的过程中产生了爱情，然后两人共同拯救了女方家乡的人。最后，因为不明原因彼此忘记了对方曾经的爱情经历，凭借着一腔对爱的执着，在男主所在的东京最终留着泪相遇了。



是不是很神奇？是不是很感动？

我信你个鬼！你这个糟老头子坏的很！





两个互换身体的人产生感情，我可以理解。但是你用什么桥段让人产生感情呢？这一点很关键。而我没有看到。观众需要通过一些细节来代入心动。没有。这个方面的细节没有看到。只看到两个人互相记录了互换身体以后的行动。帮约会以后，就彼此感觉有感情了。处于一种，观众还没有感觉到爱上了，你就要献身的矛盾。

记忆消失了却依然能相爱的桥段，我可以理解，《我脑中的橡皮擦》就有。但是能不能给我解释一下电影里面这种感觉，设定是爱情经历不记得了。名字不记得了。只是记得绝对不能忘记你？很多人把它解读成林黛玉和贾宝玉见面时的似曾相似，也有人把它解读成所有的相遇都是久别重逢，本来应该是这么个桥段，但是自始至终导演都没清晰地表达出还留在男女主脑海中的到底是什么？你不能靠观众自行脑补，这是电影本身应该传达的。所以当男女主角茫然地苦苦寻觅时，我完全没有感动。





穿越时空的爱恋，我也可以理解，都被演烂了。但是你把三者结合起来，我却没有被感动，为什么呢？大概是元素揉杂的时候，太动漫低龄化，而没有切实落地。你说穿越就穿越，你说失忆就失忆，你又不是孔乙己，说什么就是什么。虽然咱们在编故事，故事要说服别人，还是要有内在逻辑啊。比如说两个人的世界相隔三年，呼唤身体的时候居然都没有注意到？女主从穷乡僻壤跑到东京难道没发现？直到男主去找女主时才发现？我不介意你讲故事骗我，但是骗的时候要多花点心思。

影片开头主角哭着说，啊，我不记得你的名字，然后开始讲这个故事，最后结尾，哭着相遇。神烦啊。我知道你伤心，而且连自己为什么伤心都不知道，但是，好好编，不要动不动哭行吗？





宫崎骏的动画片也有相同的画面优美剧情并不复杂的特点。但是，合情合理，老少咸宜。虽然是动画片的画面，却不是低龄化的剧情，是不是彼此内心面对的受众是不一样的？于是我去查了一下导演的资料。难怪了。导演一直以来作品特点就是 “画面优美，人设苍白。”电影一直以来也不是你把剧情搞复杂一点人设就会立起来的。所以，这部电影这么单薄也是可以理解了。你们尽可以继续喜欢，我先走了。

2019年2月21日

2019年2月18日

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影片信息：

片名：你的名字

导演：新海诚

时长： 106分钟

类型：动画 /剧情/爱情

上映时间： 2016年2月2日

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当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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