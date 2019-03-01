文/斯嘉丽

这是一份很不客观的观影总结。因为每个人的兴趣偏好不一样。一直有看我碎碎念电影的人都知道，这一年我比较偏韩国影视。所以我先来说说韩国吧。

这才开年两个月，韩剧就奉献出了超越往昔的作品。那些主打煽情的我不看。所以什么《男朋友》啊，什么《皇后的品格》等等等，看到题目我就饱了。能展现韩国演员实力以及考验观众智力的剧。当属《王国》和《圈套》。









以丧尸题材面世的《王国》，无论是演员，服化道，还是剧情，都可以说把《釜山行》的优良基因继承下来了。节奏跟美剧不相上下，秒杀去年的《猖獗》。所以今年我看韩国票选名气很高演技名不副实的人选里面居然有裴斗娜时，感觉韩国网友确实应该加征智商税。从《秘密森林》到《王国》，裴斗娜虽然不是美女，却从来没有在刷存在感上让人失望过。据说这部韩美合作的剧集，已获美方续订第二季，韩国的国际化影视之路，走的很稳。

还记得去年我为大家推荐的《特殊案件专案组 2》吧？我说那是韩国罪案剧代表作之一。遗憾的是没有出第三季。但是，今年这部剧的编剧之一又奉献了一部力作《圈套》。因为这部剧，今年我就特别期待周一的到来，因为每周一更新一集。虽然只有七集。但完全释放了编剧在《特殊案件专案组2》里的才华。这部刑侦剧的特点，不管你自认如何聪明，最后的结果一定不是你最初猜的那样，他会刻意让你最初猜到一个原因，但是随着剧情推动，你可能又认为是另外一个原因，但是看完以后，你才发现，啊，竟然是这样？！这种一波三折的套路，也完全带到了《圈套》里。算是韩国2019年开局最好的刑侦片。

而二月的国内电影市场，因为新年档期的票房大战而轰轰烈烈。当然这份轰烈跟我们人多有关，要说影片质素，却不算上乘。





比如被控评的《流浪地球》，风头最劲，但其实抛开政治原因，《飞驰人生》才算新年档期里拍的最好的。至于《疯狂外星人》笑得很尴尬。我也不知道问题在哪里，黄渤明明是个实至名归的影帝，如果不是演员的问题，那就只能是导演和编剧的问题了。《新喜剧之王》这部电影评论很两级，说不怎么好的，可能都跟我一样，真的没觉得好笑也没觉得深刻，就像喝了杯加盐的白开水一样。而觉得好的，很多说的理由看起来都得于过度解读，搬出来的理由都让人匪夷所思。就像在用各种不同的故事来为这个电影加工，转移你的注意力，然后问你，我说的故事好听吗？好听的话，就是《新喜剧之王》拍的好。满满的尴尬。不知道星爷在搞什么。可能是对钱的执着已经泯灭了对电影艺术的初心。

但是今年上映的动画片《白蛇缘起》倒是算今年国产动画电影开创性的开局。不知道接下来，会不会有人接棒。

好莱坞的电影没怎么看，所以不多评论。《阿丽塔》作为众望所归的大片，实际上并没有拍出什么内容上的突破性，为人所称道的也就是特技和打斗而已。

而国内的电视剧市场依然是走数量以多为胜的道路。拍的最好的竟然是网剧《怒晴湘西》，潘老师以一人之力在剧组身兼多职，扛起了此剧的灵魂。不管是他打杂的各种积极，还是剧中的时放时收的演技，以及他片尾的惊艳放歌，都让人佩服得五体投地。和《知否知否应是绿肥红瘦》这种动辄七八十集的剧相比，其实我们也应该学习韩国走走短小精悍的路子。十几集就好了。这样编剧也不至于写到后面忘了前面对吧？



接下来的日子，虽然是春天，但是票房未必可以骚动过贺岁档。那种吃饱了撑着去电影院的日子，一年也就那么几天，所以电影院的票房低潮已经来了。那么三月，希望大家都能有好电影可看。

2019年3月1日