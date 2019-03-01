文 /斯嘉丽

从电影院出来，有人问我，有个同样类似的电影，也是打怪升级，也是个女的，很厉害。是个什么电影？

《古墓丽影》。

说起来以女超级英雄为主角的漫画电影其实是比较少的。出彩的更少。《阿丽塔》的原作我没看过，在很多人的漫画和电影对比里看了一下，感受是幸亏我没看过，因为我并不是喜欢动漫。看了我也不会喜欢。但是看电影，有些地方我却很喜欢。





比如阿丽塔跟各种改造人打架片段，因为很燃。看了让人很激动。特适适合心情不好的时候看看，把让你心情不好的人想象城里面的反派，让阿丽塔帮你把他打一顿。希望她能把那些妖精贱货揍一百部。由此这个系列完全可以拍成跟《变形金刚》一样赚钱的系列剧。但是除此之外呢？作为一部电影，咱们是不是也可以谈谈剧情和特效的故事。刚好《流浪地球》也是科幻，咱们就一起看看。

首先特效做的无疑是很好的，这个方面我也不专业，作为一个普通观众我们只需要感觉好看还是不好看，过瘾还是不过瘾，逼真还是不逼真，咱们花钱进电影院就是为了享受对吧。这个方面《流浪地球》无疑也做的很好。只是大家类型还是有点不一样的。所以，《流浪地球》没有那么让人兴奋，也是可以理解的。这个方面，《流浪地球》只差一点点。





再说说剧情。关于剧情我疑问太多了。说实话，既没有交代钢铁城怎么来的，也没有交代两个世界的分化是个什么鬼，直接上来就女主角开始谈恋爱打架了。这不是《阿丽塔》一部电影的问题，是很多西方爆米花电影的问题，它们进入电影打斗的时候非常快，两三句就交代完了，然后开打。等于他们把电影当成了拳击赛场，剧情就是裁判的那一声开始。你反应不过来人家还怪你理解拖沓跟不上新时代电影的步伐。看吧，现在连拍过《阿凡达》的卡梅隆也开始走捷径了。

然后两个人反正也没怎么谈就开始一个献出自己的心，一个为爱改行。

救了女主的医生从开始反对她打架到支持之间的距离也就是女主打了一场没通知他的架。

医生老婆主要的作用就是帮反派改造，帮女主男朋友改造，给那么多镜头说些意味声长的话干嘛？让人白期待了。





这些剧情起承转合的问题，《流浪起球》倒都没有。因为《流浪地球》一直都处于一种平铺直叙的状态。虽然冰天雪地的。但是男主角和女主角两个小朋友过于模式化的演技，让我看

电影一直处于很难进入状态的一种状态。直到吴京跟 moss的相爱相杀，把电影推向了高潮。

但依然还是有很多不合理的地方。





比如说地下城抽签才能进，但是因为吴京是工作人员，所以他老爸和儿子不用抽签就可以进去。你这是关系户走后门啊，这不符合社会主义价值观。

再比如地球再过一百年才发作，你搞个地下城要抽签才能去，不进去就是死，你让那些本来活动好好的老人怎么办？他们没抽到签怎么办？这就是你们应对老龄化社会的方法？

但是呢，最后又在大范围上燃了一把。由我们中国人做主牺牲了自己，同时领导全世界不同肤色不同国家的人拯救地球，符合牺牲小我成就大我的社会主义价值观。获得官方口碑保驾护航是可以理解的。

所以两相对比，并没有谁比谁更棒。

但是既然你们非要把喜欢《流浪地球》上升到爱国的地步，那么我一直爱国。我亲自掏钱去电影院爱国了。

2019年2月26日

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影片信息：

片名：阿丽塔：战斗天使

导演：罗伯特。罗德里格兹、

编剧：詹姆斯 ‘卡梅隆

时长： 122分钟

类型：科幻 /动作/冒险

上映时间： 2019年2月22日 中国

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当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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