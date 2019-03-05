文 /斯嘉丽

《绿皮书》这部电影，真的挺好。唯一个问题是，得了奥斯卡最佳电影以及其他几项奥斯卡大奖。

“匹夫无罪，怀璧其罪”。

于是就有很多人说它之所以得奖是谄媚奥斯卡的政治正确，是为了得奖而拍的电影。哈哈哈哈，容我大笑四声。咱们华人导演冲击各种奖项的时候，你咋不批评人家太功利，为得奖拍戏，为拍戏去冲奖？连从没拍过电影的你们都能看得出来这些题材是开绿灯的，全美那么多拍冲奥电影的导演都傻逼了？非要选择奥斯卡不喜欢的题材然后还憋屈着去冲奥，再为了不能提名得奖去骂人？别天真了，你对题材真的太看重了。





《绿皮书》的拿奖很大一部分得益于它娴熟的技巧和工整的叙事。

假如把这部电影看成一篇文章，绝对是一篇对仗非常工整，技巧纯熟程度可以进入殿试由御笔钦点状元的作品。

比如说角色设置：

黑人对白人，学识渊博对才疏学浅，彬彬有礼对粗俗易暴，追逐梦想对得过且过，自尊自爱对随波速流。

然后你把上面的对仗连起来。

一位是有三个博士学位的黑人钢琴表演家。谈吐得体，彬彬有礼，收入不菲俨然已经跻身上流阶层。而且还很有梦想，虽然肤色不能选择，却选择通过自己的行动为打破白人对黑色的认识壁垒而努力。放弃高薪酬的演出去到对黑人歧视非常严重的地区进行表演，展示黑人艺术家的魅力，让大家看到与思维定势不一样的黑人。

另一位是纽约夜总会打手一哥，连给妻子写信都错字百出的半文盲，平时习惯用拳头，忽悠解决问题的意大利裔下层社会的白人男子。

只看这些元素就必须蹦出故事。因为对比就是戏剧冲突。





角色这种严丝合缝的对比，简直跟我们《声律启蒙》开篇 ”云对雨，雪对风，晚照对晴空“一样优美，这个工整的开局，注定了后续故事无时无刻不存在的戏剧性。这就是编剧的技术与技巧。你千万不要因为人家拿了最佳编剧就说这个题材你也会想到你也会写。你不会。为什么？因为我们现在是倒推。是看了作品以后进行分析人家好在哪里。但是真的要你自己去编，也许你编出来的对比就是”皓澜对不韦，太后对权臣，大女主对霸道男“了。你尽可以笑别人政治正确，看看你们都编了什么狗屎。

因为有角色对仗的基础在，后续发生的所有的故事，都埋下了二元对立的基础。

比如最初的白人男主憎恶黑人的程度到了人家在他家喝了杯水他就把杯子丢掉的程度。但是到了黑人钢琴家那里应聘就说自己跟妻子邀请两个黑人去聚会。

比如最初下车尿尿都不忘带着钱包，表达潜意识对黑人的提防。到后来安心酣睡在后座让黑人钢琴家开车载他这个司机回家。





还有很多自己看，不一一列举，但是为了对仗工整，也说两个黑人钢琴家的改变。

最初觉得白人司机粗俗，不是纠正他讲话，就是劝告他改昵称，还对他的暴力表达不满，强调个人素养，个人主动努力改变命运，个人自尊的作用。尤其是那句 “ 他们没有选择是否进场的权利，但是你有 ”浓浓的哀其不幸怒其不争的上流社会对下层人群的仰视感。

还有一个重要的细节：关于吃炸鸡这个事。白人司机可以不在乎别人嘲笑他吃炸鸡时的粗俗行为没素质什么的，一方面他内心不自卑，祖宗十八代都没有黑人那种苦难史的人很难理解那种骨子里的自卑，就像三代才出一个贵族一样，南北战争结束之后到六十年代，起码再过三百年，种族歧视才可能真的从人心消除。但是他没注意到自己高高挂起的心态。一方面他确实也是个大老粗，不那么敏感。问题就是，他跟所有的白人一样，都在固化黑人形象，也就是思维定势黑人形象。而黑人钢琴家找抽般巡演的目的也就是为了打破人们对黑人的固化思维。他反复强调了 “ 其他黑人喜欢的不代表我也喜欢，我们也不爱吃同样的食物。 “他在这里说的，并不是一定是要跟他的痛肤色兄弟划清界限，他说的其实是，黑人不是群体，每位黑人都是一个单独的个人，都应该被人权尊重，每个黑人跟白人一样都有自己的喜好，不要在思维定势我们了，黑人一定要喜欢吃炸鸡？我不喜欢不行吗？我是不一样的烟火啊。但是这里编剧又犯了一个错，其实对了对应这句我们不一样的表白，不应该在后面加上同性恋这个标签，因为这是一个思维定势标签。这把之前苦心营造的不一样拉入俗套。





其实肤色之争，种族歧视，归根结底还是圈层之争。是经济基础决定上层建筑的结果。所有掌握国家经济命脉和权力机构的位置都是白人，大家已经利益分配好了蛋糕，单凭一己之力想到重新分配蛋糕是不可能的。所幸身居权力机构的肯尼迪想到重新切蛋糕。然而他被刺杀了。但是这个问题我们不做太苦大仇深的考虑，毕竟电影本身也在揭露当年现况的同时保留了正能量的希望。

其实我真的不明白为什么很多人喷这部电影的政治正确。这部电影从头到尾都是在割开黑人的伤口，但假如你不割开伤口，又怎么知道你有多痛？这让我想到当年我初出茅庐做广告时，一位大师的作品 “要看真相吗？撕开先生的燕尾服，满心都是伤痕”这种地产广告文案当时无异于一记闷棍，打的大家云里雾里，如今人到中年，我才能明白这文案写的多么好。黑人们今天如果说享受到了人权的含义，那确实是经过很多人血泪斗争的。

这部电影的对比虽然很多，但是并没有展现出白人司机对黑人钢琴家的拯救。虽然他把钢琴家从酒吧救出来，从歧视同性恋的警察那里救出来，但是，钢琴家坚持他拿了玉石要给钱，帮助他润色给妻子的信，在他袭警两人被关以后积极自救，在他放弃圣诞节回家希望的时候自己开车载他回家。因为西方的圣诞节就跟我们过年一样意义非凡。这可等于过年你赶不上回家的车，你老板千里开车送你回家的行为一样，是不是很暖心？





假如这是一部被政治正确绑架的电影，我看完应该是感觉，我靠，白人太伟大了。但是没有。恰恰相反，我感觉有色人种太不容易了，美国比我们意淫的糟糕多了。一天到晚攻击我们中国没有人权，看看他们自己做的糟心事。落日镇！我呸！这种电影，就应该多多引进，看看你们还要不要舔着脸夸美国的人权。所谓的政治正确，不是应该像那些末日科幻片一样吗？一天到晚宣扬世界末日来临，只有美国临危不惧挑起了拯救地球的重担？

而且这部电影还反应了一个很重要的问题，真正的阶级壁垒，根本不是寒门出贵子可以改变的。因为你只是一个人。这位钢琴家也许是一个优雅的伟大的个例，但他是孤独的，就像他自己说的：他既不是黑人（因为打破白人世界对黑人标准角色设定），他也不是白人（他通过自身努力跻身了白人创造的上流社会，但是肤色是一道太明显的标签，就算是三个学位 +钢琴家也改变不了），他还不是男人（暗示自己是同性恋。这个标签，确实是太过于工整了，总是为了电影的戏剧冲突，编剧走的有点远）那么他是什么？他的孤独，在于他想努力改变时四顾无人的孤独，就算故事本身钢琴家的后代说很多不是事实，也不能阻止编剧带领观众走向戏剧冲突的顶峰。





所以呢，客观看待这部电影，对仗非常工整，技术非常娴熟，确实是部优秀的电影，但是缺少敢于行差踏错的勇气。这才是妨碍这部电影从奥斯卡最佳电影走向更优秀电影的壁垒。因为所有的对仗看起来都非常合情合理，非常熨贴。该揭露的揭露，该冲突的冲突，该和解的和解，处处都有惊无险，把你想看的都表现出来了。过于追求戏剧冲突的完美，导致雕琢的痕迹很严重。这在我看来就是好莱坞式的纯熟。代表了他们经济技术文化发展的阶段。是属于他们当代捧出来的商业化和文艺结合得最成功的范例。就这样而已。你还想十全十美吗？

最后为白人主演点赞。因为他居然是魔戒里的人皇！我曾经那么喜欢的角色看完我都没认出来。那微凸的小腹，半秃的头顶，当年明知不可为而为之的人皇竟然也会有一场中年油腻大叔的洗心之旅！岁月何曾饶过任何人啊！他的演技一百分。

黑人演员也必须点赞，不是因为他这次拿了奥斯卡，而是他特么就在隔壁《阿丽塔》里演反派！而我依然没有认出来。我甚至还觉得他挺帅。《阿丽塔》里面他的存在几乎等于，需要一个反派，于是有了一个反派。谁来演都一样。这次以后，希望他好好接戏。当然了，我也明白，蛋糕就那么大，要想自己分一块，不容易。威尔。斯密斯就不错。





2019年3月5日

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影片信息：

片名：绿皮书

导演：彼得。法雷里

编剧：尼克。瓦雷隆加

时长： 130分钟

类型：剧情 /喜剧/传记

上映时间： 2019年3月1日 中国

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其实在看自己到不了的人生

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