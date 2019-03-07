文 / 斯嘉丽

假如你喜欢《疯狂的外星人》，《夏洛特烦恼》，《情圣》等这类笑点密集，但水平又没到达《疯狂的石头》高度的国产喜剧片，你也许会喜欢韩国 2 月上映的喜剧丧尸电影《奇妙的家族》。我当时看的感觉就跟看这三部电影一样一样的，大量堆砌的笑点就像为我的笑穴定制的梗，内心深处虽然觉得没啥可笑的，可就是控制不住面部肌肉，原来韩国的喜剧片也就这样。

但这部影片的导演挺有意思的。因为影片风格很杂糅。

开头给人的感觉，是要拍《惊变 28 天》这种气氛诡异的僵尸片，渲染的桥段跟西方丧尸片一样一样的，说什么人类生物公司雇佣大学生和流浪人士做药物实验出现了问题，直接让你想到《生化危机》，很大一部分丧尸片的由头都是这种官商勾结的反人类的垄断公司。所以看开头我以为又要撕逼自黑韩国官商勾结，我还准备了一盒辣菜预备为撕逼助兴。

结果。

从那个井盖里爬出来一个把自己头上塑料袋扯掉的丧尸小哥哥以后，全片的氛围立马就变了。就像乱入到了隔壁喜剧组。

这位丧尸小哥哥居然怕狗！

这位丧尸小哥哥居然不是咬人脖子而是脑门！而且咬了以后自己跑了，留下一个活口！

这位丧尸小哥哥居然把白菜当作人脑一天到晚啃！导演也玩过植物大战僵尸？

这位丧尸小哥哥居然把番茄酱当作人血，番茄酱挤到哪里他就吃到哪里！

。。。。。。

好吧，你赢了，你是史上最萌丧尸。

当然这些设定都是为了搞笑，最后一个设定才是剧情的关键！这个剧情关键可能寄托了导演的一些梦想，就是被丧尸小哥哥咬过的人，都会有潜伏期。在潜伏期期间，男人能重振雄风一夜回春尿尿掷地有声！这对老男人们来说是多么划时代的意义！这是一枚行走的伟哥啊！这是一笔瞬间可以跻身福布斯富豪榜的生意啊！确认过思路，咱们跟导演 想到了一起。

于是发现这个秘密的一家人，就开始进行靠行走的伟哥赚钱的生意。赚得盆满钵满。期间笑料无数，基本维持《情圣》级别的笑料。

但是潜伏期一过，到了变异期。导演试图实现诡异和搞笑的双重融合，你想到了什么？对了，就是咱们港片较早时期林正英的僵尸系列。这时候，你是不是想说，那不都是我们玩剩下的？错！那是人家林正英玩过而不是你玩过的。

在丧尸片领域的探索，韩国继《釜山行》之后并没有乘胜追击的佳片，从去年开始，才发现很多类型片突破有难度，又找上了丧尸片。《猖獗》属于失败的探索，于是韩国人发现大卡司不一定能堆出好的丧尸片，于是又跟国外合作推出了题材相似度百分之百的电视版《王国》，非常成功。客观地说，韩国人从错误中学习的能力太强大了。所以这部并没有大卡司的搞笑版丧尸片，从韩国电影的发展轨迹来看，属于探索中曲折前进的范例。在搞笑丧尸片的路上，还可以大步走得更远一点。

最后结果是那些欲求不满的老男人们进入变异期后都成了丧尸，利用丧尸小哥哥的那家人不得不展开自救而发生的一些列故事。所以这部电影其实脉络是很清晰的，而且各个阶段也刻意营造了充满戏剧性的对比。我之前说过，对比是产生戏剧冲突非常有用的方法。

比如影片有两处出现的排队，两次伸出来给大家咬的不同的手，不同的场景不同的人不同的目的。大家看的时候必然会跟我一样自动自发联想到这个戏剧性的对比，导演你真的很刻意啊。

比如开头导演用诡异的氛围讲述了一个搞笑的开头，雨夜，黑衣人，轮胎爆胎，其实这是很多美国 B 级恐怖片里经常出现的元素， 导演拿过来用无非是为了营造戏剧性的搞笑所设置的场域，当你看到影片车辆在加油站给钱的时候，你会恍然大悟明白我的话，因为你从紧张瞬间进入笑点，被先抑后扬的情绪会有一个爆发。

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我的惯例例子只举两个，而且影片最大的梗留给你们自己去看。全部说完就真的是剧透了。

影片还穿插了丧尸小哥哥跟这家人的老幺谈恋爱的支线，基本已经到了把丧尸魔幻的程度了。丧尸小哥哥不但在做丧尸期间擅自开小差对人类有了感情，当然了，从他把白菜当人脑那一刻开始，就注定了他是个不及格的丧尸，是需要配眼镜的丧尸。而最后，他魔幻到因为爱情又自发从丧尸变回人。这部电影应该在丧尸小哥哥变回人的那一段，购买因为爱情的版权，哈哈哈，我说笑的，如果真这样，就成了三流搞笑港片了。

总之你细看全片会觉得导演拍这个喜剧片是不容易的，因为他企图实现突破，也参考了古今韩外很多电影，比如说那位手持平底锅的大嫂，每次出现都在提醒我，导演一定看过《喜洋洋与灰太狼》。导演的兴趣确实很广泛，所以产生希望把两种不同的氛围无缝对接，走一条具有里程碑意义的路的想法可以理解。但是结果呢？可以说得到了一个温和的及格 + 的结果，搞笑的目的已经达到，距离特别好看以及经典还有距离，下次再拍的话，那些借鉴过致敬过其他电影的桥段还是要再改动成不止是借鉴而是融会贯通成自己的会更好。

总之一句话，茶余饭后的消遣还是可以的。

2019 年 3 月 7 日

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影片信息：

片名：奇妙的家族

导演：李珉才

主演 ： 郑 在 咏 / 金 南佶 /严志媛/李秀卿/郑家蓝

时长： 112分钟

类型：喜剧

上映时间： 2019年2月14日 韩国

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当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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