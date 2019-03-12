文 / 斯嘉丽

既不是漫威迷，也不是直男的妹子们，该怎么看《惊奇队长》？

首先必须赞叹一下。导演的选角真是太棒了。女主既不是锥子脸，也不是网红玻尿酸脸，甚至有点方脸。既没有翘臀，也没有大长腿，简直可以用腰粗腿圆来形容，走路甚至有点泰坦的味道，妥妥的重量级。这样一个女汉子，基本可以杜绝了男人们的性幻想，凭实力打天下而不是靠色相应该没有悬念了。





虽然我老公看的时候一只说，这女的太丑，脸太方，腰太粗，走路太难看，但是看多了千篇一律的丰乳肥臀网红脸，看到这种浑然天成的女性，我觉得挺舒服。男女平权的理想社会，大概就是这种靠实力攻城略地的样子。当然了，我是不否认女孩子把自己搞得人模狗样千娇百媚。日常护肤是一种自爱。我只是反对美丽的标准单一成丰乳肥臀锥子下巴玻尿酸脸。有位伟人不是说了吗？参差多态乃生命本源。





接下来想说说剧情。剧情的特点其实很好评价。 “简单”两字足矣。女主角虽然被清洗了记忆，被利用的时候也有挣扎，但是被抓了以后一秒都没犹豫就大开杀戒。发现自己被利用以后，只迷茫过一句我不知道我是谁，然后就被黑人闺蜜的三四句以排比式开导打动了，迅速找到了自己立场，开始帮助弱小大开杀戒。什么人性挣扎，什么阴谋诡计，都只是打斗中的逗号，顿号，以及省略号。跟我进电影院之前的预判丝毫不差。所以我带孩子去看了，因为情节简单，他们理解起来毫无障碍，虽然是全英文，也全部都看懂了。好人坏人一目了然。这么直白纯良的爆米花电影，实在是练习听力和口语的好材料。





打斗的时候也很直接，开始是自带发电机，最后自己变成了发电机。想怎么打就怎么打。真有点孔乙己的 “我想什么就是什么”“我想谁就是谁”的调调。漫威史上最强女英雄，果然是一场无所不能的梦。虽然没有阿丽塔漂亮，但是做到了阿丽塔做不到的事，保护了自己想保护的人，选择了自己想选择的路。思想那么简单，反而活得痛快。不必浪费时间谈恋爱的女英雄，活出了我们喜闻乐见的样子。





从这个方面来说，虽然它是爆米花电影，但还是甩国内目前的大女主影视作品二十几条街。国内虽然这几年大女主题材盛行，但都是 “伪装者”，剧情千篇一律的很多女的某明棋妙要害她，但是很多男莫名其妙喜欢她的人生赢家，然后靠这些男的一步步走向成功。世上所有规则都类化成男女关系。所以你这个标准就是有问题的。迷倒几个男人算大女主吗？以此为标准的其实还是漠视女性的价格，因为是以男人的赏识 / 迷恋 / 爱和追求为标准，那么女人的价值还是寄托在男人身上的。假如男人都死光了，这种大女主题材必然轰然塌陷，皮之不存，毛将焉附？所以女性的价值，并不在于能把多少个男人迷到神魂颠倒。说远点，暴力点，就是像惊奇队长这样，拥有自己的力量去做自己想做的事打自己想打的人救自己想救的宇宙流浪者。说近点，通俗点，就是有能力做自己想做的事，有自己的工作，赚钱养活自己，实现各种财务自由。





至于这部电影里的男性角色，也没有牵扯到情爱里，也没有以颜值论成败，挺好的。尤其是裘德 . 洛出现时，我一直在心里对自己说，这货怎么那么像裘德 . 洛？但是裘德 . 洛比他头发多比他帅啊 ! 一直到电影结尾，我都在想这个问题，裘德 . 洛为了观众客观看待这部电影，成功把自己搞残了。









这部电影还给我一个启示，之前因为《流浪地球》在豆瓣控评太厉害而比较反感。但是我看惊奇队长把美国国旗色都穿到身上时，不禁感慨好莱坞在价值输出上的无所不用其极，这样看的话，红色电影其实也没什么，《红海行动》和《流浪地球》之类还可以更多一点。代言红色电影，吴京，你能！

最后，我也想养一只那么牛逼的猫。为了这部电影，我会去把漫威其他电影都找来复习一下。真正的合家欢电影。推荐。

2019 年 3 月 11 日

————————————

影片信息：

片名：惊奇队长

导演：安娜 . 波顿 瑞安 . 弗雷克 裘德 . 洛

主演：布丽 . 拉尔森 塞缪尔 . 杰克逊

时长： 124分钟

类型：动作 /冒险/科幻

上映时间： 2019年3月8日 中国

—————-———————————

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

识别二维码关注我

让我们一起聊聊