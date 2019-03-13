文 /斯嘉丽

观看这部电影前的温馨提示：

1.不要在吃饭的时候看。看着这样的剧情还怎么吃得下饭？不要问我为什么知道，浪费了一碗粉耿耿于怀。

2.不要在外出荒岛旅游时看。看了后估计你一分钟都不想再待下去了。我看的时候一想到香港其实也是一个岛，就不寒而栗。

3，不要抱着看B级片血腥的心态看这部电影，虽然此片会造成观影极度不适，但它不是一部恐怖片，而是一部伦理片。里面爆出的血浆不但不能让你兴奋，反而会让你齿冷。追求刺激的你还是别来了。









接下来要进行剧透式解说。

从看这部电影开始到现在，心情就没有好过。所以我有个问题想问：是拍让人愉快的电影好呢？还是拍刺痛人心的电影好？看让人愉快的电影无异于吃了一份透心凉心飞扬的冰淇淋，而像《金福南杀人事件始末》这样的电影，无异于给你端了一大盆屎苍蝇上来。你很想拍死它们，但是又够不到。幸好最后被主角一窝端。

这是一盆什么样的屎苍蝇？

孕育这盆屎苍蝇的环境是一个像桃花源一样封闭，落后的小岛。却没有桃花源一样淳朴，无为的民风。岛很小，人很少，只有四个老女人，一个老男人，两个青壮年，一个悲催的女主角。还有女主角到了入学年龄却没上学的女儿。









女主角的日常就是被岛上的老女人使唤干活，被两个青壮年中的一个打，被另一个肉体侵犯。为什么她会忍着？因为她年轻时候被岛上四个男孩子轮流侵犯生下了女儿，未知生父。为了让孩子有父亲，她就嫁给了其中一个男子，也就是经常打他的那位。这事到谁身上都活不下去。但女主活下来了，拼命忍着，并怀抱明年送女儿读小学的愿望。

她为什么不跑？为他丈夫服务的妓女问过她这个问题。连妓女都觉得她这日子没法过，劝她跑。她的回答是抓住了打得更狠。可见不是没跑过。只是没成功。为什么没成功？因为岛上通往外界唯一的船，经常来的船夫就是当年在岛上轮流侵犯过她的男孩子之一。（这个没有明说，我看剧情推测的）为什么不报警？来岛上警察也是当年轮流侵犯过她的男孩子之一（这个也没有明说，也是我推测的）。所以。生活就像一张密不透风的网，把她的希望全部兜住。

唯一的光亮可能就是她女儿的未来，但是她丈夫又侵犯了她女儿。

MD!





她以为自己还有一个希望就是儿时来过岛上的玩伴。当初她为了救这个玩伴才被四个男的侵犯。当年这个玩伴离开岛时曾说过要带她一起走但食言了。这个玩伴是目睹了女主角为了救她所遭受的一切的。竟然还能怀着自私和冷漠回到首尔一路顺风地过上了都市白骨精的生活。对于女主角年轻时做的牺牲既没内疚也没感激，甚至连对她的友情都没有，每次都把女主写来的信丢垃圾篓。

当然这里导演的设置有点小漏洞。因为岛上只有一个电话。对外交通非常不便。女主也从来没有离开过岛上，时间推测女伴离开岛上至少六七年了。这么多年她女伴明显是想甩脱她的纠缠，她居然还能有女伴的地址电话也是奇迹。





当女主金福南的女伴来到岛上时，福南以为她带来了希望，没想到只是压垮骆驼的最后一根稻草。这个她从禽兽一样的男人手里救过两次的女人，明明看到福南丈夫杀了福南女儿的全过程，竟然在警察来的时候做了伪证。最悲哀的现实就是大家都知道真相，却都默认一切的发生而不觉得正义有必要存在。怎么跟鲁迅先生的小说那么像？那种无法想象的悲惨的生活尽然被搬上大屏幕。这不就是 “吃人的人”吗？将这些糟心的事狠心拍成电影的，我们没做到，韩国人竟然做到了。那些对比强烈，引起人们嫉妒爱恨反差的电影，都遵循了鲁迅先生说的准则“悲剧就是把美好的东西毁灭给人看”。福南这个无辜的女子，在忍无可忍的爆发之前，表现出来的全都是无公害的一生。可惜她越容忍，就被欺压得越厉害。

所以看到这里你大概可以明白了吧，欺压她的力量大致可归类为三股：

一股是男权的绝对压迫，她老公和老公的弟弟（有事没事侵犯她的人）。这个形象可以对应对女人绝对压迫的封建思想。放之四海而皆准。





一股是岛上四个老女人。虽然从她们的言辞上能听出其中一个力主压迫她的女人也曾经在岛上生不如死过。但是，她没有在过程中学会反抗和保持善良，而是选择成为压迫者的帮凶。这个形象像不像多年媳妇熬成婆的那群人？像不像饱受重男轻女思想毒害的老妇女成了婆婆以后，却成为家里重男轻女主力的人群？当初的受害者成了加害者，自己不但没有内疚，还觉得应该让用为女性的你，千百倍地还给她。为什么？因为被奴役惯了，不敢反抗奴役她的人。所以骗自己，奴役自己的那一切都是对的。这股力量甚为可怕。

还有一股就是福南女伴所代表的内心封闭，自私冷漠的人群。一边享受着别人或者社会的良性资源，一边嘲笑你不够自立自强。像那些见死不救的路人，也像那些作壁上观的伪君子。对了，就是鲁迅先生笔下的看客。





这个群体在韩国影视题材里出现得非常多。《特殊案件专案组》这里系列里就有一个爸爸，为了报复一群目睹她女儿被当街杀死而无作为的人，制造了一系列杀人事件。

以前我不理解为什么韩国影视题材里那些当街杀人无人管的题材那么多。当我到香港住了一年后明白了，也许这是一种经济发展到一定程度必然经历的思想荒漠。当然我不是说香港也有这种事。只是想到在香港正常情况下你很少能见到给老人小孩让座的情况。你见得多的都是年轻人跟老人小孩抢座位的情况。还有人特意为此做过一个专题，镜头对准了那些不愿意让座位的年轻人，意思就是我每天也要坐很久的车去上班我也很辛苦我为什么要给老人让座？因为你在香港经常可以看到那些头发花白的老人还在茶餐厅端盘子。所以老人其实不是被看成老人，而是跟年轻人抢食的人。

这个时候我就很怀念深圳。虽然深圳是一个移民城市大家都是外地人，但一个孕妇只要在地铁上把肚子一挺，一定有很多人抢着给你让座。生活固然很残酷，但还是要有温情。因为你也会有弱势的一天。每次我在香港给老人让座，她们受宠若惊的表情都让我觉得，做一个香港老人，真辛苦。





你是不是觉得我说的有点远？

那是因为你没有看电影的开头。电影开头就是福南女伴遇到一个女孩子当街被两个男的殴打。她选择了在车上摇下车窗假装隐身。被警察找去警察局指证时不愿意说实话。也许就是靠着这股子冷漠她可以独善其身，才得到了她想要的一切。

福南在目睹最后一个稻草轻轻放在自己身上之后，终于爆发，杀了岛上除了同为受害者的老男人外所有的人，所有直接或间接害死她女儿，并在警察面前作伪证帮助放过她丈夫的所有人。然后她在杀女伴的过程中被女伴杀了。她死了我挺意外的。她杀岛上的人时，相信看电影的人都跟我一样期望再多几刀，最好凌迟处死那些人渣，别给他们痛快。所以杀人的血腥片段搭配导演撩拨出来的恨意，你会一点也不觉得血腥，只恨他们死得太快。

导演很有意思，这位女伴因为这件事，而挺身而出最后重新为影片开头被殴打的女孩作证。导演的意思这是一场为了这位女伴而上演的救赎故事吗？也许这位女伴罪不致死。但是，福南的救赎已经永远没有希望了，这部电影实际上就是一部没有希望的电影。最后女伴躺在自己家地板上的样子，就跟福南居住的岛一模一样。每个人都是这个世界上的孤岛。这不是冯绍峰版唐僧的台词吗？拍《西游记》的导演竟然也看《金福南杀人事件始末》？

这么绝望的电影里有没有好人呢？这个责任我感觉警察是要负一点的。因为福南女伴两次去警察局作证，警察都没有承担起保护证人的责任。第一次让福南女伴陷入被威胁的境地，一次就直接让嫌疑人叉到她的脖子，而导致她掏笔插嫌疑人脖子自救。所以导演想告诉我们的是，普通人变得封闭，冷漠，自私是有原因的，因为身为保护人民的警察不作为，普通人不得不在自己和他人之间筑起一道高墙保护自己。





回到好人这个话题。这个里面唯一的好人，应该就是那位妓女。虽然是被福南丈夫两倍雇来的妓女，却能同情福南的境地，因为福南一个电话就找来艘船来救福南，可惜事败。虽然导演没有明说她的结局，但我推测她死了。因为岛上唯一的交通工具是床，她被发现以后被福南小叔子拉走就没有出现过。所以在导演创造的世界里，有良心的人死的特别快，还是要够冷漠，才能活到最后一分钟。

有可能活着的你我，大部分都是福南女伴这样的人设。漫漫人生路，不只你在苦。导演为了你们苦心孤诣了一场，能不能唤起你一丝怜悯？

2019 年 3 月 12 日

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影片信息：

片名：金福南杀人事件始末

导演：张哲沫

主演：徐英姬 朴学正 池城媛

时长： 115分钟

类型：惊悚

上映时间： 2010年9月2日 韩国

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