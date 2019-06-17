文 /斯嘉丽

从个人喜好来看，我是不怎么喜欢看迪斯尼电影的。因为专注合家欢一百年的迪斯尼，以受众太全面而局限了它的艺术成就，大部分合家欢电影的要点都是：可爱，热闹，通俗。所以你基本不需用什么脑，带爆米花去就行了。

有了孩子以后，不得不为了孩子放弃选择自己爱看的类型而带他们看合家欢电影。《阿拉丁》至少有威尔。史密斯，所以还是可以看一看。









说起威尔。斯密斯，他至少有两部电影可以进入你一生不得不看电影系列。比如他主演的《当幸福在敲门》可以入选一生必看的励志电影之一。他的《我是传奇》可以入选全球丧尸电影五十强之一。由此可见他是一位演技纵横捭阖可圈可点的好莱坞黑人演员。也是少数没有因为他的肤色而影响演艺之路反而凭借个人努力常青的演员之一。所以他参与的电影，我还是很期待的。

果然了，这部迪斯尼电影虽然在载歌载舞上继承了一罐热闹缤纷犹如逛欢乐谷看马戏团，但是立意却在女权上突飞猛进。









把以往总是等待王子吻醒自己的睡美人，等待王子来找啊自己试鞋的灰姑娘，等待王子爬上灯塔找自己的长发姑娘，等待王子爱上自己的海的女儿等等等等改造成了一位一直努力学习为当苏丹治理国家而准备，在造反派出现时勇敢策反将领，当上苏丹以后修改法律，想睡哪个男人就睡哪个，而不是只能睡法律规定她可以睡的男人。

这一点在迪斯尼电影里意义重大，也标志着女权在时代发展中进步到不容忽视的地步。因为很多带孩子进电影院的都是妈妈。这种改动无疑能讨好出钱买电影票的女性。









多年以前我们看阿拉丁的时候，一直以为那个男幸运儿是主角，而今天我们看电影，竟然发现公主才是那个获得解放得到自己从没机会得到的一切的人。不得不给盖。里奇一点掌声。



但是，此消彼长才有平衡，一个故事里每个人都很善良是没办法有戏剧冲突的。所以公主的成长就必然要男主作出牺牲。而男主在电影里的角色，几乎是增一分则渣男了。









看他出场撩公主时用的套路，一看就是谈过很多次恋爱的人。不像完全没有恋爱经验的爱情小白。电影多次强化他是没打磨的钻石，我看公主才是那颗没打磨的钻石。假如这个卫冕渣男可以成为钻石，只能说现今社会，我们对纯洁和璀璨的定义变化了。

当他偷公主的东西，带着公主逃跑，潜入皇宫见公主，为了成为配得上公主的人而去偷神灯，为了保持在公主心目中的形象而欺骗公主等等等等，他做的每一件事，其实都是渣男本渣了。只不过这个电影是童话电影，它必须正义战胜邪恶。假如搬到现实世界。假如他对公主的爱没有童话世界那么多，他就是第二个澳门赌王啊。









现实世界永远都是如此，也许你最初是因为爱情美好而去追求，而且希望自己变得更好，使尽浑身解数追求自己喜欢的比自己更好的女孩子，但是当你走上欺骗的道路，你会用一个谎话来掩盖另一个谎话，当你发现掩盖不了了，可能你就会希望那个证明你是骗子的人消失在这个世界上，这样你的所有罪恶也都跟着消失无人看见。

当然，出于向善的本能，我们希望所有的善都能像钻石一样，经过打磨变得更好。当阿拉丁的谎言被当场拆穿，他不得不道歉。其实如果没有被拆穿，也许故事就不再是童话了。而是成人寓言故事了。所以这个童话的偶然性太强。必须是他足够爱公主，以及足够自律，以及一定会被毫无辩驳地拆穿。这个时候，公主的改变意义重大，其实公主才应该是那颗未打磨的钻石。因为她一直都坚持真我。而且不断突破她身份带来的限制。只有自己变得强大，才会不惧改变。自己喜欢的人爱自己，咱们就好好过。不爱了，那就各走各路，哪有什么永远幸福快乐地生活在一起。最重要是，自己的内心强大。









当结尾公主和阿拉丁跳着开心的舞蹈时，我就在想，假如以后他们两个人在治理国家时发生了矛盾，公主会不会想到这个男人曾经为了得到他的爱情地位面子而欺骗自己？而这个男人，在公主与他意见相左时，会不会觉得公主看不起他？人生充满了向左右向右走的分叉，唯独没有王子和公主永远幸福生活在一起的童话。





当然了，为了成就阿拉丁童话的偶然性，贾方这个反派的意义也很重大。看来干电影的跟干广告的同样都把甲方看成反派。握个手吧，艺术家。所以你看童话故事里面的反派太重要了。如果没有他们，好人都没机会做好人，只能一直做贼。一个本应该窃钩者诛的人，遇到一个窃国者侯的人，成就的一段童话，讽刺意义完全超过了合家欢的维度。贾方自序里他也是盗贼出身，所以了。他其实就是阿拉丁的另一种人生的可能。因为他没有阿拉丁那么幸运。阿拉丁遇到了小伙伴猴子，他遇到了唯命是从的鸟。阿拉丁遇到的爱人同样爱自己，阿拉丁对成功没有他那么执着可能是最大的原因，阿拉丁遇到了他一直梦寐以求遇到的神灯。所以两个本质类似的人，遭遇不同选择如此不同，这个时候，你还能说童话故事都是必然的吗？偶然的因素太多了。阿拉丁也曾像他一样迷失，因为他的出现打破了阿拉丁的谎话，成就了阿拉丁的神话，总的来说，贾方，太不走运了。因为他就是一个寒门靠努力成为豪门的神话，但是出生始终是他无法逾越的门槛。假如他不是对跨越出生门槛成为苏丹那么执着，他就是一部优秀的寒门奋斗史。生活是不是充满的分叉路，是不是很神奇？

所以每一个女人，可能像公主一样遇到阿拉丁，也可能像赌王第一任老婆一样遇到贾方式的老公。你给他钱，人脉和地位，最后他可劲儿地娶二房三房四房。所以，迪斯尼这是拍出了一个女性励志故事。望所有女性共勉。

2019年6月17日

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影片信息

片名：阿拉丁

导演：盖。里奇

主演：威尔。史密斯。

上映时间： 2019年5月2日

类型：爱情 /奇幻/冒险

时长： 128分钟

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当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

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