文 / 斯嘉丽

观影评鉴： A-

这世上总有一些你看过之后再也不想看第二遍却忘也忘不了的电影。因为她们触碰到你内心深处不愿意见到却又因害怕而忘不了的邪恶。《囚徒》就是这么一部电影。

恰逢《蜘蛛侠；英雄远征》即将上映，唤起了我对杰克。吉伦哈尔这部 2013 年老片的回忆。





当时他跟狼叔休。杰克曼强强联合，共同演绎了这部摧残人心的阴暗的悬疑推理电影。题材围绕的是儿童失踪案。





儿童失踪是个我特别不愿意触碰的话题。当年也是因为介绍说是小众悬疑推理片，以为是自己的菜才去看。然而发现是儿童失踪案已经回不了头。





据搜狐网的媒体数据，中国每年失踪儿童 20 万，找回的比率是 0.1% 。这是多么可怕的数据。每个做父母的看到都会立刻想手刃人贩子。这个故事就讲述了当自己的女儿失踪以后，一位不放弃的父亲是如何与一位不抛弃的警察分别努力最终找回自己女儿的故事。









别看我一句话就把电影情节说完了。其实从你开始看电影，就会对电影整体所营造的阴暗氛围感到难受。这种感觉大概没有人愿意再经历第二次。从氛围渲染的动机来说，导演赢了。从观众的视角来说，太揪心了。

我们自己也拍过一些以儿童失踪为题材的电影，比如《失孤》和《亲爱的》。视角基本聚焦的是儿女失踪后父母的人生是如何被毁灭彻底，一路的寻找是多么辛苦而无助。总的来说就是 “卖惨”。但是没用。对于人贩子这种散尽天良的人，通过卖惨来呼唤大众的同情其实无济于事，要像狼叔扮演的父亲一样，即便警察放弃了自己也不放弃，认定了嫌疑人就要一直努力，即便他动用了私刑是不对的，然而绑架儿童也是不对的，警察不也无能为力吗？既然法律不能给一个父亲一个说法，做父亲的就自己给自己一个说法。假如电影里不是狼叔的努力，他的女儿也得不到救赎。作为一个母亲，自然非常理解电影里狼叔的做法，做父母的最怕的煎熬就是，怀疑自己未曾尽力。





本来我不应该剧透，但是这部电影里的警察并不是福尔摩斯式的人物，杰克饰演的只是一位小镇上普通的尽职尽责的警察，没有 csi 里面的高科技，也没有牛逼协作团队，只有他一个人有限的智慧和一颗执着的心。所以他走过了很多弯路，很多观众在看电影中觉得他怎么那么傻逼居然没有去查的弯路。我们必须给予理解，因为他只是一个小镇警察，这个部分导演基本上是追求写实的。你想想如果你们镇上村里失踪了两个孩子，只有一个警察，他会掘地三尺帮你查吗？他会对每一个细节洞若观火吗？不瞒你说，能立案就不错了。美国也一样，不是每个地方都有 csi 。





放下善念，立地成魔

电影名《囚徒》是很有喻意的。

主犯老妇人，是首当其冲的囚徒。她跟自己的丈夫弄死了十几个孩子。无疑是罪大恶极。但是这么残忍的罪犯，也有过人畜无害的往事。她跟自己的丈夫曾经也是一对善良的笃信上帝的普通人，但是当她们失去自己儿子时向上帝祷告却没有得到回应，于是他们觉得自己被上帝欺骗和抛弃了。觉得上帝不作为，内心一扭曲就做出绑架和残害别人孩子的做法，一方面挑衅上帝，手上沾染了十几个孩子的鲜血等着上帝惩罚，居然活得安然无恙，更加觉得上帝无眼。一方面发泄自己内心的痛苦。因为他们觉得不公平。自己那么善良的人为什么要遭受这样的痛苦，必须要让其他人跟自己一样痛苦才行。所以他们在自己心里为自己搭了一座监狱，自己成为执念和痛苦的囚徒。





其实我也觉得很奇怪，放下屠刀立地成佛如果是真的，那么一心向善忽然成魔的，上帝你是怎么引导他们的？

老妇这条线呢，杰克警长查得说实话不是太给力。虽然他不是 csi 啊。但是作为最大嫌疑人的老妇的弱智侄子（假装我们还没看后面的剧透）啊，起码是不是要查查老妇说的自己失踪的丈夫的具体日期来印证她说的是不是真的对吧？然后查查这个侄子的被收养的手续和他父母的情况对吧？然而并没有。因为嫌疑人是弱智啥都问不出就放了。





当弱智侄子被放出来跟狼叔说了一句关键性的话 “在我离开之前，她们都没有哭”实锤了啊。杰克警长。但是他不相信狼叔。他觉得这是一个爸爸的执念和幻听。好吧，为了电影可以继续下去，这个解释也是可以理解的。很多警察都是这样对待被害人家属的。所以这是一部现实主义的电影。

认贼作父

然后我们来说这位弱智侄子。这位是真正的囚徒了。他是老妇和她老公绑架的众多孩子之一。这对惨无人道的老人不仅绑架和弄死孩子，还给他们喂药，让他们变成弱智以便控制他们不能逃跑。善良的人一旦作恶，手段丝毫不会逊色于老手。

这位弱智侄子也是被灌药其中的一个。只是他比较幸运。当老妇的老公失踪以后（假装我们还没有看过后面的）她觉得孤单，然后这位弱智小朋友又已经傻到不会逃跑了，所以就手下留情，把他当陪自己解闷的小猫小狗了。而这位弱智小朋友也把这位老妇看成自己的亲人。为什么呢？就是灌药以后变傻了，醒来看到的第一个人以为是自己最亲的人，就跟孩子刚生下来，谁带跟谁亲一样。是不是很悲哀？





他的心智已经被老妇人用药物抹去和囚禁了。还要一生跟着害自己的人一起生活，并且在警局还因为威胁竟然生出保护老妇人的想法。这世上最残忍的痛苦，莫过于认贼作父而不自知。他的母亲同样也在某个地方痛苦到不能自已。

关键时刻他又会吐露只言片语，比如他跟两个小女孩相处可能还是愉快的，一起玩而已，所以他说出自己离开的之前小女孩没有哭。被狼叔怀疑关起来严刑逼供的最后，他说出自己不叫这个名字。说明他还是有残存的记忆，智商，善良的天性。





迷宫里没有回家路

很多人没有搞清楚的一个人物可能就是那位养蛇嫌疑人。

因为他出现在失踪孩子的祷告会上。他偷孩子的衣服染上猪血。他把模特当孩子埋起来。他其实也是曾经被老妇囚禁的孩子之一。这是另一个被灌药以后还保留部分智商的可怜的孩子。因为他在被关起来时，老妇的丈夫给了他虚假承诺，说解开迷宫就让他回家。后来老妇的丈夫失踪了（假装我们不知道后面的剧情），他逃了出来。

但是。





多么悲伤遗憾的但是。这就是当孩子失踪以后父母为什么一定要不放弃地寻找的原因。这位跑出来的孩子找不到回家的路。他走不出被绑架的阴影。始终生活在恐慌之中。于是他一遍又一遍地画迷宫，其实只是自我解脱的方法。因为老妇的丈夫是骗他的，迷宫根本无解，所以他以为自己找不到回家的路是因为解不开迷宫。他重现犯罪行为其实是想知道犯罪者的动机和行为，帮助自己回忆自己如何能回家。这么聪明的孩子如果不被绑架将来不知道会有什么成就。这是真正被绑架囚禁了灵魂的人。这是电影对绑架儿童行为最有力的控诉之一。没有通过父母的悲伤而是通过被绑架过的人的行为的绝望来表现。此处给导演满分。

所以请不要误会他是变态。他真的很可怜。





恶有恶报

接着来说说老妇人的丈夫。所谓恶人还需恶人磨真是没错了。他是被一位牧师杀死的。编剧一定跟上帝有仇。这位老人因为绑架和杀害的十几个孩子觉得自己有跟上帝宣战的资本了。于是去找牧师炫耀。牧师很纠结。因为有职业道德的牧师是不能泄漏群众忏悔的。更何况还是他好基友的隐私。上帝赞不赞成同性恋我不知道，最近香港有人因为某些教会反对同性恋而冲击教堂的新闻我倒是看到了。但是牧师只搞基不搞孩子啊。他既不能泄漏杀人犯的隐私，又不能眼睁睁看着自己的基友跑出去继续害孩子，于是就把他关在地窖里饿死了。

所以最初信上帝的人还是应该继续信，你看，上帝的信徒在为民除害了吧。虽然方法有点惨无人道，但是放出去他会继续害孩子。警察叔叔你告诉牧师应该怎么办？

但是牧师自己，也变成了囚徒。他把自己囚在一个怪圈里了。左边是伸张正义，右边是不择手段，中间还有他不可言说的性取向。





警察不给我一个交代，我就给社会一个交代

终于到我们狼叔了。

狼叔威武。

这部剧就是狼叔演技爆表最好的证明。抛开各种花式特技，这部影片完全是被他悲伤绝望痛苦倔强的眼神所征服。

因为他是个例。实际上不是每个父母都能有他的冷静和执着。当他老婆终日以泪洗面还要怪他的时候，至少他积极出去找线索了。

最初他囚禁威胁弱智男时，真的只是威胁，想用的暴力手段一个都没用上。但是时间一天天过去了。没办法了。最后他才动用冰火两重天逼供，事实证明一来真的弱智男就招了一部分了。





在得知女儿不见了以后，他就已经成为了执念和悲痛的囚徒。这是所有失踪儿女父母共同的悲痛。孩子不回家，他们就永远走不出内心悲伤的监狱。





但是，他确实跨过了法律的界限。而且他最后到达崩溃边缘时萌生杀掉弱智男的做法，其实已经是内心准备接手老妇人的邪恶了。已所不欲勿施于人已经是笑话，你让我多痛，我要让你更痛成为一种邪恶的执念。关着所有悲伤而无法解脱的人。这时候，上帝已经隐身，唯有自己，可以救自己。









而且这部电影里，失踪的女孩是两个，另一位父亲就不如狼叔那么积极，一方面因为他不是主角，所以角色设定就没有那么悲痛欲绝，性格也没那么坚毅，所以逼供的时候表现出犹豫。因此狼叔的形象只是个例。 导演大概也想告诉大家，靠自己去查成功的几率真的不高，然而警察叔叔们真的会像父母们一样尽力吗？

大家千万不要觉得狼叔最初的推测都是对的，为什么最后智商掉线跑到老妇家时那么鲁莽最终被老妇抓住呢？想想一个父亲，在几近崩溃边缘挣扎扑腾了几天，最初的警察也不相信自己，当最终找到了真相时，不是自己第一时间扑过去，还能怎么样？毕竟他也不是专业警察，能想到伪装进去找老妇人已经不容易了。总之，尽量往现实主义上多理解理解，这部电影就理解了。









艰难困苦 玉汝于成

最后来说说咱们杰克牛逼的演技。这个智商有限但是努力寻找真相的小镇警察还是要给几颗星的。虽然他最初忽略了老妇老公的线索，但是至少面对迷宫图。牧师家死者的物件，最后跑到老妇家里看到照片终于相信了老妇是凶手。这个过程让荧幕前的我都心碎了。而且最后还是他把狼叔的女儿救了出来，也是他在院子里听到了狼叔的口哨，电影聪明地嘎然而止。最终狼叔必然得救了，就不用说透了。

总之这部电影在悬疑推理和演技上都值得推荐。虽然因为题材偏好我不想再看，但不影响这部电影的优秀。

2019 年 6 月 18 日

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影片信息

片名：囚徒

导演：丹尼斯 ·维伦纽瓦

主演：休 ·杰克曼 杰克·吉伦哈尔

编剧：亚伦 格兹考基斯

上映时间： 2013 年 8 月 30 日

类型：剧情 / 悬疑 / 犯罪

片长： 153 分钟

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