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彼时花开

总有一句台词让你黯然神伤，总有一个情节让你措不及防，因为你不是在看他人的梦想，是为自己的人生感慨。那么，让我的解读助你释怀。。。。

http://i.mtime.com/scarlett/

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编辑 | 删除 你看过哪些相见恨晚的电影？

斯嘉丽 发布于：

 

/斯嘉丽

 

选《玩具总动员4》真的只是因为它是动画片。而且我走进电影院时甚至迟到了。可见我对这部电影的态度有多么的敷衍：只是陪娃去看。结果看完以后赖在椅子上不想走。直到三位电影院工作的老爷爷跑过来说，“真的没有彩蛋了。我们看过了，我们不会骗你的。“我们才依依不舍地离开。

 

作为一个影评人没看过《玩具总动员》真是偏科太严重了。好吧，我承认我自是心血来潮式写影评的人。虽然这部电影的艺术形式是为孩子们准备的，但是题材绝对是为大人而来。因为每一个角色都跟童话故事不一样。总的来说，改变应该算是这部电影的关键词。


 

一位誓死捍卫主人玩具的玩具，最终选择了离开实际上并没有那么爱自己的主人，跟牧羊女双宿双飞。这是一个非常明显的关于改变和自我觉醒的故事。

 

电影前半段一直塑造的是玩具胡迪对自我的认知：主人最重要的玩具，同时担负着陪伴主人让主人快乐和保护主人喜欢的玩具的责任。看到这里，假如你跟我一样没看过前一二三部，绝壁感动流涕且疑惑不解：作为一大群玩具中的一员，他竟然没有排他性？他竟然不嫉妒？


 

不不不。关于嫉妒的故事，已经在一二三部讲过了。这是一个不断成长的玩具，就像我们不断成长的童年：也许最初我们是从别人的肯定中找到自己，当你内心的自我茁壮成长，日益觉醒，你会有自己的认识，自己的选择，而不是随波速流。胡迪已经过了当一个玩具就要成为主人最爱的那个的阶段，他从争宠的舞台上下来了。他认识到玩具的使命就是陪伴主人走过永远不会重来的童年，而为了让主人开心，他又自告奋勇承担起保护主人玩具新宠的责任。并为此一路披荆斩棘。他觉得这才是他独一无二的作用。所以这部电影的开头，我们看到的就是一个成长了的玩具。

 

找到自己的位置，并对此有清醒的自我认知，未尝不是我们人类做人的一种方法。其实站在人类的角度看，胡迪为主人做那么多主人也不知道，对吧？但是每个人都要找到自己的独特价值才能活得不虚此行，胡迪也是这样。他做不了主人最喜欢的玩具，至少可以做保护主人玩具最重要的玩具。

 


但是这个角色，还是有几分悲怆。尤其是他一次又一次把主人新宠叉子从逃跑的路上拉回来时，叉子从不感恩，而且一次比一次决绝。连巴斯都看不下去了。幸好此时，牧羊女上场了。

 

不知道大家对牧羊女的印象是怎样的。我对牧羊女的印象完全来自格林童话《牧羊女与扫烟囱的人》。在这个故事里。美丽善良柔弱基本上属于她的全部性格了。在格林童话里，本来她跟扫烟囱的人已经私奔成功了，但是出于害怕，又回到了原来的地方，看了真是让人一把火。但是在这部电影里，她基本上就跟革命者无异了。


 

首先她打破了玩具们固有的观念：玩具必须有主人。有主人的玩具才有归宿，才有活着的意义。她是一个流浪玩具，并且为此感到自豪。她热爱她所看到的外面的世界，并乐此不疲地流浪。这是妥妥的新世纪的女性写照啊：打破社会对女性的固有思维，不以别人的目光为自己的生存标准，追求自己想要的生活。完全把握了时代脉搏的创作啊。这像不像现代女性不婚，不生，冻卵的选择？自己买车买房自给自足，非爱情不嫁？虽然女权最近很流行，但我还是得为这个角色拍手叫好，原来流行也有精品！

 

当然了，这部电影里的牧羊女并非天生的革命家，她也曾经历过被主人抛弃，默默等待新主人的眷顾，最终选择流浪的三部曲心路历程。只不过电影里并没有大书特书这种对玩具而言划时代的改变，而是通过她改变以后重遇胡迪，与胡迪的共同作战展现她的角色魅力。通常这种表现手法更能引发观众好奇，我们神奇的牧羊女，你那孤独的几年到底经历了什么？



 

这样一个先锋派角色的出现，对胡迪的冲击无疑是巨大的。更何况她还是胡迪的意中人。在携手营救叉子的过程中，两个玩具的思想发生了剧烈的碰撞。最终胡迪面临着回到主人身边还是跟牧羊女双宿双飞的选择。这是一个需要勇气的决定。绝对不是富二代放弃家产跟丫鬟跑了那么简单。可能跟爱美人不爱江山而放弃皇位的人有异曲同工之妙。因为从此以后他的生活就是另外一条路。他偏离了一条一眼看到死的路，未来每一步都心有成竹。熬到最后，一定会变成离开主人的命运。

 

而成为流浪玩具的话，未来的每一天都是全新的未知的。也许每天都能看到不一样的世界，也有可能每天都遇到生存危机，毕竟他们只是弱小的玩具。但是，唯一值得自豪的，他们不必为了取悦主人而存在，他们可以做自己想做的事情，自己决定自己玩具的一生该往哪走。是不是太棒了？自由带来的风险，没有享受过自由的人永远感受不到。乐趣亦然。

 


所以像牧羊女这样的角色，无疑是人类自由精神中的闪光点，成长以后的胡迪也是。而这样的电影，当然是拍给成人看的，对吧？电影里面的人类，说实话，为了反衬玩具，性格并不鲜明，甚至有些蠢笨。没办法，红花还需绿叶衬。每个人类角色，都在表达自己特点的路上大步前进。比如幼儿园老师，代表的是科学育儿，邦妮，代表的是对安全感和创造力的追寻。至于邦妮的父母，代表的是普通模糊固化的成人形象。但是没关系，毕竟这是玩具总动员，不是人类总动员，对吧？

 

总之这是一部正能量满满的动画片，全家老小一起观看都能各取所需自得其乐，这一点，真心比迪斯尼类动画片讨好儿童而低智化好太多了。这部电影最难能可贵的就是，反派的性格也那么丰满，反派的手段也可圈可点，把对手抬高才能把自己抬得更高，这一点皮克斯深谙门道啊。我们的反派洋娃娃，刚开始我预着她是个阴谋家，欺骗叉子然后盗取胡迪吸引孩子的资本。但是其实背后也有一个孤独而可怜的理由。就是这么一个为了目的不择手段的洋娃娃，最终也能获得自己完美的归宿。从处心积虑等待被选择到主动选择主人，也算是实现了作为玩具角色的蜕变。你看，我说这部电影是在说改变，没错吧？

 

2019年6月22日

 

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  影片信息

  片名：玩具总动员4

  导演：乔什·库雷

  编剧：约翰·拉塞特

  上映时间：2019年6月21日 

  播出：JTBC

  类型：喜剧/动画/奇幻

  时长：100分钟

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玩具总动员4 Toy Story 4(2019)
 

8 .7

玩具总动员4(2019)

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